Introduction : l’importance et les mérites de la sourate Al-Ikhlâs

Selon l’avis considéré comme le plus juste, la sourate Al-Ikhlâs a été révélée à La Mecque. Elle se compose de quatre versets dans lesquels Allah, le Très-Haut, dit :

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [Al-Ikhlâs] « Dis : Il est Allah, Unique. Allah, Celui dont toute la création dépend. Il n’a pas engendré et n’a pas été engendré. Et nul n’est égal à Lui. » [Al-Ikhlâs]

De nombreux hadiths authentiques établissent les mérites de la sourate Al-Ikhlâs. Ils témoignent de sa grandeur et de son importance, ainsi que de son rôle dans la consolidation des fondements de la croyance (ʿaqîda) et des principes de la foi. Dans certains exemplaires du Coran, elle est même désignée sous le nom de « sourate At-Tawhîd » (la sourate de l’unicité). Dans Al-Itqân, elle est appelée « sourate Al-Asâs » (la sourate du fondement), car elle englobe l’unicité d’Allah, qui constitue le fondement de l’islam.

Puisqu’elle représente l’un des trois piliers sur lesquels repose l’islam, il est tout à fait approprié que la sourate Al-Ikhlâs équivaille au tiers du Coran, comme l’établissent des traditions authentiques. Ainsi, les propos des Salaf (les pieux prédécesseurs) rappellent souvent que le Noble Coran révélé au Prophète ﷺ se divise en trois parties : un tiers consacré aux prescriptions (ahkâm), un tiers aux promesses et aux avertissements (waʿd wa waʿîd), et un tiers aux Noms et aux Attributs divins. Cette sourate rassemble les Noms et les Attributs propres au Seigneur, le Tout-Puissant, auquel nul ne peut être semblable ni égal.

1. Les fondements de la prédication et l’unicité de l’Essence divine d’Allah

Cette sourate expose l’Essence divine d’Allah ainsi que Ses attributs sublimes, qu’aucune créature ne peut partager avec Lui. Tout ce par quoi Allah décrit Son Être et Son Essence dans cette sourate, qu’il s’agisse d’affirmation ou de négation, relève de Ses attributs exclusifs. En effet, Son Essence ne ressemble à aucune autre essence, et Ses attributs ne ressemblent à aucun autre attribut.

Il est l’Unique (Al-Ahad), Celui dont toute la création dépend (As-Samad), Celui qui « n’a pas engendré et n’a pas été engendré », et « nul n’est égal à Lui ». Son Nom Al-Ahad implique la négation de tout associé et de toute ressemblance, tandis que Son Nom As-Samad indique qu’Il possède tous les attributs de perfection.

La sourate comprend également la négation de toute imperfection concernant l’Essence et les Attributs d’Allah, selon deux perspectives qui convergent dans la signification des deux Noms Al-Ahad et As-Samad. Cela fait partie de l’éloquence remarquable de cette sourate.

Première perspective : nier toute imperfection à l’égard d’Allah constitue une conséquence nécessaire de l’affirmation de Ses attributs de perfection. Cette signification découle de Son Nom sublime As-Samad. Ainsi, ce Nom a été expliqué comme désignant Celui qui possède des attributs parfaits et dont toutes les créatures ont besoin.

nier toute imperfection à l’égard d’Allah constitue une conséquence nécessaire de l’affirmation de Ses attributs de perfection. Cette signification découle de Son Nom sublime As-Samad. Ainsi, ce Nom a été expliqué comme désignant Celui qui possède des attributs parfaits et dont toutes les créatures ont besoin. Deuxième perspective : rien ne ressemble à Allah parmi les êtres auxquels sont attribués les attributs de perfection qu’Il possède. Telle est la signification de Son Nom Al-Ahad : Il est unique dans Sa majesté et Sa grandeur, sans égal ni associé.

Sur cette base, la sourate Al-Ikhlâs englobe tout ce qui doit être nié au sujet d’Allah, tout comme elle englobe tout ce qui doit Lui être affirmé en matière d’attributs de perfection et de beauté. En effet, toute négation par laquelle Allah est loué implique nécessairement l’affirmation de son contraire.

2. Les hadiths authentiques concernant les mérites de la sourate Al-Ikhlâs

Plusieurs hadiths ont été rapportés au sujet des mérites de la sourate Al-Ikhlâs. Certains sont authentiques, tandis que d’autres sont faibles. Nous nous limiterons ici aux hadiths authentiques qui concernent spécifiquement cette sourate.

