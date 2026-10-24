Tout d’abord, rappelons qu’Allah a institué le mariage afin que l’homme et la femme puissent nouer une relation licite et fonder une famille. Il a défini pour chacun des droits et des devoirs qu’Il souhaite voir respectés dans un climat d’amour, de coopération et de bienveillance. Comme l’indique le Coran, Allah a placé entre les époux l’affection et la miséricorde. Il dit, exalté soit-Il :

« Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la tranquillité ; et Il a mis entre vous de l’affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. » — [Sourate ar-Rûm, 30:21]

Ce verset montre que le mariage est une source de tranquillité et de paix. Allah encourage les êtres humains à se marier afin qu’ils bénéficient de ces bienfaits et obtiennent également la récompense liée au fait de suivre la Sunna du Prophète ﷺ.

Lorsqu’une épouse se plaint du manque de disponibilité de son mari et du peu de temps qu’il lui consacre pour échanger avec elle, plusieurs pistes de réflexion peuvent être envisagées.

1. Reconnaître les droits de l’épouse

Il ne fait aucun doute qu’une épouse a des droits sur son mari, comme le rappelle le hadith dans lequel le Prophète ﷺ a dit :

« Chacun de vous est un berger et chacun de vous sera interrogé au sujet de ceux dont il a la charge. Le dirigeant est un berger et sera interrogé. L’homme est un berger au sein de sa famille et sera interrogé. La femme est une bergère dans la maison de son mari et sera interrogée. Le serviteur est un gardien des biens de son maître et sera interrogé. Chacun de vous est un berger et chacun de vous sera interrogé au sujet de ceux dont il a la charge. » — [Al-Bukhârî et Muslim]

Ce hadith souligne la responsabilité du mari envers sa famille. Celle-ci comprend notamment le fait de subvenir à ses besoins, de lui prodiguer des conseils lorsque cela est nécessaire et de l’aider à connaître les enseignements de sa religion.

Il arrive qu’un mari s’efforce de fournir à son épouse tout ce dont elle a besoin : argent, vêtements, nourriture, etc. Cet effort est louable. Toutefois, il doit comprendre que les besoins matériels ne sont pas les seuls à prendre en considération. Les besoins affectifs et émotionnels sont tout aussi importants. Il doit donc leur accorder autant d’attention qu’aux besoins matériels de son épouse, car ils font eux aussi partie de ses droits et ne doivent pas être négligés.

2. Accorder de l’importance aux besoins affectifs et émotionnels

De nos jours, nous assistons à une véritable crise de la dimension immatérielle de la vie. Les machines et les ordinateurs occupent une place croissante dans notre quotidien, parfois au détriment des sentiments et de la sensibilité humaine. Certains maris accordent une attention excessive à leur travail et négligent les besoins affectifs de leur épouse. Cette situation se rencontre également chez les hommes et les femmes d’affaires.

Lorsqu’une épouse se trouve dans cette situation face au manque de disponibilité de son mari, il lui est conseillé d’expliquer à son mari l’importance de cette dimension de leur vie conjugale, notamment en lui faisant comprendre les conséquences de son absence sur son bien-être. Elle peut également s’efforcer de faire de son foyer un lieu chaleureux, empreint de bienveillance, d’amour et de compassion, un refuge où son mari aura plaisir à revenir. Une telle attitude peut l’encourager à passer davantage de temps auprès d’elle, de son plein gré.

Nous conseillons également aux épouses de faire preuve de douceur et de bienveillance lorsqu’elles abordent ce sujet avec leur mari. Elles doivent garder à l’esprit que celui-ci peut rentrer du travail épuisé par ses activités professionnelles et ses préoccupations. Il convient donc d’exprimer ses attentes avec délicatesse, dans l’espoir qu’il les comprenne et adapte son comportement en conséquence.

3. Faire preuve de patience et préserver la sérénité du couple

Les femmes ne devraient pas laisser Satan troubler leur vie conjugale en les incitant à réclamer constamment davantage de temps à leur mari. Des demandes répétées risquent de provoquer chez lui des réactions désagréables.

Elles devraient plutôt faire preuve de patience, chercher à préserver de bonnes relations avec leur mari et invoquer Allah afin qu’Il améliore leur situation conjugale.

4. Ne pas perdre de vue le véritable objectif de notre existence

Enfin, rappelons-nous qu’Allah ne nous a pas créés uniquement pour travailler et profiter des plaisirs et du confort de cette vie. Il nous a créés pour L’adorer.

Autrement dit, nous ne devons jamais perdre de vue cet objectif ni laisser nos activités professionnelles absorber tout notre temps.