Le mois de Muharram, surnommé le « Mois d’Allah », est considéré comme l’un des mois les plus importants et les plus sacrés du calendrier islamique. C’est un mois béni, auquel sont attachées de nombreuses vertus.

Parmi les mérites du mois de Muharram, le Mois d’Allah, figurent notamment les suivants :

1. Son attribution à Allah, le Très-Haut

Le Prophète ﷺ l’a désigné comme le « Mois d’Allah ». Cette appellation témoigne de sa vertu, de son rang et de son caractère éminent, car Allah, le Très-Haut, ne s’attribue à Lui-même que ce qui possède un caractère particulièrement distingué parmi Ses créatures [^1].

Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Le meilleur jeûne après celui du Ramadan est le jeûne du mois d’Allah, Al-Muharram, et la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne. » [^2]

Puisque ce mois se distingue par son attribution à Allah, le jeûne, parmi toutes les œuvres, est lui aussi particulièrement attribué à Allah, le Très-Haut. Étant donné que le jeûne Lui est spécifiquement consacré parmi les actes d’adoration, il convient que ce mois qui Lui est attribué soit également distingué par l’œuvre qui Lui est particulièrement associée : le jeûne.

Concernant le sens de cette attribution du mois à Allah, le Très-Haut, certains ont expliqué qu’elle indique que son caractère sacré a été établi par Allah et que nul n’a le droit de le modifier. Cela le distingue de la période préislamique (Jâhiliyyah), durant laquelle les Arabes rendaient ce mois licite et conféraient son caractère sacré au mois de Safar à sa place. Ainsi, cette appellation souligne qu’il s’agit du mois qu’Allah a rendu sacré et qu’aucune de Ses créatures n’a le droit d’en altérer ou d’en modifier le statut [^3].

Il a été nommé Muharram afin de confirmer son caractère sacré, car les Arabes avaient l’habitude de déplacer les mois sacrés, rendant ce mois licite une année et sacré une autre année. Az-Zamakhsharî a déclaré qu’Allah l’avait rattaché à Son Nom sublime afin de l’honorer et de le magnifier, à l’instar des expressions « la Maison d’Allah » et « la Famille d’Allah », employées pour désigner les Qurayshites.

Ce mois a bénéficié exclusivement de cette attribution, contrairement aux autres mois, bien que certains d’entre eux lui soient supérieurs selon le consensus des savants. Cela s’explique par le fait que Muharram est une appellation islamique. À l’époque préislamique, il était appelé Safar al-Awwal, tandis que les autres mois ont conservé les mêmes noms avant et après l’avènement de l’islam [^4].

2. Le meilleur mois pour jeûner après le Ramadan

Le jeûne durant le mois d’Allah, Muharram, figure parmi les meilleures formes de jeûne après celui du mois béni de Ramadan.

Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Le meilleur jeûne après celui du Ramadan est le jeûne du mois d’Allah, Al-Muharram, et la meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne. » [^5]

Muharram est le meilleur mois pour observer un jeûne surérogatoire pendant l’ensemble du mois, après le Ramadan. Quant au jeûne de quelques jours seulement, il peut être préférable de choisir certains jours d’autres mois, comme le jour d’Arafat et les dix premiers jours de Dhul-Hijjah, ainsi que l’a mentionné Al-Hâfiz Ibn Rajab.

Cela s’explique par le fait que Muharram marque le commencement d’une nouvelle année. L’ouvrir par le jeûne, qui constitue une lumière, représente donc l’une des meilleures œuvres.

Az-Zamakhsharî a déclaré que ce mois avait été distingué parmi les mois sacrés en raison de la place particulière du jour d’Achoura. Selon lui, les meilleurs mois pour le jeûne surérogatoire sont Muharram, puis Rajab, puis les autres mois sacrés, et enfin Cha‘bân.

Cela ne contredit pas le fait que le Prophète ﷺ jeûnait abondamment durant le mois de Cha‘bân, davantage que durant Muharram, et ce, pour deux raisons possibles :

A. Il se peut qu’il n’ait appris que tardivement le mérite du jeûne de Muharram, sans avoir eu ensuite la possibilité de le pratiquer.

B. Il se peut également que certaines circonstances l’aient empêché d’y jeûner abondamment, telles que le voyage, la maladie ou d’autres situations similaires.

La préférence accordée au jeûne de Dâwûd (David) concerne la manière de jeûner, tandis que celle accordée à Muharram concerne le moment du jeûne. Ainsi, pratiquer le jeûne de Dâwûd durant Muharram est préférable à le pratiquer durant les autres mois.

Il semble que le meilleur jeûne surérogatoire absolu soit celui accompli durant Muharram, tout comme la meilleure prière surérogatoire absolue est la prière nocturne.

En revanche, certains jeûnes surérogatoires sont complémentaires et liés à d’autres obligations, comme le jeûne qui précède ou suit le Ramadan. Ils ne sont donc pas considérés comme des jeûnes surérogatoires absolus, puisqu’ils sont rattachés au Ramadan. C’est pourquoi il est dit que le jeûne des six jours de Shawwâl, lorsqu’il est accompli après le Ramadan, lui est associé et équivaut à un jeûne obligatoire d’une année entière.

