L’époque des califes bien-guidés (Al-Khulafâʾ ar-Râshidûn) représente un modèle de référence dans l’histoire islamique. Elle illustre la manière dont les États se construisent sur les fondements de la daʿwa (appel à la foi) et dont les populations sont gouvernées selon les principes de la vérité et de la Shûrâ (consultation). La daʿwa durant cette période s’est déployée en plusieurs étapes déterminantes : elle a commencé par la fermeté dans le respect de la méthodologie prophétique, même dans les circonstances les plus difficiles, s’est poursuivie par une expansion géographique réfléchie et a abouti à son institutionnalisation à travers la justice, l’enseignement et l’organisation des affaires de la société.

Cette étude examine les aspects les plus marquants de cette période ainsi que les méthodes adoptées par les Compagnons pour transmettre le Message. Elle propose également une réflexion sur les enseignements que nous pouvons tirer de l’expérience des califes bien-guidés afin de faire progresser le travail de daʿwa aujourd’hui.

Analyse des principaux piliers de la daʿwa à l’époque des califes bien-guidés

La fermeté dans le respect de la méthodologie prophétique : les califes ont suivi les traces du Prophète ﷺ dans la transmission du Message, en privilégiant la douceur, la sagesse et la bonne exhortation. Les fondements sont demeurés inchangés : la croyance, la législation et l’éducation spirituelle (tarbiya) ont continué de suivre la même méthodologie, fondée sur le Coran et la Sunna.

les califes ont suivi les traces du Prophète dans la transmission du Message, en privilégiant la douceur, la sagesse et la bonne exhortation. Les fondements sont demeurés inchangés : la croyance, la législation et l’éducation spirituelle (tarbiya) ont continué de suivre la même méthodologie, fondée sur le Coran et la Sunna. L’accent mis sur le monothéisme (Tawhîd) et la foi : l’appel à l’unicité d’Allah s’est poursuivi, parallèlement à la lutte contre le refus de s’acquitter de la zakât, les fausses prétentions à la prophétie et l’apostasie après la mort du Prophète ﷺ . Les guerres de l’apostasie (Ridda), sous le califat d’Abû Bakr, ont joué un rôle essentiel dans la protection des fondements de la daʿwa contre toute déviation.

l’appel à l’unicité d’Allah s’est poursuivi, parallèlement à la lutte contre le refus de s’acquitter de la zakât, les fausses prétentions à la prophétie et l’apostasie après la mort du Prophète . Les guerres de l’apostasie (Ridda), sous le califat d’Abû Bakr, ont joué un rôle essentiel dans la protection des fondements de la daʿwa contre toute déviation. La daʿwa par l’exemple concret : la vie des califes constituait une illustration pratique de l’éthique islamique : justice, ascétisme, honnêteté et consultation. Cet exemple attirait les gens vers l’islam par l’imitation de leur comportement, et non par les seules paroles. La justice de ʿUmar ibn al-Khattâb demeure un exemple marquant, qui a impressionné les non-musulmans et conduit nombre d’entre eux à embrasser la foi.

la vie des califes constituait une illustration pratique de l’éthique islamique : justice, ascétisme, honnêteté et consultation. Cet exemple attirait les gens vers l’islam par l’imitation de leur comportement, et non par les seules paroles. La justice de ʿUmar ibn al-Khattâb demeure un exemple marquant, qui a impressionné les non-musulmans et conduit nombre d’entre eux à embrasser la foi. La diffusion de l’islam au-delà de la péninsule Arabique : sous les califes bien-guidés, la daʿwa s’est étendue géographiquement à l’Irak, au Levant, à l’Égypte, à l’Afrique et à la Perse. Ces conquêtes n’avaient pas pour seul objectif l’appropriation de territoires ; elles constituaient également un moyen de transmettre le Message avec sagesse et justice, en mettant fin à l’oppression et à la tyrannie.

sous les califes bien-guidés, la daʿwa s’est étendue géographiquement à l’Irak, au Levant, à l’Égypte, à l’Afrique et à la Perse. Ces conquêtes n’avaient pas pour seul objectif l’appropriation de territoires ; elles constituaient également un moyen de transmettre le Message avec sagesse et justice, en mettant fin à l’oppression et à la tyrannie. L’attention accordée au savoir et au Coran : les efforts des califes — notamment le rassemblement du Coran en un seul volume sous Abû Bakr et l’uniformisation des copies du texte coranique sous ʿUthmân — ont contribué à préserver l’unité intellectuelle et missionnaire de la Ummah. Ces initiatives ont permis d’éviter les divergences relatives à la récitation et à la compréhension du Coran, de faciliter la diffusion de son enseignement dans les nouvelles provinces et de favoriser l’entrée de nombreuses personnes dans la religion d’Allah.

les efforts des califes — notamment le rassemblement du Coran en un seul volume sous Abû Bakr et l’uniformisation des copies du texte coranique sous ʿUthmân — ont contribué à préserver l’unité intellectuelle et missionnaire de la Ummah. Ces initiatives ont permis d’éviter les divergences relatives à la récitation et à la compréhension du Coran, de faciliter la diffusion de son enseignement dans les nouvelles provinces et de favoriser l’entrée de nombreuses personnes dans la religion d’Allah. L’accent mis sur la justice sociale : le deuxième calife, ʿUmar ibn al-Khattâb, a établi le Trésor public (Bayt al-Mâl) afin qu’il serve l’ensemble des citoyens, musulmans comme non-musulmans. Il a également instauré le système du Dîwân pour organiser les affaires publiques et garantir la justice économique et sociale. Cette mise en pratique concrète de la justice a constitué un facteur important dans la conversion de non-musulmans à l’islam.

