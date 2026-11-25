Pour comprendre les dangers de la précipitation, nous pouvons remonter jusqu’aux origines mêmes de l’humanité. Les ouvrages d’exégèse coranique (tafsîr) rapportent que l’âme commença à insuffler la vie en Adam — paix sur lui — à partir de son visage. Dans sa hâte, celui-ci voulut se mettre en mouvement avant même que l’âme n’ait atteint ses pieds. Cette précipitation est depuis lors profondément ancrée dans la nature des descendants d’Adam. Elle peut être une force motrice qui nous pousse à bâtir et à gravir les échelons de la réussite, mais elle peut également devenir une force destructrice qui conduit l’individu à sa propre perte.

Quand la précipitation détruit les personnes et les relations

Combien de fois la précipitation nous a-t-elle portés préjudice ? Elle nous maintient dans un état de tension permanent qui épuise nos ressources mentales et psychologiques. Cette impatience pousse les individus à prendre des décisions risquées sans en mesurer les conséquences à long terme, tant pour eux-mêmes que pour leurs relations.

Combien de paroles prononcées dans un bref moment de colère, sans en mesurer les conséquences, ont-elles provoqué un divorce, la rupture d’un partenariat commercial ou la fin d’une amitié qui avait duré plusieurs décennies ?

Se priver de l’instant présent

Les gens se précipitent souvent vers l’avenir, dans l’espoir qu’il sera meilleur et plus heureux que le présent. Malheureusement, cette attitude les prive du plaisir de savourer l’instant présent, d’en apprécier les beaux moments et de reconnaître les petites réussites qui le jalonnent.

Ces instants constituent une réserve de bonheur dans laquelle chacun peut puiser pendant ses moments de détente ou lorsqu’il traverse des épreuves douloureuses. Les souvenirs heureux deviennent alors des phares d’espoir qui aident à surmonter les crises du présent et agissent comme un baume apaisant sur les blessures psychologiques profondes causées par les vicissitudes de la vie.

La précipitation inhérente à la nature humaine a conduit à l’invention de machines destinées à faciliter notre travail, en réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires à son accomplissement. Mais qu’avons-nous fait de ce temps et de cette énergie nouvellement libérés ? Les avons-nous consacrés à accomplir davantage de bonnes œuvres et à enrichir le bilan de nos réalisations ? Ou ce temps libre est-il simplement devenu une source de crises psychologiques successives, au point que nous ne parvenons plus à combler ce vide par des actions vertueuses et bénéfiques ?

Il convient ici de souligner l’importance des grands projets porteurs de sens, conçus par des personnes sages et avisées. De tels projets peuvent mobiliser l’énergie de la société et l’orienter vers des objectifs utiles et la contribution au bien commun. Une initiative véritablement méritoire consisterait à proposer des activités permettant d’occuper utilement le temps libre des jeunes, des retraités encore actifs, des personnes au foyer et de toutes les catégories de la société. Le travail construit la vie et lui donne sa valeur, tout en constituant, pour le musulman, une provision en vue de sa rencontre avec son Seigneur.

Comment la précipitation détériore notre relation avec Allah

Lorsqu’un fidèle arrive à la mosquée suffisamment tôt avant la prière, il lui est recommandé d’accomplir la prière de salutation de la mosquée (Tahiyyat al-Masjid), ainsi que les prières surérogatoires qui précèdent la prière obligatoire. Cependant, certaines personnes arrivent trop tard pour pouvoir les accomplir.

Les personnes pressées se retrouvent alors dans un état de tension et troublent, pour les autres fidèles, ces instants paisibles consacrés au rappel d’Allah et à la communion avec Lui. Elles sont incapables de rester sereines, d’évoquer Allah ou de L’implorer pendant ce moment béni. Au lieu de cela, elles regardent sans cesse l’horloge avec impatience, attendant l’iqâma, l’appel annonçant le commencement de la prière. Lorsque celle-ci commence enfin, elles ont l’impression que le temps s’est arrêté ou qu’il s’écoule avec une lenteur interminable.