Ainsi, ce type de jeûne est considéré comme le meilleur parmi les jeûnes surérogatoires dans leur ensemble, tandis que le meilleur jeûne surérogatoire absolu est celui de Muharram [^6].

3. L’un des mois sacrés

Allah, le Très-Haut, dit :

« Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze mois, dans le Livre d’Allah, depuis le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites donc pas de tort à vous-mêmes durant ces mois. »

[At-Tawbah : 36]

Ces mois ont été désignés comme sacrés en raison de leur caractère particulièrement inviolable et de l’interdiction d’y combattre [^7].

‘Alî ibn Abî Talha rapporte d’Ibn ‘Abbâs, au sujet de la parole divine : « Le nombre de mois, auprès d’Allah… », jusqu’à la fin du verset, qu’il ne faut commettre aucune injustice durant ces mois. Allah en a ensuite distingué quatre, qu’Il a rendus sacrés et dont Il a magnifié le caractère inviolable. Il a ainsi rendu le péché plus grave durant ces mois, tout comme les bonnes œuvres et leur récompense y sont davantage valorisées.

Qatâda a déclaré, au sujet de la parole divine : « Ne faites donc pas de tort à vous-mêmes durant ces mois » :

L’injustice commise durant les mois sacrés constitue une faute et un péché plus graves que l’injustice commise durant les autres mois. Certes, l’injustice est grave en toutes circonstances, mais Allah accorde une importance particulière à ce qu’Il veut parmi Ses prescriptions.

Il a également déclaré :

Allah a choisi des êtres d’élite parmi Ses créatures. Il a choisi des messagers parmi les anges et des messagers parmi les hommes. Il a choisi Son rappel parmi les paroles, les mosquées parmi les lieux de la terre, le Ramadan et les mois sacrés parmi les mois, le vendredi parmi les jours et la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr) parmi les nuits. Magnifiez donc ce qu’Allah a magnifié. En effet, la grandeur des choses se mesure à l’importance qu’Allah leur a accordée, aux yeux des personnes douées de compréhension et d’intelligence.

Ath-Thawrî rapporte de Qays ibn Muslim, d’après Al-Hasan, d’après Muhammad ibn Al-Hanafiyyah, qu’il a dit :

Il ne faut pas violer leur caractère sacré, de même qu’ils ont eux-mêmes un caractère sacré.

Muhammad ibn Ishâq a déclaré, au sujet de la parole divine : « Ne faites donc pas de tort à vous-mêmes durant ces mois », qu’elle signifie : ne rendez pas licite ce qui est sacré et ne rendez pas sacré ce qui est licite, comme le faisaient les polythéistes. En effet, le report d’un mois sacré (An-Nasî’) auquel ils avaient recours constituait un accroissement de la mécréance, par lequel ceux qui mécroient étaient égarés, comme le précise le verset [^8].

Abû Bakra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Le temps a retrouvé son état originel, tel qu’il était le jour où Allah créa les cieux et la terre. L’année compte douze mois, dont quatre sont sacrés. Trois se suivent : Dhul-Qa‘dah, Dhul-Hijjah et Al-Muharram ; le quatrième est Rajab de Mudar, qui se situe entre Jumâdâ et Cha‘bân. » [^9]

4. Le meilleur des mois sacrés

Les savants ont divergé sur la question de savoir lequel des mois sacrés est le meilleur.

Al-Hasan et d’autres savants ont estimé que le meilleur d’entre eux était le mois d’Allah, Al-Muharram. Un groupe de savants des générations postérieures a également privilégié cet avis.

Sa‘îd ibn Jubayr et d’autres ont considéré que le meilleur des mois sacrés était Dhul-Qa‘dah ou Dhul-Hijjah.

Certains savants chaféites ont soutenu que Rajab était le meilleur des mois sacrés.

Ibn Rajab a toutefois qualifié cet avis de rejeté et affirmé que le meilleur était le mois d’Allah, Muharram, en particulier ses dix premiers jours [^10].

5. Le premier mois de l’année hégirienne

Muharram est le mois qui ouvre l’année hégirienne. Cette organisation a été adoptée à l’unanimité à l’époque d’Al-Fârûq ‘Umar ibn Al-Khattâb, qu’Allah soit satisfait de lui.

C’est à partir de ce mois que les documents sont datés, que les événements historiques sont répertoriés et que les pièces de monnaie sont frappées.

[^1]: Référence [1] du texte source. [^2]: Référence [2] du texte source. [^3]: Référence [3] du texte source. [^4]: Référence [4] du texte source. [^5]: Référence [5] du texte source. [^6]: Référence [6] du texte source. [^7]: Référence [7] du texte source. [^8]: Référence [8] du texte source. [^9]: Référence [9] du texte source. [^10]: Référence [10] du texte source.