La sourate Al-Ikhlâs décrit le Tout Miséricordieux

D’après ʿÂʾisha :

« Le Prophète ﷺ envoya un homme à la tête d’une expédition. Celui-ci dirigeait la prière de ses compagnons et la terminait toujours par la récitation de : “Dis : Il est Allah, Unique.” À leur retour, ils en informèrent le Prophète ﷺ. Il leur dit alors : “Demandez-lui pourquoi il agit ainsi.” Ils l’interrogèrent et il répondit : “Parce qu’elle décrit le Tout Miséricordieux et que j’aime la réciter.” Le Prophète ﷺ leur dit alors : “Informez-le qu’Allah l’aime.” »

L’amour de cette sourate implique l’amour d’Allah

En s’appuyant sur le hadith précédent, on peut également rappeler cette parole attribuée à Ibn Masʿûd :

« Celui qui aime le Coran aime Allah. »

L’amour de cette sourate peut conduire au Paradis

Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh, sous forme de narration suspendue (muʿallaq), le récit suivant :

ʿUbayd Allah rapporte de Thâbit, qui rapporte d’Anas :

« Un homme parmi les Ansâr dirigeait la prière des fidèles dans la mosquée de Qubâʾ. Chaque fois qu’il commençait une sourate pour la réciter avec eux dans la prière, il débutait par “Dis : Il est Allah, Unique” jusqu’à l’avoir terminée, puis il récitait une autre sourate avec elle. Il agissait ainsi à chaque unité de prière (rakʿa). »

Le hadith poursuit :

« Le Prophète ﷺ lui demanda : “Ô Untel, qu’est-ce qui te pousse à réciter constamment cette sourate dans chaque unité de prière ?” Il répondit : “Je l’aime.” Le Prophète ﷺ lui dit alors : “Ton amour pour elle t’a fait entrer au Paradis.” »

La sourate Al-Ikhlâs équivaut au tiers du Coran

Dans le Sahîh d’Al-Bukhârî, d’après Abû Saʿîd, un homme entendit un autre réciter à plusieurs reprises : « Dis : Il est Allah, Unique. » Au matin, il se rendit auprès du Prophète ﷺ et lui en fit part. L’homme semblait considérer cette récitation comme peu importante. Le Messager d’Allah ﷺ lui dit alors :

« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, elle équivaut au tiers du Coran. »

D’après Abû Hurayra, le Messager d’Allah ﷺ dit également :

« Rassemblez-vous, car je vais vous réciter le tiers du Coran. »

Les personnes concernées se rassemblèrent. Le Prophète ﷺ sortit alors et récita : « Dis : Il est Allah, Unique », puis il rentra. Certains se dirent entre eux :

« Le Messager d’Allah ﷺ nous avait annoncé qu’il allait nous réciter le tiers du Coran. Je pense que cette nouvelle lui est parvenue du ciel. »

Le Prophète ﷺ ressortit ensuite et déclara :

« Je vous avais dit que j’allais vous réciter le tiers du Coran. En vérité, elle équivaut au tiers du Coran. »

(Rapporté par Muslim)

La récitation d’Al-Ikhlâs protège contre le mal et permet de s’en prémunir

Comme cela est rapporté dans le Sahîh d’Al-Bukhârî, d’après ʿÂʾisha :

« Lorsque le Prophète ﷺ se mettait au lit, il récitait cette sourate ainsi que les deux sourates protectrices (Al-Muʿawwidhatayn), puis passait ses mains sur les parties de son corps qu’il pouvait atteindre. »

Elle compte parmi les meilleures sourates du Noble Coran

Dans le hadith de ʿUqba ibn ʿÂmir, celui-ci rapporte que le Messager d’Allah ﷺ lui dit :

« Ne veux-tu pas que je t’enseigne les trois meilleures sourates révélées dans la Torah, l’Évangile, les Psaumes et le Noble Coran ? »

Je répondis : « Bien sûr ! »

Il récita alors :

« Dis : Il est Allah, Unique » ;

« Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante » ;

« Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ».

Puis il ajouta :

« Ô ʿUqba, ne les oublie pas et ne passe aucune nuit sans les réciter. »

L’invocation par cette sourate est exaucée

D’après ʿAbdullah ibn Burayda, qui rapporte de son père :

« Le Prophète ﷺ entendit un homme invoquer Allah en disant : “Ô Allah, je Te demande par mon témoignage que j’atteste qu’il n’y a de divinité que Toi, l’Unique, Celui dont toute la création dépend, qui n’a pas engendré et n’a pas été engendré, et auquel nul n’est égal.”

Le Prophète ﷺ dit alors : “Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, cet homme a invoqué Allah par Son Nom suprême. Lorsqu’on Lui demande par ce Nom, Il accorde, et lorsqu’on L’invoque par ce Nom, Il répond.” »

(Rapporté par les auteurs des quatre recueils de Sunan. At-Tirmidhî l’a qualifié de hasan gharîb)

Interprétations des savants : en quoi la sourate Al-Ikhlâs équivaut-elle au tiers du Coran ?