Les dangers de la précipitation dans la recherche du savoir

Allah le Tout-Puissant a interdit à Son Prophète — qui est le plus parfait des êtres créés et le plus apte à apprendre — de se précipiter lorsqu’il recevait les versets du Coran transmis par l’ange Jibrîl :

« Et [Nous avons fait descendre] un Coran que Nous avons fragmenté, afin que tu le récites lentement aux gens. » [Al-Isrâ’, 17:106]

Si la précipitation est interdite lorsqu’il s’agit de recevoir le Coran, qu’en est-il des autres domaines du savoir ? Et si cette interdiction s’adressait au Prophète ﷺ, qu’en est-il de nous qui n’avons pas atteint son degré exceptionnel de capacités intellectuelles, de concentration et d’ardeur dans la recherche du savoir ?

L’illusion de l’apprentissage accéléré

Une leçon importante s’adresse ici à ceux qui accélèrent au maximum la lecture des vidéos éducatives dans le seul but de les terminer le plus rapidement possible. Cette méthode prive l’apprenant du véritable plaisir d’apprendre et compromet sa capacité à saisir les détails précis et importants.

Le même problème touche certaines personnes qui rédigent des travaux de recherche, écrivent des livres ou publient des articles. Dès qu’elles rencontrent une information, elles se précipitent pour l’intégrer à leur texte sans en vérifier l’authenticité, la justesse de l’attribution ni la conformité aux principes scientifiques établis. Elles sont uniquement animées par le désir de terminer rapidement et d’augmenter le nombre de pages. Cette précipitation produit des travaux scientifiques et littéraires dépourvus de véritable substance : au lieu d’établir des faits, ils sèment la confusion et ne satisfont pas le lecteur en quête sincère de connaissance.

Surmonter la lenteur de l’apprentissage par la patience

Certaines personnes éprouvent des difficultés à apprendre rapidement, ce qui les conduit parfois à abandonner complètement leur quête du savoir. Cette situation peut également amener leurs enseignants ou leurs tuteurs à penser que le chemin est trop difficile et que ces apprenants ne réussiront jamais. Un tel désespoir étouffe les talents.

Nous reconnaissons certes que chaque personne possède des aptitudes qui lui sont propres, qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce ou d’autres domaines. Toutefois, les difficultés d’apprentissage peuvent tout à fait être surmontées. Il suffit d’une intention sincère, d’une détermination ferme, d’un enseignant faisant preuve d’une grande patience et d’une société prête à apporter son soutien.

La question de la lenteur dans l’apprentissage est ancienne. Le savant Al-Khatîb Al-Baghdâdî l’a admirablement abordée. Il rapporte :

« Un homme recherchait le savoir, mais n’arrivait pas à le comprendre. Il décida alors d’y renoncer. Un jour, il passa près d’une eau qui dévalait le sommet d’une montagne pour tomber sur un rocher, sur lequel elle avait fini par laisser une profonde empreinte. Il se dit : “Si l’eau, malgré sa douceur, a réussi à marquer une pierre aussi dure, alors, par Allah, je poursuivrai ma quête du savoir.” Il persévéra donc dans ses études et finit par atteindre son objectif. » [1]

Allah guida cet homme vers cette scène afin qu’il comprenne qu’avec de la patience, de la persévérance et une confiance sincère en Dieu, l’être humain peut atteindre ses objectifs. Le savoir est plus doux que l’eau, et l’esprit humain est moins dur qu’un rocher. Pourquoi serait-il donc si difficile d’acquérir des connaissances par la persévérance ?

