Introduction : la crise spirituelle de l’homme moderne

Dans notre monde contemporain, la quête du bonheur est devenue une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars. Pourtant, les taux d’anxiété et de dépression continuent d’augmenter. Nous sommes entourés de conforts matériels, mais beaucoup éprouvent un profond sentiment de vide intérieur. Le traité intitulé Les moyens utiles pour mener une vie heureuse (Useful Ways of Leading a Happy Life), du célèbre savant Cheikh ʿAbd ar-Rahmân ibn Nâsir as-Saʿdî (1307-1376 H), propose une réponse qui transcende les époques.

Contrairement aux méthodes modernes de développement personnel, qui promettent des solutions rapides, l’approche d’as-Saʿdî est globale. Elle associe la force spirituelle de l’îmân (la foi) à des stratégies pratiques, naturelles et physiques. Ce guide approfondit ses réflexions remarquables afin de vous aider à construire une vie empreinte de sérénité.

1. Le pilier fondamental : la foi et la psychologie du contentement

Le fondement de la philosophie d’as-Saʿdî est que le véritable bonheur demeure inaccessible sans un lien solide avec le Créateur. Il ne présente cependant pas cette relation uniquement comme une obligation religieuse, mais également comme un mécanisme psychologique qui produit des effets concrets.

Le mécanisme de la gratitude et de la patience

Le croyant possède une disposition mentale particulière qu’as-Saʿdî décrit comme un « bouclier protecteur ».

Dans les moments de facilité : le croyant reconnaît les bienfaits comme des dons d’Allah. Cela suscite le shukr (la gratitude), qui, selon les neurosciences, favorise la libération de dopamine et renforce une perception positive de la vie.

le croyant reconnaît les bienfaits comme des dons d’Allah. Cela suscite le shukr (la gratitude), qui, selon les neurosciences, favorise la libération de dopamine et renforce une perception positive de la vie. Dans les moments d’épreuve : le croyant considère les difficultés comme temporaires et porteuses de sens. Cela fait intervenir le sabr (la patience), qui empêche la réaction de « lutte ou de fuite » de se transformer en stress chronique.

Mise en pratique : le bilan quotidien

Pour mettre ce principe en œuvre, il convient d’effectuer un « bilan quotidien ». Identifiez trois choses qui se sont bien passées au cours de votre journée, afin d’exprimer votre gratitude, ainsi qu’une difficulté que vous avez affrontée avec sérénité, afin de cultiver votre patience. Cette pratique permet d’aligner votre cœur sur le premier chapitre des enseignements d’as-Saʿdî.

2. Éradiquer l’anxiété grâce à une occupation productive

Le cheikh as-Saʿdî propose un remède pratique à la tendance à trop réfléchir : détourner son attention vers des activités utiles et constructives. Il soutient que le cœur ne peut être accaparé simultanément par deux préoccupations majeures. Si vous le remplissez d’activités bénéfiques, il ne restera plus de place pour l’anxiété.

Le savoir comme outil de guérison

S’occuper à acquérir un « savoir utile » remplit une double fonction. Premièrement, cela développe l’intellect et améliore la condition de l’individu dans ce monde. Deuxièmement, cela permet de réorienter les processus cognitifs. Lorsque l’esprit se concentre sur la résolution d’un problème, l’apprentissage d’une langue ou l’étude d’un texte religieux, il ne peut, au même moment, s’attarder sur les innombrables « et si… » de l’existence.

Le rôle du travail physique

Le cheikh ne limite pas cette démarche aux études intellectuelles. Il y inclut également le travail physique et le service à la communauté. L’effort physique favorise la libération d’endorphines et permet à l’individu de retrouver un ancrage dans le monde concret, loin du brouillard abstrait des inquiétudes.

3. L’art de compartimenter sa journée

L’un des concepts les plus novateurs de ce traité est l’importance accordée au moment présent. As-Saʿdî observe que les souffrances humaines se répartissent généralement en deux directions improductives :

Le passé : s’affliger à propos d’événements révolus et impossibles à changer.

s’affliger à propos d’événements révolus et impossibles à changer. L’avenir : anticiper avec anxiété des événements qui ne se sont pas encore produits.

Se concentrer sur aujourd’hui

Le cheikh conseille : « Que votre préoccupation soit d’améliorer votre journée actuelle. » En limitant votre attention aux prochaines vingt-quatre heures, vous rendez vos fardeaux plus faciles à porter. Ce concept annonce les approches modernes de la pleine conscience (mindfulness), tout en leur ajoutant une dimension spirituelle. Lorsque vous vous concentrez sur vos devoirs d’aujourd’hui, vous faites en réalité confiance à Allah pour votre lendemain.