Nous avons évoqué précédemment les mérites de la sourate Al-Ikhlâs, notamment le fait qu’elle équivaut au tiers du Coran. Mais quelle est la nature de cette équivalence ? Équivaut-elle au tiers du Coran en termes de récompense, ou bien au tiers du Coran en termes de catégories de connaissances et de significations qu’il contient, comme cela ressort de certaines paroles bien connues des Salaf ?

Les savants ont divergé dans l’interprétation de ce hadith. Leurs avis peuvent être regroupés en quatre ou cinq positions.

Premier avis

La sourate équivaut au tiers du Coran en termes de récompense. Autrement dit, celui qui la récite obtient une récompense comparable au tiers de celle accordée à celui qui récite l’intégralité du Coran, en dehors de cette sourate.

Ibn as-Sîd attribue cet avis aux juristes et aux exégètes. C’est également la position d’Al-Abbî.

Deuxième avis

Cette équivalence concerne celui qui ne connaît aucune autre sourate, ou celui qui la récite pendant qu’il s’efforce d’en apprendre d’autres. Elle pourrait également avoir été destinée à ce récitant en particulier, ou à ceux qui lui ressemblent, parmi les personnes qui la récitaient avec humilité et regrettaient de ne pas connaître d’autres sourates.

Cela est suggéré par la parole du narrateur : « Et il semblait que cet homme considérait cela comme peu important. »

Troisième avis

La sourate équivaut au tiers du Coran au regard des catégories de significations qu’elle renferme. En effet, le Coran traite des prescriptions, des récits et de l’unicité divine (Tawhîd). Cette sourate se distingue par sa capacité à rassembler, en peu de mots, les fondements de la croyance islamique.

Ibn ʿÂshûr affirme que cette interprétation est renforcée par le hadith rapporté par Muslim d’après Abû Qatâda, ainsi que par celui rapporté par Ahmad d’après Abû ad-Dardâʾ, selon lequel le Prophète ﷺ a dit :

« Allah a certes divisé le Coran en trois parties et a fait de “Dis : Il est Allah, Unique” l’une de ces trois parties. »

Cela pourrait signifier que cette répartition a été établie avant la révélation de versets similaires, tels que le verset du Trône (Âyat al-Kursî), ou bien qu’aucune autre sourate ne rassemble à elle seule l’ensemble des significations contenues dans la sourate Al-Ikhlas.

Quatrième avis

La sourate équivaut au tiers du Coran en termes de récompense, comme dans la première interprétation. Toutefois, sa répétition ne saurait remplacer la récitation complète du Coran (khatma). Sa récitation une seule fois procure une récompense comparable au tiers de celle obtenue par la récitation de l’intégralité du Coran.

Cet avis est attribué à Ishâq ibn Râhawayh.

Cette divergence entre les avis des savants n’a pas fait l’objet d’un arbitrage définitif, et aucun de ces avis n’est exempt d’objections. Cela a conduit certains savants à suspendre leur jugement quant au sens voulu par le hadith, donnant ainsi naissance à une autre position.

Cinquième avis

Il consiste à s’abstenir de rechercher le sens exact voulu par le hadith.

Ibn ʿAbd al-Barr a déclaré :

« Garder le silence sur cette question et sur les questions similaires est préférable à en parler et plus sûr. »

Il semble qu’Ibn ʿÂshûr ait également retenu cette position dans son ouvrage Al-Mughattâ.

La troisième interprétation est peut-être la plus prépondérante. En effet, la récitation de la sourate Al-Ikhlâs équivaut au tiers du Coran en ce sens qu’elle est la seule sourate du Coran qui présente, du début à la fin, une description exclusivement consacrée au Tout Miséricordieux et parle uniquement de Lui.

Elle englobe ainsi l’une des trois grandes catégories de significations pour lesquelles le Coran a été révélé : l’unicité divine, les prescriptions et les récits.

Comme l’a expliqué Ibn Taymiyya :

« Cette sourate décrit le Tout Miséricordieux et traite exclusivement de l’unicité divine. Cela s’explique par le fait que le Coran est la parole d’Allah. Or, la parole comporte deux catégories : l’énoncé qui établit une prescription et l’information. L’information porte soit sur le Créateur, soit sur les créatures. Les prescriptions comprennent notamment les commandements et les interdictions. Les informations concernant les créatures prennent la forme de récits. Quant aux informations concernant le Créateur, elles portent sur la mention de Ses Noms et de Ses Attributs. Il n’existe aucune autre sourate du Coran qui soit entièrement consacrée à la description du Tout Miséricordieux, à l’exception de celle-ci. »