Nos péchés nuisent-ils à Allah ? Notre obéissance Lui apporte-t-elle un quelconque bénéfice ? Telle est la question centrale qu’explore le grand savant Cheikh Ahmad Ibn ʿAtâ’illâh As-Sakandarî dans son œuvre profonde, Al-Hikam (Les Sagesses).

Il enseigne un principe fondamental de l’islam : ton obéissance ne Lui profite en rien, et tes péchés ne Lui causent aucun tort. Allah t’a ordonné de faire le bien et t’a interdit le mal uniquement dans ton propre intérêt. Comprendre ce principe transforme la manière dont le croyant perçoit la relation entre le Créateur et Ses créatures.

L’indépendance absolue du Divin

Il est établi qu’Allah, le Très-Haut, ne tire aucun bénéfice de l’obéissance de quiconque, car Il est Celui qui se suffit absolument à Lui-même et le Très Généreux. Les péchés d’un individu, pas plus que ceux de l’humanité tout entière, ne peuvent Lui nuire. Sa gloire est inaccessible et Sa majesté demeure au-delà de toute action humaine.

L’indépendance absolue d’Allah constitue un pilier fondamental de la foi islamique. La reconnaître permet au croyant de comprendre que l’adoration n’est pas une transaction avec une divinité dans le besoin, mais un moyen de prendre soin de soi et de progresser spirituellement.

Les prescriptions révélées par Allah répondent à des objectifs précis, centrés sur l’être humain :

Régir la relation de chacun avec sa propre âme.

la relation de chacun avec sa propre âme. Orienter les relations avec les autres êtres humains.

les relations avec les autres êtres humains. Organiser la vie en société de manière harmonieuse.

Quant au Législateur Lui-même, Il n’a jamais eu besoin, n’a pas besoin et n’aura jamais besoin d’aucune de Ses créatures. Il serait totalement irrationnel de croire que le Créateur puisse avoir besoin de quoi que ce soit parmi ce qu’Il a Lui-même créé.

La finalité de la création et de l’adoration

Allah affirme dans le Noble Coran qu’Il n’a créé les djinns et les êtres humains que pour qu’ils L’adorent. Cependant, Il précise explicitement qu’Il ne leur demande aucune subsistance et n’attend d’eux aucun moyen de subvenir à Ses besoins. C’est au contraire Allah qui accorde la subsistance, Lui qui est le Seigneur doté d’une puissance inébranlable.

Allah a créé l’univers et l’a soumis aux besoins, aux intérêts et à l’existence de l’être humain. Considérons quelques merveilles de la création mises à son service :

La Terre : elle fournit les ressources, la nourriture et la stabilité nécessaires à la satisfaction des besoins humains.

elle fournit les ressources, la nourriture et la stabilité nécessaires à la satisfaction des besoins humains. Le cosmos : le ciel et l’espace permettent à l’humanité d’organiser le temps, de repérer les saisons et de s’orienter sur terre comme en mer.

Afin de guider l’humanité dans cet univers immense qu’Il a soumis à son service, Allah lui a donné un système législatif complet. Il nous ordonne — plutôt que de simplement nous conseiller — de respecter ce système pour notre propre bien ultime.

La législation divine : un don de miséricorde, non une difficulté

Les commandements et les interdictions d’Allah sont un don divin destiné à nous aider à atteindre le bonheur et la prospérité, aussi bien dans cette vie que dans l’au-delà.

Le Coran souligne à plusieurs reprises qu’Allah ne souhaite pas nous imposer de difficultés inutiles. Il veut la facilité pour Ses serviteurs. C’est par l’obéissance et l’accomplissement de Ses commandements avec excellence que l’humanité accède au bien et à la prospérité.

La récompense de la droiture

La promesse d’Allah est claire : quiconque accomplit de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, bénéficiera d’une vie heureuse et recevra une récompense à la mesure des meilleures œuvres qu’il aura accomplies.

