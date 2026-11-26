Introduction : le danger de la guerre informationnelle

Dans son étude approfondie de la méthodologie coranique dans la lutte contre les rumeurs, le Dr Muhammad ʿAyyâsh Al-Kubaysî commence par clarifier la portée linguistique et terminologique de cette notion. Il définit la rumeur comme la propagation d’informations sans vérification préalable (tathabbut). Bien plus qu’un simple commérage, les rumeurs dissimulent souvent des intentions dangereuses et constituent une arme majeure dans la guerre psychologique. À l’ère numérique, où l’information circule instantanément, le cadre coranique relatif à l’intégrité de l’information apparaît plus pertinent que jamais pour préserver la stabilité sociale et spirituelle.

Première partie : classification des rumeurs selon leurs objectifs dans le Coran

Le Dr Al-Kubaysî relève que le Coran aborde la question des rumeurs à travers différents récits, notamment ceux des prophètes et les commentaires divins sur les batailles historiques. Il distingue quatre catégories fonctionnelles de rumeurs, selon les objectifs qu’elles cherchent à atteindre.

1. Les rumeurs de dissuasion externe (la manipulation de l’opinion extérieure)

Ces rumeurs servent à induire le public en erreur et à calomnier les gens de vérité. Contrairement aux rumeurs internes, elles visent des personnes extérieures à la communauté afin de les empêcher de rejoindre la vérité ou de lui témoigner de la sympathie.

Les tactiques de tromperie : l’adversaire n’hésite pas à recourir à des mensonges flagrants, puisque le public extérieur ne dispose pas de moyens directs pour vérifier les faits.

l’adversaire n’hésite pas à recourir à des mensonges flagrants, puisque le public extérieur ne dispose pas de moyens directs pour vérifier les faits. L’expérience prophétique : les polythéistes de La Mecque ont employé cette stratégie contre le Prophète ﷺ , en le qualifiant de menteur, de sorcier ou de fou.

les polythéistes de La Mecque ont employé cette stratégie contre le Prophète , en le qualifiant de menteur, de sorcier ou de fou. La preuve scripturaire : Allah dit :

« Ils s’étonnent qu’un avertisseur issu d’eux-mêmes leur soit venu. Et les mécréants disent : “C’est un magicien et un grand menteur.” » [Sourate Sâd : 4]

La pertinence contemporaine : le Dr Al-Kubaysî observe que les médias hostiles recourent aujourd’hui aux mêmes tactiques de manipulation externe pour ériger des barrières entre les musulmans conscients et les masses mondiales mal informées.

2. Les rumeurs de division (la fragmentation interne)

Ce type de rumeurs est dirigé vers l’intérieur de la communauté afin d’en démanteler l’unité et de provoquer des dissensions internes (fitna).

Le rôle des hypocrites : à Médine, les munâfiqûn (hypocrites) étaient les principaux artisans de cette stratégie. De nombreux versets dévoilent leurs tentatives, secrètes et publiques, de déstabiliser la communauté.

à Médine, les munâfiqûn (hypocrites) étaient les principaux artisans de cette stratégie. De nombreux versets dévoilent leurs tentatives, secrètes et publiques, de déstabiliser la communauté. La mise en garde : Allah dit :

« Si les hypocrites, ceux qui ont une maladie au cœur, ainsi que ceux qui répandent des nouvelles alarmantes à Médine ne cessent pas, Nous te donnerons certainement pouvoir sur eux… » [Sourate Al-Ahzâb : 60]

L’échec interne : l’étude souligne que les rumeurs de division ne réussissent que lorsqu’elles trouvent des relais au sein même de la communauté : des personnes qui, par faiblesse ou naïveté, contribuent à amplifier les mensonges.

3. Les rumeurs démoralisantes (l’arme de l’épuisement)

Ces rumeurs sont dirigées contre le cœur de la communauté en période de crise. Elles visent à affaiblir sa détermination et à briser le moral de ses membres.

La bataille d’Uhud : lorsque la rumeur selon laquelle « Muhammad a été tué » s’est propagée, elle a provoqué la paralysie de certains croyants.

lorsque la rumeur selon laquelle « Muhammad a été tué » s’est propagée, elle a provoqué la paralysie de certains croyants. La rectification coranique :

« Muhammad n’est qu’un messager. Des messagers sont passés avant lui. S’il mourait donc, ou s’il était tué, retourneriez-vous sur vos pas ? » [Sourate Âl ʿImrân : 144]

Le commentaire des savants : Al-Mubârakfûrî rapporte dans Ar-Rahîq al-Makhtûm (La Nectar cacheté) que cette rumeur provoqua une telle confusion que certains croyants envisagèrent de chercher refuge auprès du chef des hypocrites, ʿAbdullah ibn Ubayy.

