Les dix premiers jours de Dhoul-Hijja offrent une occasion exceptionnelle de renouvellement spirituel et d’accumulation des bienfaits divins. Si le mois de Ramadan est souvent considéré comme le sommet de l’année islamique, les dix premiers jours de Dhoul-Hijja occupent une place tout à fait particulière, que de nombreux savants estiment même supérieure, en mérite, à celle des jours du Ramadan. Cette période sacrée ne constitue pas simplement un compte à rebours avant la célébration de l’Aïd al-Adha ou la fin des rites du Hajj : le Prophète Muhammad ﷺ l’a décrite comme la meilleure période de l’année pour accomplir de bonnes œuvres.

Pour le croyant, ces journées sont une occasion de renouveler ses intentions, de purifier son cœur et de multiplier les actes d’adoration, dont la récompense est plus grande qu’à toute autre période de l’année. Comprendre la portée théologique et pratique de cette période est essentiel pour quiconque aspire à vivre dans une soumission consciente à Allah et à se rapprocher du Créateur durant ces moments bénis.

Les principales preuves du mérite des dix premiers jours de Dhoul-Hijja se trouvent dans le Noble Coran. Dans la sourate Al-Fajr, Allah, le Tout-Puissant, jure par ces journées en disant :

« Par l’aube ! Et par les dix nuits ! »

La grande majorité des exégètes du Coran, parmi lesquels les illustres Ibn ʿAbbâs et Ibn Kathîr, affirment que ces « dix nuits » désignent précisément les dix premiers jours de Dhoul-Hijja. Dans la tradition islamique, lorsqu’Allah jure par une partie de Sa création, cela témoigne de la grandeur et du caractère sacré de cette période ou de cet élément particulier.

En outre, dans la sourate Al-Hajj, Allah ordonne aux croyants de « mentionner le nom d’Allah durant des jours déterminés ». Ces « jours déterminés » sont identifiés comme étant les dix premiers jours du dernier mois du calendrier islamique. En mettant ces journées en évidence dans la Révélation finale, Allah indique à l’humanité qu’il s’agit d’une période qui exige une vigilance spirituelle accrue, une évocation intense d’Allah et un engagement soutenu dans Son adoration.

La Sunna du Prophète Muhammad ﷺ apporte davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles ces journées sont si chères à Allah. Dans un célèbre hadith rapporté par l’imam Al-Bukhârî, le Prophète ﷺ a dit :

« Il n’y a pas de jours durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées d’Allah que ces dix jours. »

Lorsque les Compagnons lui demandèrent si même le combat dans le sentier d’Allah pouvait les égaler, il répondit que non, sauf dans le cas d’un homme qui serait parti en engageant sa vie et ses biens, sans revenir avec aucun des deux.

Cette déclaration est remarquable par sa portée. Elle suggère qu’un simple acte de charité, un instant consacré au dhikr ou une journée de jeûne durant cette période peut procurer une récompense spirituelle supérieure à celle de certains des actes d’adoration les plus exigeants physiquement lorsqu’ils sont accomplis en dehors de cette période. Les mérites des dix premiers jours de Dhoul-Hijja ouvrent ainsi à chacun une voie accessible vers l’excellence spirituelle, quelles que soient ses capacités physiques ou ses ressources financières.

On peut alors se demander pourquoi cette période revêt une telle importance. Des savants musulmans, parmi lesquels Ibn Hajar al-Asqalânî, expliquent que la grandeur de ces dix jours tient à la convergence, durant cette période, des principales formes d’adoration. En effet, c’est la seule période où se réunissent la salât (prière), le sawm (jeûne), la sadaqa (aumône) et le Hajj (pèlerinage).

Bien que le Hajj soit réservé à ceux qui disposent des capacités physiques et financières nécessaires pour se rendre à La Mecque, l’atmosphère spirituelle du pèlerinage s’étend à l’ensemble de l’Ummah, partout dans le monde. Même ceux qui ne se trouvent pas dans les plaines d’Arafat peuvent prendre part à ces bénédictions en accordant leur cœur à l’esprit de sacrifice et de dévotion qui caractérise cette période. Cette universalité est une manifestation de la miséricorde d’Allah, qui veille à ce qu’aucun croyant ne soit privé de la possibilité d’accéder à un rang élevé dans l’au-delà.

Le jeûne occupe une place centrale parmi les actes méritoires des dix premiers jours de Dhoul-Hijja, particulièrement celui du neuvième jour, qui correspond au jour d’Arafat. Pour ceux qui n’accomplissent pas le Hajj, le jeûne de cette journée est vivement recommandé. Le Prophète ﷺ a affirmé que le jeûne du jour d’Arafat expie les péchés de l’année écoulée et de l’année à venir.

Cette immense récompense accordée pour une seule journée de jeûne témoigne clairement du caractère sacré de ce moment. C’est un jour de pardon, durant lequel Allah descend au ciel le plus proche et manifeste Sa fierté devant les anges à l’égard de Ses serviteurs. En s’abstenant de nourriture et de boisson, le croyant témoigne de sa maîtrise de soi et de son aspiration à obtenir l’agrément d’Allah, rejoignant ainsi, dans l’esprit, l’état de détachement des pèlerins en état d’Ihram.