Allah a révélé les fondements de la foi afin de nous permettre de connaître Sa nature divine et de comprendre que tout bienfait et tout préjudice relèvent exclusivement de Sa volonté.

Comment l’adoration renforce la certitude

Les actes d’adoration constituent une nourriture spirituelle indispensable pour affermir les fondements de la foi dans l’esprit, le cœur et l’âme. Grâce à une pratique assidue et à la méditation, l’adoration élève le croyant jusqu’à un degré de certitude profonde, le libérant du doute et de toute suspicion.

Perception humaine Réalité divine L’adoration est une charge ou une obligation imposée à Allah. L’adoration est un moyen de croissance spirituelle et de paix intérieure pour l’être humain. Les péchés mettent Allah en colère et diminuent Sa puissance. Les péchés ne nuisent qu’à celui qui les commet ; le Royaume d’Allah demeure absolu. L’obéissance est une faveur que l’on accorde au Créateur. L’obéissance est une miséricorde que le Créateur offre à Ses créatures.

L’infinie richesse du Créateur (hadith qudsî)

L’explication ultime de ce principe se trouve dans un magnifique hadith qudsî rapporté par Abû Dharr Al-Ghifârî. Dans ce récit, Allah déclare qu’Il S’est interdit l’injustice à Lui-même et qu’Il l’a également interdite parmi les êtres humains.

Il rappelle ensuite à l’humanité sa dépendance totale à Son égard :

Tous sont égarés , à l’exception de ceux qu’Il guide.

, à l’exception de ceux qu’Il guide. Tous ont faim , à l’exception de ceux qu’Il nourrit.

, à l’exception de ceux qu’Il nourrit. Nous péchons nuit et jour, mais Il pardonne tous les péchés à ceux qui Lui demandent pardon.

Plus important encore, Allah affirme le caractère infini de Son Royaume :

La piété universelle : si le premier et le dernier des êtres humains et des djinns avaient tous le cœur aussi pieux que celui de la personne la plus vertueuse, cela n’augmenterait en rien Son Royaume.

si le premier et le dernier des êtres humains et des djinns avaient tous le cœur aussi pieux que celui de la personne la plus vertueuse, cela n’augmenterait en rien Son Royaume. La perversité universelle : si tous avaient le cœur aussi mauvais que celui de la personne la plus perverse, cela ne diminuerait en rien Son Royaume.

si tous avaient le cœur aussi mauvais que celui de la personne la plus perverse, cela ne diminuerait en rien Son Royaume. La subsistance infinie : si toutes les créatures se réunissaient pour Lui adresser leurs demandes et qu’Allah accordait à chacune tout ce qu’elle demande, cela ne diminuerait en rien Ses richesses, pas plus qu’une aiguille plongée dans l’océan n’en diminuerait l’eau.

Ce sont uniquement nos actes qu’Il dénombre et pour lesquels Il nous rétribue. Que celui qui trouve du bien loue donc Allah, et que celui qui trouve autre chose ne blâme personne d’autre que lui-même.

Conclusion : le chemin vers une véritable gratitude

Alors, nos péchés et notre obéissance ont-ils une incidence sur Allah ? La réponse est catégoriquement non.

Nos actes sont le reflet de nos propres âmes, et la législation islamique constitue la voie qui nous guide vers notre propre réussite. Lorsque nous prions, jeûnons ou faisons l’aumône, nous n’ajoutons rien à la gloire du Tout-Puissant, car Sa gloire est déjà absolue et infinie. En réalité, nous ne faisons que purifier nos propres cœurs et contribuer à notre propre bien-être.

Cette prise de conscience transforme notre regard : l’adoration cesse d’être une lourde charge pour devenir une manifestation suprême de la miséricorde divine. Elle nous permet de nous tourner vers Allah avec amour et gratitude, sachant que chaque commandement et chaque interdiction constituent une protection contre notre propre autodestruction.