le deuxième calife, ʿUmar ibn al-Khattâb, a établi le Trésor public (Bayt al-Mâl) afin qu’il serve l’ensemble des citoyens, musulmans comme non-musulmans. Il a également instauré le système du Dîwân pour organiser les affaires publiques et garantir la justice économique et sociale. Cette mise en pratique concrète de la justice a constitué un facteur important dans la conversion de non-musulmans à l’islam. La mise en œuvre de la Shûrâ et la participation communautaire : les califes consultaient les Compagnons dans les différentes affaires, renforçant ainsi l’esprit de participation et le sens des responsabilités, aussi bien dans les activités de daʿwa que dans la gestion politique.

Les principales méthodologies de la daʿwa durant le califat

La méthodologie coranique et prophétique : elle consiste à s’appuyer sur le Coran et la Sunna comme principales sources de guidance. Elle implique d’appeler à la voie du Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, conformément à ce verset :

« Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. » (An-Nahl : 125)

La méthodologie éducative fondée sur la pratique : elle consiste à enraciner la foi dans les cœurs avant de mettre en œuvre les prescriptions, à éduquer les âmes dans la piété et la patience, et à guider par l’exemple. Le prédicateur (dâʿî) doit être le premier à mettre en pratique ce qu’il prêche.

elle consiste à enraciner la foi dans les cœurs avant de mettre en œuvre les prescriptions, à éduquer les âmes dans la piété et la patience, et à guider par l’exemple. Le prédicateur (dâʿî) doit être le premier à mettre en pratique ce qu’il prêche. La méthodologie institutionnelle et collective : la daʿwa ne relevait pas uniquement d’initiatives individuelles. Elle était également menée à travers les institutions naissantes : la mosquée, le Trésor public, le pouvoir judiciaire et l’armée. Chaque institution de l’État constituait ainsi un instrument au service de la daʿwa.

la daʿwa ne relevait pas uniquement d’initiatives individuelles. Elle était également menée à travers les institutions naissantes : la mosquée, le Trésor public, le pouvoir judiciaire et l’armée. Chaque institution de l’État constituait ainsi un instrument au service de la daʿwa. La méthodologie réaliste et souple : elle consiste à traiter les réalités en recourant aux moyens appropriés, sans compromettre les principes fondamentaux. On peut citer en exemple la manière dont ʿUmar traitait les dhimmî (citoyens non musulmans bénéficiant d’un statut de protection) et organisait les territoires conquis afin de garantir la justice pour tous.

Comment tirer profit aujourd’hui de l’expérience des califes bien-guidés ?

Revenir à la méthodologie prophétique et à celle des califes bien-guidés : mener la daʿwa avec honnêteté, sincérité et douceur, en évitant l’extrémisme, la dureté et la négligence. Nous devons trouver un équilibre entre la croyance et l’action, ainsi qu’entre l’adoration et la construction de la civilisation.

mener la daʿwa avec honnêteté, sincérité et douceur, en évitant l’extrémisme, la dureté et la négligence. Nous devons trouver un équilibre entre la croyance et l’action, ainsi qu’entre l’adoration et la construction de la civilisation. Réactiver le rôle de l’exemplarité dans la vie des prédicateurs : le dâʿî doit être un modèle concret dans son comportement et ses relations avec autrui. Un bon exemple est plus influent que mille sermons.

le dâʿî doit être un modèle concret dans son comportement et ses relations avec autrui. Un bon exemple est plus influent que mille sermons. Élargir la conception de la daʿwa pour inclure le travail institutionnel : la daʿwa contemporaine nécessite des institutions intellectuelles, médiatiques, éducatives et sociales capables de servir le Message.

la daʿwa contemporaine nécessite des institutions intellectuelles, médiatiques, éducatives et sociales capables de servir le Message. Accorder de l’importance à la fois à la Charia et aux connaissances contemporaines : de même que les Compagnons diffusaient le savoir parallèlement à la foi, nous devons intégrer les sciences religieuses aux sciences modernes afin de mieux servir la religion.

de même que les Compagnons diffusaient le savoir parallèlement à la foi, nous devons intégrer les sciences religieuses aux sciences modernes afin de mieux servir la religion. Mettre l’accent sur la justice sociale et la dignité humaine : la daʿwa ne se limite pas aux mosquées ; elle englobe également les réformes économiques, sociales et politiques, à la lumière des finalités de la Charia (Maqâsid ash-Sharîʿa).

la daʿwa ne se limite pas aux mosquées ; elle englobe également les réformes économiques, sociales et politiques, à la lumière des finalités de la Charia (Maqâsid ash-Sharîʿa). Unifier les rangs et rejeter les divisions : de même que les califes ont œuvré à l’unité de la Ummah, nous devons dépasser les divisions confessionnelles et politiques au service de l’unité du travail de daʿwa.

Conclusion

La daʿwa à l’époque des califes bien-guidés constituait un modèle intégré, fondé sur la fermeté dans les principes, la justice dans leur application et l’excellence dans le comportement. Elle reposait sur une méthodologie de miséricorde, de savoir et d’action, visant à construire une société gouvernée par la foi, la justice et la réforme.

Qu’Allah soit satisfait d’eux tous.