Le Dr Monzer Kahf, économiste et conseiller de renom, affirme :

« Le fait de consommer des biens provenant de revenus illicites dépend de la nature de l’illicite (haram) en question. »

1. Distinction entre les types d’interdictions (Haram)

Lorsqu’il s’agit d’un haram associé à une atteinte morale ou à une infamie — ce que l’on appelle en arabe shayn — comme le vol ou le brigandage, et que vous savez que le bien qui vous est proposé a été volé, la situation est différente.

Lorsqu’il s’agit d’une autre forme de haram, comme des contrats de vente qui contreviennent aux principes de la Charia, notamment le ribâ (usure), du prix provenant de la vente d’alcool ou de porc, ou encore de revenus tirés de la prostitution, rien dans notre Charia ne nous impose de boycotter ces personnes.

Il est permis d’avoir avec elles des relations contractuelles de toute nature, à condition que le contrat lui-même et son objet soient permis par la Charia. Nous ne sommes pas tenus de demander : « D’où provient ce revenu ? » Et même lorsque nous le savons, nous ne sommes pas tenus de nous abstenir de toute relation licite avec des personnes dont les revenus proviennent de telles sources.

2. Le cadre des échanges et la piété (Taqwâ)

Un don est, à cet égard, comparable à un échange, ce qui inclut le fait d’accepter la nourriture qu’elles nous offrent. En bref, cela ne relève pas de nos affaires.

D’un autre côté, il y a bien sûr la dimension de la taqwâ (la piété vigilante). À cet égard, nous nous tenons éloignés de ce qui est haram, et la taqwâ nous conduit à éviter de nous rapprocher de personnes dont les revenus comportent, en totalité ou en partie, des éléments illicites.

Mais ce niveau de comportement personnel n’est pas obligatoire, en ce sens qu’il ne définit pas la frontière entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.