4. Les rumeurs portant atteinte à la moralité (la destruction de la réputation)

Ces rumeurs ciblent l’honneur et l’intégrité des dirigeants et de leurs familles afin de détruire la confiance au sein du tissu social. L’exemple le plus marquant est celui de l’« Incident de la calomnie » (Al-Ifk), que le Coran a pris pour point de départ afin d’établir des règles strictes en matière de vérification des informations.

Deuxième partie : la méthodologie coranique préventive

Le Dr Al-Kubaysî décrit l’approche coranique comme reposant sur deux voies : la prévention et le traitement direct. Les mesures préventives visent à construire une personnalité et une société naturellement résistantes aux tentatives d’infiltration et de manipulation.

1. Le fondement de la croyance (ʿaqîda)

En ancrant fermement la croyance au Jour du Jugement et à la souveraineté d’Allah, le Coran rend le croyant moins vulnérable aux stratégies de propagande fondées sur la peur. La victoire est reconnue comme provenant d’Allah seul, ce qui prive les chiffres et les statistiques avancés par les rumeurs de leur pouvoir sur le cœur.

2. L’alliance et le désaveu (Al-Walâʾ wa-l-Barâʾ)

Le Coran rappelle que l’alliance du croyant doit être vouée à Allah, à Son Messager et aux croyants. En établissant une distinction claire entre la communauté et ceux qui cherchent à lui nuire, le Coran réduit l’influence des informations trompeuses provenant de l’extérieur.

3. Le rôle du culte collectif

La prière en congrégation : cinq fois par jour, et particulièrement lors du sermon du vendredi, les croyants se rassemblent pour recevoir une parole véridique, renforçant ainsi le « discours prophétique » face au « discours de la rue ».

cinq fois par jour, et particulièrement lors du sermon du vendredi, les croyants se rassemblent pour recevoir une parole véridique, renforçant ainsi le « discours prophétique » face au « discours de la rue ». La zakât et le Hajj : ces actes favorisent la solidarité sociale. Lorsque les individus sont liés entre eux sur les plans économique et social, ils sont moins susceptibles de croire aux rumeurs les uns concernant les autres.

4. Le système éthique islamique

Les règles morales énoncées dans la sourate Al-Hujurât — qui interdisent la moquerie, la médisance et l’emploi de sobriquets offensants — ne sont pas de simples recommandations morales. Elles constituent le cadre structurel d’une société protégée contre les rumeurs.

5. Priver l’ennemi d’un « matériau » stratégique

Le Coran enseigne l’importance du silence stratégique. Lorsque le Prophète ﷺ refusa de faire exécuter ʿAbdullah ibn Ubayy malgré sa trahison, il prononça cette célèbre parole : « De peur que les gens ne disent que Muhammad tue ses compagnons. » Cette décision empêchait l’ennemi de transformer un fait en une rumeur déformée.

Troisième partie : le traitement direct des rumeurs en circulation

L’un des aspects les plus frappants de la méthodologie coranique dans la lutte contre les rumeurs est le principe du démenti immédiat.

Le piège de la « vérification d’abord »

Beaucoup supposent que la réponse islamique à une rumeur doit toujours passer par une longue enquête judiciaire. Le Dr Al-Kubaysî soutient que, dans le contexte d’une guerre psychologique, cette approche constitue souvent une erreur. Lorsque l’enquête arrive à son terme, la rumeur a parfois déjà atteint son objectif : démoraliser la communauté.

La leçon de Hamrâʾ al-Asad

Après la tragédie d’Uhud, Abû Sufyân tenta de dissuader les musulmans de le poursuivre en envoyant des messagers chargés de leur annoncer que les polythéistes avaient rassemblé une immense armée pour les anéantir.

La rumeur : « Les gens se sont coalisés contre vous ; craignez-les donc. »

« Les gens se sont coalisés contre vous ; craignez-les donc. » La réaction : les croyants n’attendirent ni l’arrivée d’éclaireurs ni la présentation de preuves. Ils opposèrent immédiatement à cette menace une attitude de défiance spirituelle.

les croyants n’attendirent ni l’arrivée d’éclaireurs ni la présentation de preuves. Ils opposèrent immédiatement à cette menace une attitude de défiance spirituelle. Le résultat :

« Cela ne fit qu’accroître leur foi, et ils dirent : “Allah nous suffit ; Il est notre meilleur Garant.” » [Sourate Âl ʿImrân : 173]

Conclusion : le principe de la bonne opinion

La réponse coranique est simple, mais profonde : se méfier de la source de la rumeur et conserver une bonne opinion des croyants. Même lorsqu’une information se révèle finalement exacte, le croyant doit, dans un premier temps, faire preuve de prudence et garder une attitude critique face à la rumeur.