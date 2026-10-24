Tout musulman sincère, doué de raison et de discernment, reconnaîtra que l’Hégire constitue un tournant majeur dans l’histoire de l’islam. Chaque année, à l’approche du mois de Muharram, le souvenir de cet événement fait émerger de nouveaux enseignements et rappelle aux musulmans les épreuves et les souffrances endurées par leurs prédécesseurs au service de cette religion.

Pour approfondir cette question, voici les propos du cheikh Usamah Al-Khayyat.

Les grands événements de l’histoire des nations et des communautés méritent d’être étudiés afin d’en tirer des leçons et des enseignements utiles. La vie du Messager d’Allah ﷺ a ainsi été marquée par des événements qui ont changé le cours de l’histoire et profondément influencé le destin de l’humanité. Parmi eux, l’Hégire du Prophète ﷺ, son émigration de La Mecque vers Médine, occupe une place prépondérante. Grâce à cette émigration, l’islam remporta une victoire décisive et put commencer à consolider ses fondements, tandis que les mécréants connaissaient leurs premières défaites et humiliations.

Les enseignements que l’on peut tirer de l’Hégire du Prophète ﷺ sont innombrables. Deux leçons de l’Hégire principales méritent toutefois d’être mises en lumière.

Première leçon : l’islam est plus précieux que la terre natale et les biens de ce monde

L’islam a plus de valeur que la terre où l’on vit, le foyer que l’on habite ou la ville où l’on est né. Il est plus précieux que toutes les beautés, les séductions et les jouissances de ce monde.

Cette vérité apparut avec éclat lorsque le Messager d’Allah ﷺ quitta La Mecque, la ville sacrée, accompagné de son compagnon Abû Bakr. Les yeux remplis de larmes, le Prophète ﷺ s’adressa à la ville en ces termes :

« Par Allah ! Tu es la meilleure des villes et celle qui m’est la plus chère. Si mon peuple ne m’avait pas contraint à te quitter, je n’aurais jamais vécu ailleurs. » — (At-Tirmidhî)

La Mecque était sa ville natale, le lieu même où il avait passé son enfance et sa jeunesse. Pourtant, le Prophète ﷺ quitta cette ville bénie afin de rechercher l’agrément de son Seigneur, de servir Sa religion, de répandre la foi et la guidance, et de transmettre Son Message.

Le Messager d’Allah ﷺ leva tous les obstacles qui entravaient la transmission de la daʿwa, afin que l’humanité puisse exercer sa liberté de choisir entre la guidance et l’égarement. Allah dit :

« Et dis : “La vérité émane de votre Seigneur.” Quiconque le veut, qu’il croie, et quiconque le veut, qu’il mécroie. » — (Al-Kahf, 18:29)

Deuxième leçon : être convaincu qu’Allah est toujours avec Ses serviteurs croyants et sincères

Nous devons avoir la certitude qu’Allah demeure aux côtés de Ses serviteurs véridiques et croyants.

Cette conviction profondément enracinée, que même les menaces de l’ennemi ne purent ébranler, se manifesta chez les deux hommes qui émigraient ensemble. Lorsque la situation devint critique et que les mécréants furent sur le point de découvrir la grotte où ils s’étaient réfugiés, Abû Bakr déclara :

« Par Allah, ô Messager d’Allah ! Si l’un d’eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. »

Le Messager d’Allah ﷺ lui répondit :

« Ô Abû Bakr ! Que penses-tu de deux personnes dont Allah assure la protection et le soutien ? »

Allah confirme cet événement dans le Noble Coran :

« Si vous ne lui portez pas secours, Allah l’a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l’avaient chassé, lui, le deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu’il disait à son compagnon : “Ne t’afflige pas, car Allah est avec nous.” Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité et le soutint de soldats que vous ne voyiez pas. Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d’Allah demeura la plus élevée. Allah est Puissant et Sage. » — (At-Tawbah, 9:40)

Quel soutien pourrait être plus grand que celui d’Allah ? Quelle puissance pourrait prévaloir contre la Sienne ?

Le soutien d’Allah est la plus grande protection face aux épreuves. Il apporte le secours dans les moments difficiles et constitue un rempart contre les maux.

Toutefois, ce soutien particulier, qui apporte protection et victoire, est accordé aux serviteurs pieux et vertueux d’Allah : ceux qui s’acquittent de leurs obligations envers Lui, croient en Son unicité, L’adorent exclusivement sans rien Lui associer, respectent Ses commandements et s’abstiennent de ce qu’Il a interdit.

Mettons en pratique les leçons de l’Hégire du Prophète ﷺ afin de retrouver notre gloire et notre place dans le monde. Allah dit :

« Certes, Allah est avec ceux qui Le craignent et qui font le bien. » — (An-Nahl, 16:128)

L’Hégire ne se limite pas au fait de quitter un territoire non musulman pour rejoindre une terre d’islam. Elle signifie également abandonner les péchés et s’empresser d’obéir à Allah.

Le Messager d’Allah ﷺ a dit :