Combien d’enseignants ont-ils manifesté leur désespoir à l’égard de leurs élèves, allant jusqu’à leur dire brutalement : « Vous n’êtes pas faits pour les études » ? Certains élèves finissent par intérioriser ce découragement, tandis que d’autres redoublent d’efforts pour démontrer à leur enseignant qu’il avait tort. Certains vont même jusqu’à obtenir les diplômes les plus élevés, puis retournent voir le professeur qui les avait déclarés incapables de réussir, simplement pour lui dire : « Me voici ! J’ai accompli ce que vous pensiez impossible. »

Les conséquences de l’impatience dans l’éducation des enfants

Tout parent souhaite voir ses enfants atteindre les sommets de l’intelligence, de la sagesse et de la compassion. Cependant, ces sommets exigent des efforts considérables ainsi qu’une patience constante et durable. La précipitation compromet le processus éducatif et laisse le parent ou l’éducateur dans un sentiment de déception.

Ce qui ravive la flamme de l’espoir, c’est de comprendre que le temps fait partie du remède et de méditer les paroles du Tout-Puissant :

« Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. » [An-Nahl, 16:78]

L’être humain acquiert progressivement de l’expérience et développe ses capacités au fil du temps. L’éducateur oublie souvent qu’il a lui-même été un jeune impulsif, agissant sans réfléchir et courant derrière ses désirs sans se demander : Est-ce la bonne voie ? Suis-je capable de faire face à cette situation ?

Au fil des jours, il apprend la patience et finit par s’étonner de l’impatience des jeunes, oubliant qu’il a lui-même été comme eux. Comme le dit un proverbe arabe, la précipitation est « la mère des regrets », car elle engendre d’innombrables maux.

Des mesures pratiques pour cultiver la retenue et la patience

Pour surmonter les effets destructeurs de la précipitation, nous pouvons adopter les pratiques réfléchies suivantes :

Se rendre à la prière avec sérénité : le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque vous entendez l’iqâma, rendez-vous à la prière. Faites-le avec sérénité et dignité, sans vous précipiter. Accomplissez ce que vous avez pu rejoindre et complétez ce que vous avez manqué. » [2]

le Prophète a dit : « Lorsque vous entendez l’iqâma, rendez-vous à la prière. Faites-le avec sérénité et dignité, sans vous précipiter. Accomplissez ce que vous avez pu rejoindre et complétez ce que vous avez manqué. » [2] Apprendre à patienter dans l’attente de la prière : consacrez ce temps à des actes d’adoration qui ont du sens.

consacrez ce temps à des actes d’adoration qui ont du sens. Mettre à profit les temps d’attente : remplissez les moments inoccupés par la récitation du Coran, le rappel d’Allah (dhikr), la méditation et les invocations.

remplissez les moments inoccupés par la récitation du Coran, le rappel d’Allah (dhikr), la méditation et les invocations. Préserver la sérénité pendant la prière.

Lire le Coran avec lenteur et réflexion : « Et [Nous avons fait descendre] un Coran que Nous avons fragmenté, afin que tu le récites lentement aux gens. » [Al-Isrâ’, 17:106]

« Et [Nous avons fait descendre] un Coran que Nous avons fragmenté, afin que tu le récites lentement aux gens. » [Al-Isrâ’, 17:106] Comprendre que la précipitation ne rapproche pas ce qui est éloigné : toute chose qui vous est destinée arrivera au moment qui lui a été fixé.

toute chose qui vous est destinée arrivera au moment qui lui a été fixé. Apprendre aux enfants à patienter : faites-leur comprendre la valeur de la gratification différée, c’est-à-dire la capacité à attendre avant d’obtenir ce que l’on désire.

Quand la précipitation est-elle réellement recommandée ?

Si la patience constitue généralement une vertu, il existe toutefois certaines exceptions.

« Il est dit : la précipitation vient de Satan, sauf dans six situations : accomplir la prière dès l’entrée de son heure, procéder à l’inhumation du défunt lorsque tout est prêt, marier une jeune fille vierge lorsqu’elle atteint la maturité, rembourser une dette lorsqu’elle arrive à échéance, nourrir un invité dès son arrivée et s’empresser de se repentir après avoir commis un péché. »