4. Développer sa résilience sociale : passer outre et pardonner

Une grande partie de notre mal-être provient des « frictions sociales », c’est-à-dire des conflits avec la famille, les amis ou les collègues. Les conseils d’as-Saʿdî dans ce domaine reposent sur une profonde intelligence relationnelle.

Le filtre des qualités positives

Dans toute relation, lorsque les défauts d’une personne nous irritent, le cheikh recommande de faire délibérément l’effort de nous rappeler ses qualités. En rééquilibrant ainsi notre appréciation de cette personne, nous évitons que le ressentiment n’empoisonne notre cœur.

Faire face à la médisance et aux critiques

Une source importante d’anxiété réside dans la préoccupation que nous accordons aux propos des autres. As-Saʿdî propose à ce sujet un rappel lucide : les critiques ne peuvent nuire à celui qui en est la cible que s’il choisit de s’y attarder. Si vous ignorez celui qui vous critique, les paroles nuisibles restent à la charge de celui qui les prononce. Votre valeur ne dépend pas de la langue des autres, mais de votre position auprès d’Allah.

5. La stratégie du « pire scénario possible »

Pour ceux qui font face à une peur intense ou à une catastrophe imminente, as-Saʿdî propose une méthode qui rappelle certaines approches modernes de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

Acceptation et action

Anticipation : préparez-vous mentalement à envisager le pire résultat possible.

préparez-vous mentalement à envisager le pire résultat possible. Acceptation : acceptez l’idée que, si cela se produit, vous pourrez y faire face par la volonté d’Allah.

acceptez l’idée que, si cela se produit, vous pourrez y faire face par la volonté d’Allah. Optimisation : une fois le pire scénario envisagé mentalement, vous pouvez consacrer toute votre énergie à prévenir cette issue ou à en atténuer les conséquences.

Cette démarche permet de réduire l’effet paralysant de la peur et de le remplacer par un plan d’action structuré.

6. Élargir le cœur grâce au dhikr et à la bienfaisance

Le cheikh met en évidence deux moyens « naturels » d’élargir le cœur et de dissiper le sentiment d’oppression provoqué par la tristesse :

Le rappel d’Allah (dhikr) : il le décrit comme le moyen le plus important d’accéder à la tranquillité. Il agit comme une ancre spirituelle, rappelant à l’âme qu’elle n’est pas seule.

il le décrit comme le moyen le plus important d’accéder à la tranquillité. Il agit comme une ancre spirituelle, rappelant à l’âme qu’elle n’est pas seule. Les actes de bienfaisance (ihsân) : aider les autres, que ce soit par ses biens, une assistance physique ou une parole bienveillante, produit un « effet boomerang ». La joie que vous apportez à une personne en détresse revient vers votre propre cœur et contribue à vous remonter le moral.

7. L’hygiène psychologique : oublier ce qui est désagréable

As-Saʿdî souligne que l’esprit a besoin d’une véritable « hygiène ». De même que nous lavons notre corps, nous devons débarrasser notre esprit des souvenirs désagréables.

La touche « Supprimer »

Lorsqu’un souvenir douloureux refait surface, le cheikh conseille au lecteur de le « supprimer » de son esprit et de passer à une nouvelle pensée. Se permettre de revivre continuellement les souffrances du passé revient à s’infliger une forme de préjudice personnel qu’as-Saʿdî exhorte le croyant à abandonner.

8. La confiance absolue : la force du Tawakkul

Le dernier moyen, et peut-être le plus puissant, de mener une vie heureuse est le tawakkul (la confiance et l’abandon à Allah). La véritable confiance en Allah consiste à :

faire tout son possible en utilisant les moyens dont on dispose ;

laisser entièrement le résultat entre les mains d’Allah.

Cette attitude constitue une véritable protection pour le cœur. Si le résultat correspond à vos attentes, vous éprouvez de la gratitude. S’il en est autrement, vous demeurez satisfait, sachant que le Meilleur des planificateurs a choisi pour vous une autre voie.

Conclusion : reprendre sa vie en main

Le message final du cheikh as-Saʿdî est un appel à l’action : « Votre vie est courte ; ne la raccourcissez donc pas davantage par vos inquiétudes. » Chaque heure passée dans la tristesse est une heure retranchée de votre « véritable vie ». La vie véritable ne se mesure pas au nombre d’années, mais aux instants de paix et de présence que vous parvenez à vivre.

En apprenant à votre esprit à se concentrer sur le présent, en plaçant votre confiance en Allah et en vous mettant au service des autres, vous pouvez transformer votre existence en une « bonne vie » (hayât tayyiba).