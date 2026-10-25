Bien qu’il fût prophète, Muhammad ﷺ était une personne agréable, enjouée et pleine de bonne humeur. Malgré la gravité de sa mission et le sérieux de ses responsabilités, sa compagnie n’avait rien d’ennuyeux ni de monotone : elle était empreinte d’un humour sincère et bienveillant. Par son attitude chaleureuse et ses plaisanteries du Prophète Muhammad, il nous a montré que la religion ne doit pas nous rendre austères ou désagréables.

À ce sujet, le cheikh Zoubir Bouchikhi, imam de la mosquée du Sud-Est de l’Islamic Society of Greater Houston, déclare :

« Le Prophète ﷺ plaisantait, mais ses plaisanteries restaient sincères et véridiques. Un jour, il dit à une vieille femme qu’aucun vieil homme ni aucune vieille femme n’entrerait au Paradis. Choquée par ces paroles, elle fut ensuite rassurée lorsqu’il lui expliqua qu’au Paradis, les êtres humains entreraient dans la fleur de l’âge. »

Approfondissant cette question, l’éminent savant musulman cheikh Yûsuf Al-Qaradâwî ajoute :

Malgré ses immenses responsabilités, le Prophète ﷺ trouvait toujours le temps de plaisanter. Toutefois, il ne mentait jamais, même lorsqu’il plaisantait. À de nombreuses occasions, il partageait la bonne humeur de ses compagnons, plaisantait avec eux et prenait part à leurs moments de joie. Mais, tout comme il partageait leur bonheur, il partageait également leurs peines. Le Prophète ﷺ trouvait aussi le temps de partager des moments agréables avec ses épouses. Les lourdes responsabilités liées à sa mission prophétique ne l’empêchaient ni de témoigner de l’affection à sa famille ni de prendre soin d’elle. Le célèbre hadith d’Umm Zarʿ, rapporté dans le Sahîh Al-Bukhârî, en constitue une illustration. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhî, une vieille femme supplia le Prophète ﷺ de demander à Allah de lui permettre d’entrer au Paradis. Il lui répondit que les vieilles femmes n’avaient pas leur place au Paradis. Ne comprenant pas le sens de ses paroles, elle éclata en sanglots. Le Prophète ﷺ la consola en lui expliquant qu’elle n’entrerait pas au Paradis dans son état de vieillesse, mais qu’elle y entrerait jeune et pleine de vitalité. Il lui récita ensuite les paroles d’Allah : « Nous les avons créées d’une façon parfaite, et Nous en avons fait des vierges, pleines d’amour et d’égale jeunesse. » — (Al-Wâqiʿa, 56:35-37)

Le Prophète ﷺ aimait semer la joie dans les cœurs, particulièrement lors des occasions heureuses, comme les fêtes et les cérémonies de mariage.

Ainsi, lorsque Abû Bakr As-Siddîq (qu’Allah l’agrée) voulut empêcher deux jeunes filles de chanter dans la maison du Prophète ﷺ, celui-ci lui dit :

« Laisse-les, car nous sommes en période de fête. »

Selon une autre version, il ajouta que cela permettrait aux juifs de savoir que notre religion comporte elle aussi des moments de réjouissance.