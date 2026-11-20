Dans une société contemporaine de plus en plus préoccupée par l’apparence physique, les régimes restrictifs et l’optimisation des performances biologiques, la santé est souvent envisagée de manière fragmentée. Les approches modernes du bien-être tendent parfois à considérer le corps comme une machine qu’il faudrait optimiser, indépendamment de l’esprit, du cœur et de l’âme. À l’inverse, certaines personnes engagées dans une quête spirituelle négligent leur santé physique, considérant les besoins du corps comme secondaires, voire incompatibles avec les aspirations spirituelles les plus élevées.

La vision islamique propose une approche globale qui dépasse cette opposition en établissant un lien étroit entre alimentation halal et bien-être. En islam, l’être humain forme un tout indissociable, composé d’un corps (jasad) et d’une âme (rûh). Ce que nous consommons influe sur notre santé, notre état intérieur et notre capacité à accomplir les actes d’adoration. Comprendre les principes de l’alimentation halal ne consiste donc pas seulement à respecter des interdits alimentaires : il s’agit aussi d’adopter une conception de la santé qui associe vitalité physique, équilibre mental et élévation spirituelle.

La double dimension du tayyib dans la législation divine

Pour saisir toute la portée de l’éthique alimentaire islamique, il faut comprendre l’association de deux notions essentielles dans le Coran : le halal (ce qui est licite) et le tayyib (ce qui est pur, sain, bénéfique et issu de sources éthiques). Le halal définit ce qu’il est permis de consommer, tandis que le tayyib renvoie à la qualité des aliments, à leurs bienfaits et aux conditions dans lesquelles ils sont produits.

Le Noble Coran invite l’ensemble de l’humanité, et plus particulièrement les croyants, à rechercher des aliments qui répondent à ces deux critères. Dans la sourate Al-Baqara, Allah s’adresse à toute l’humanité en ces termes :

« Ô hommes ! Mangez de ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez point les pas du Diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » (Coran, 2:168)

Ce verset souligne l’importance d’une alimentation à la fois licite et bonne pour l’épanouissement humain. Dans la sourate Al-Mâʾida, Allah réaffirme également le lien entre les bonnes nourritures et la vie du croyant :

« Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : “Vous sont permises les bonnes nourritures (at-tayyibât)…” » (Coran, 5:4)

Des aliments purs, consommés dans leur état naturel et provenant de sources licites et éthiques, contribuent à préserver la santé et à fournir au corps l’énergie nécessaire. Cette vitalité aide le croyant à accomplir ses actes d’adoration, à maintenir son équilibre et à assumer ses responsabilités quotidiennes.

Le Coran et la Sunna : préserver la santé du corps

La législation islamique considère le corps comme une amâna, un dépôt confié par Allah à l’être humain durant sa vie terrestre. Celui-ci ne peut donc en disposer sans limites, au point de le maltraiter, de le négliger ou de lui nuire par la consommation de substances nocives et des habitudes irresponsables.

Le Prophète Muhammad ﷺ a souligné l’importance de la santé physique aux côtés du bien-être spirituel. Il a présenté la bonne santé comme l’un des plus grands bienfaits dont une personne puisse jouir. Dans un hadith rapporté par l’imam At-Tirmidhî, il dit :

« Demandez à Allah le pardon et la santé. Après la certitude de la foi (yaqîn), nul n’a reçu de bien meilleur que la santé (al-ʿâfiya). » (At-Tirmidhî)

En associant la santé à la certitude de la foi, le Prophète ﷺ souligne que la vitalité physique est un précieux moyen de mettre sa foi en pratique. Un corps en bonne santé permet notamment de prolonger les prières nocturnes, d’accomplir le jeûne du Ramadan avec endurance, de participer aux activités de la communauté et de rester attentif dans les invocations quotidiennes.

Le Prophète ﷺ a également établi un lien entre la force et l’amour divin dans un hadith rapporté par Muslim :

« Le croyant fort est meilleur et plus aimé d’Allah que le croyant faible, bien qu’il y ait du bien en chacun d’eux. » (Muslim)

Ce hadith englobe notamment la force de caractère, la détermination et la foi. Les savants musulmans, parmi lesquels l’imam An-Nawawî, ont également souligné l’importance des capacités physiques, de l’endurance et du bien-être. Ces qualités permettent au croyant de mieux servir les autres et d’assumer ses responsabilités au sein de la société.

L’influence spirituelle de l’alimentation sur la prière et le comportement

Le lien entre l’alimentation halal et la vitalité spirituelle ne relève pas seulement du symbole : il occupe une place importante dans les enseignements islamiques. Ce que l’être humain consomme peut influer sur l’état de son cœur (qalb). Les revenus illicites (haram) et les aliments interdits constituent des obstacles à l’épanouissement spirituel et peuvent compromettre l’acceptation des actes d’adoration.

Le Prophète Muhammad ﷺ a lancé un avertissement particulièrement marquant sur les conséquences d’une subsistance illicite pour les invocations. Dans un hadith rapporté par Muslim, il évoque le cas d’un homme entreprenant un long voyage :

« Il évoqua le cas d’un homme qui voyage longtemps, les cheveux ébouriffés et couvert de poussière, levant les mains vers le ciel et disant : “Seigneur ! Seigneur !” Pourtant, sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri de ce qui est illicite. Comment donc son invocation pourrait-elle être exaucée ? » (Muslim)

Ce hadith montre combien la relation du croyant avec Allah est liée à la manière dont il gagne sa vie et à ce qu’il consomme. De même qu’un carburant de mauvaise qualité peut endommager un moteur, une subsistance illicite peut devenir un obstacle à la vie spirituelle et éloigner le cœur de la sensibilité à la guidance divine.