Outre le jeûne, la multiplication de l’évocation d’Allah, ou dhikr, est une pratique particulièrement recommandée durant ces journées. Le Prophète ﷺ a exhorté les croyants à multiplier la récitation du Tahlîl (« Lâ ilâha illa Allah »), du Takbîr (« Allahu Akbar ») et du Tahmîd (« Alhamdulillah ») durant cette période.

La pratique traditionnelle des Compagnons (Sahaba) consistait à proclamer le Takbîr à haute voix dans les marchés et les rues, non pas simplement comme un rite, mais comme une déclaration publique de la suprématie d’Allah. À l’époque moderne, cette pratique constitue un puissant antidote à la sécularisation de notre vie quotidienne. En remplissant nos langues des louanges d’Allah, nous reprenons possession de notre espace mental et de notre parole, trop souvent accaparés par les distractions de ce monde. Ce dhikr constant agit comme un polissage spirituel du cœur : il en élimine la rouille de l’insouciance et prépare l’âme à la grande célébration de l’Aïd.

Le repentir (Tawbah) constitue un autre élément essentiel à prendre en considération lorsqu’on évoque les mérites des dix premiers jours de Dhoul-Hijja. En raison de leur caractère sacré, ces journées représentent un moment idéal pour revenir sincèrement vers Allah. Chaque bonne œuvre voit sa récompense amplifiée et, de la même manière, le poids de nos péchés peut se faire ressentir plus intensément durant les périodes sacrées.

Le croyant devrait profiter de cette période pour examiner son comportement, régler ses dettes et demander pardon à ceux qu’il aurait pu léser. Un repentir sincère durant ces dix jours peut devenir le point de départ d’un changement durable dans sa vie. C’est comme si les portes spirituelles étaient grandes ouvertes, invitant l’âme égarée à revenir sur le chemin de la guidance et de la lumière.

La charité et le sacrifice constituent les manifestations extérieures de la dévotion intérieure cultivée durant cette période. Le rite du sacrifice (Udhiyah ou Qurbani), qui consiste à immoler un animal pour Allah, marque l’aboutissement de ces dix jours. Cette pratique commémore la soumission absolue du prophète Ibrahim et de son fils Ismaël (que la paix soit sur eux). Elle constitue une démonstration concrète qu’aucune chose ne nous est plus chère que le commandement d’Allah.

Au-delà du sacrifice rituel, la sadaqa en général revêt également un grand mérite. Nourrir les pauvres, soutenir les orphelins et contribuer au bien-être de la communauté durant ces journées sont autant d’actes dont la récompense est multipliée. Dans un monde marqué par des inégalités croissantes, les mérites des dix premiers jours de Dhoul-Hijja encouragent un esprit de partage et d’empathie collective, afin que la joie de cette période atteigne chaque foyer.

L’impact psychologique de l’observation de ces journées ne doit pas être négligé. Dans notre société au rythme effréné, de nombreuses personnes souffrent d’épuisement spirituel et d’un sentiment de déconnexion. La structure qu’offrent ces dix jours — le jeûne, les prières particulières et la mobilisation communautaire — procure un sentiment de sens et d’appartenance. Elle rappelle au croyant qu’il fait partie d’une histoire de foi qui le dépasse, à la fois historique et universelle.

Ce sentiment de vivre un « temps sacré » contribue à préserver l’équilibre psychologique de l’être humain, en lui offrant un rythme spirituel alternant effort et récompense, qui entretient la vitalité de son âme. En consacrant intentionnellement ces journées à des aspirations plus élevées, nous entraînons notre esprit à privilégier l’éternel plutôt que l’éphémère.

Par ailleurs, ces journées constituent une préparation pour le reste de l’année. Tout comme le Ramadan est une école pour l’âme, les dix premiers jours de Dhoul-Hijja représentent une période de perfectionnement spirituel. Les habitudes acquises durant cette période — les prières accomplies tôt le matin, la constance dans le dhikr et une plus grande sensibilité aux besoins des démunis — devraient idéalement perdurer bien après son écoulement.

Le signe qu’une période d’adoration a été acceptée est que la personne en ressort meilleure qu’auparavant. Si nous avons véritablement vécu les mérites des dix premiers jours de Dhoul-Hijja, notre comportement devrait refléter, dans nos relations quotidiennes, l’humilité d’Arafat et la générosité du sacrifice.

En conclusion, les dix premiers jours de Dhoul-Hijja offrent au croyant une occasion sans équivalent d’atteindre des sommets spirituels qu’il serait autrement difficile d’atteindre. Fondée sur les preuves du Coran et de la Sunna, cette période est un don divin destiné à nous aider à surmonter nos insuffisances et à réaliser pleinement notre potentiel en tant que serviteurs d’Allah.

Que ce soit par le silence du jeûne, les proclamations retentissantes du Takbîr au matin de l’Aïd ou l’aumône discrètement offerte, chaque instant de ces dix jours représente une occasion de gagner l’amour d’Allah. À l’approche de cette période sacrée, année après année, veillons à ne pas faire partie de ceux qui laissent ces journées s’écouler comme n’importe quelle autre semaine, dans l’insouciance.

Soyons plutôt les gardiens attentifs de nos propres âmes, veillant sur notre temps, intensifiant nos actes d’adoration et avançant vers notre Créateur avec des cœurs remplis d’espérance et des mains occupées à accomplir de bonnes œuvres.

Les meilleurs jours de ce monde sont à nos portes : préparons-nous à les accueillir en donnant le meilleur de nous-mêmes.