Le Dr Muzammil Siddiqi, ancien président de l’Islamic Society of North America (ISNA), déclare :

« L’islam ne s’oppose pas aux plaisanteries. Un humour sain fait partie intégrante de l’islam. De nombreux recueils de hadiths comportent des chapitres consacrés à l’humour du Prophète ﷺ, intitulés An-Nawādir ou Al-Fukāhah.

Toutefois, la position de l’islam est claire : même lorsqu’on plaisante, il ne faut ni mentir pour plaisanter ni tourner en dérision les prescriptions d’Allah. Allah le Très-Haut dit dans le Coran :

“Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : ‘Nous ne faisions que bavarder et jouer.’ Dis : ‘Est-ce d’Allah, de Ses versets et de Son Messager que vous vous moquiez ?’”

— (At-Tawbah, 9:65)

Parfois, ce genre de plaisanteries conduit à des actes pécheurs ou, à tout le moins, amène une personne à prendre à la légère ce qui est interdit (haram). »