À l’inverse, une alimentation composée de produits halal et tayyib s’inscrit dans une démarche de purification intérieure. Elle accompagne le croyant dans sa recherche du recueillement (khushûʿ) pendant la prière et dans la culture de qualités telles que la bonté, la patience et l’intégrité morale.

La sagesse prophétique : modération et lutte contre le gaspillage

L’un des principes fondamentaux de l’alimentation selon la Sunna est la modération, qui s’oppose à la gloutonnerie et à l’excès. Les connaissances nutritionnelles modernes soulignent également les risques liés à la surconsommation, aux aliments trop riches en calories mais pauvres en nutriments, ainsi qu’au grignotage excessif : ces habitudes peuvent favoriser les maladies chroniques, la fatigue et le déclin des capacités cognitives.

Il y a plus de quatorze siècles, le Prophète Muhammad ﷺ avait déjà enseigné un principe remarquable de modération alimentaire. Dans un hadith rapporté dans le Musnad de l’imam Ahmad et les Sunan d’At-Tirmidhî, il a décrit la juste mesure à observer dans l’alimentation :

« L’être humain ne remplit aucun récipient pire que son estomac. Quelques bouchées suffisent au fils d’Adam pour maintenir son dos droit. Mais s’il doit absolument le remplir, qu’il réserve un tiers à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à sa respiration. » (At-Tirmidhî)

Cette recommandation associe discipline personnelle et préservation de la santé. En évitant de trop remplir son estomac, le croyant favorise son confort digestif et préserve sa disponibilité physique et mentale pour ses activités quotidiennes et son adoration.

À cette recommandation s’ajoute l’interdiction coranique de l’excès (isrâf) et du gaspillage dans les habitudes alimentaires. Dans la sourate Al-Aʿrâf, Allah fixe une règle claire :

« Ô enfants d’Adam ! Dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d’excès, car Allah n’aime pas ceux qui commettent des excès. » (Coran, 7:31)

Manger avec modération, maîtriser les portions et privilégier les aliments naturels et de saison ne sont donc pas de simples tendances contemporaines. Ces pratiques s’inscrivent dans les principes de la Sunna, qui encouragent la préservation de la santé individuelle et le respect des ressources collectives.

Intégrer les enseignements prophétiques sur le bien-être dans la vie quotidienne

Appliquer les principes de l’alimentation halal à notre mode de vie contemporain suppose un changement d’attitude : il s’agit de passer d’une consommation passive à une gestion responsable des bienfaits accordés par Allah. Le véritable bien-être repose sur l’harmonisation de nos choix quotidiens avec les enseignements prophétiques.

Premièrement, privilégier la qualité et l’origine des aliments. Il ne suffit pas de vérifier que les ingrédients sont licites. Il convient également de s’intéresser à la qualité des produits et aux conditions de leur production. Privilégions les aliments complets et peu transformés, évitons les substances nocives, favorisons les pratiques d’élevage respectueuses du bien-être animal et les méthodes agricoles durables. Reconnaître la nourriture comme un bienfait d’Allah nourrit également la gratitude (shukr) à chaque repas.

Deuxièmement, intégrer à son alimentation les aliments bénéfiques mentionnés dans la tradition prophétique. La Sunna évoque plusieurs produits naturels, notamment le miel, la graine de nigelle (habbat al-baraka), l’huile d’olive, les dattes, l’orge et les figues. Ces aliments font également l’objet de recherches scientifiques qui s’intéressent à leurs propriétés nutritionnelles et à leurs effets potentiels sur la santé, notamment leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Troisièmement, associer activité physique et repos à ses habitudes spirituelles. En islam, prendre soin de sa forme physique ne se limite pas à bien s’alimenter. Cela suppose également de pratiquer régulièrement une activité physique, de profiter des activités en plein air et de veiller à la qualité de son sommeil. Le Prophète ﷺ encourageait notamment la natation, le tir à l’arc, l’équitation et la marche. Il donnait aussi l’exemple en se couchant tôt après la prière du soir (ʿichâʾ), favorisant ainsi un rythme de vie équilibré.

Conclusion

L’alimentation halal et le bien-être dépassent largement un ensemble de règles alimentaires ou de recommandations relatives à la santé physique. Ils s’inscrivent dans une vision globale de l’être humain, qui reconnaît le lien entre le corps et l’âme et rappelle que les deux doivent être préservés.

En considérant sa santé comme un dépôt confié par Allah, en choisissant une nourriture licite et de qualité, en observant la modération enseignée par le Prophète ﷺ et en adoptant un mode de vie actif, le croyant peut faire de ses habitudes quotidiennes autant d’occasions de se rapprocher d’Allah.

À une époque marquée par les maladies liées au mode de vie, l’épuisement chronique et la perte de repères spirituels, le retour aux principes coraniques et prophétiques en matière de santé offre des repères précieux pour préserver sa vitalité physique, sa clarté d’esprit et son équilibre spirituel.

Nourri avec soin et préservé conformément aux enseignements de l’islam, le corps devient un moyen de réaliser une vocation plus élevée : servir le Créateur et se rendre utile à l’humanité.