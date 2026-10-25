La véracité (as-sidq) constitue l’un des fondements de la morale islamique, tandis que le mensonge (al-kadhib) est unanimement condamné comme un grave défaut moral et spirituel. En jurisprudence islamique, une affirmation doit correspondre à la réalité pour être considérée comme véridique.

Certaines coutumes sociales modernes, comme le poisson d’avril, contribuent à banaliser la diffusion de fausses informations sous couvert d’humour ou de divertissement. L’évaluation de cette pratique nécessite donc un examen rigoureux des textes religieux relatifs à la véracité, de la définition juridique de la tromperie et des exceptions limitées dans lesquelles certaines formes de langage indirect sont autorisées.

La condamnation du mensonge et de l’hypocrisie dans les textes religieux

Les textes islamiques présentent explicitement la véracité comme une qualité indissociable d’une foi authentique, tandis que le mensonge habituel est considéré comme l’un des principaux signes de l’hypocrisie (nifâq).

Un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, établit clairement ce principe :

« Les signes de l’hypocrite sont au nombre de trois : lorsqu’il parle, il ment ; lorsqu’il fait une promesse, il ne la tient pas ; et lorsqu’on lui confie quelque chose, il trahit la confiance placée en lui. »

Par ailleurs, la législation islamique rejette l’idée selon laquelle la tromperie deviendrait acceptable dès lors qu’elle vise principalement à amuser ou à divertir un public.

Le Prophète Muhammad ﷺ a expressément mis en garde contre l’usage du mensonge à des fins humoristiques. Dans un hadith rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et An-Nasâ’î, il déclare :

« Malheur à celui qui ment pour faire rire les gens ! Malheur à lui, malheur à lui ! »

Un autre hadith, rapporté par Ahmad et At-Tabarânî, renforce cette exigence. Il indique qu’une personne ne peut atteindre la plénitude de la foi tant qu’elle n’a pas renoncé au mensonge, même dans les moments de détente ou de plaisanterie, alors qu’elle dit la vérité lorsqu’il s’agit de sujets sérieux.

Les origines historiques du poisson d’avril et le mythe de l’Espagne musulmane

D’un point de vue historique, le poisson d’avril ne trouve pas son origine dans la tradition islamique. Il s’agit d’une coutume occidentale dont l’explication historique la plus répandue fait remonter l’apparition à l’adoption du calendrier grégorien par la France en 1582, qui aurait déplacé la célébration du Nouvel An du 1er avril au 1er janvier.

Toutefois, un mythe largement diffusé sur Internet prétend, à tort, que le poisson d’avril commémorerait la chute de Grenade, en Espagne musulmane (Al-Andalus), le 1er avril 1492.

Selon ce récit, les forces chrétiennes auraient trompé les musulmans pour les inciter à quitter leurs maisons avant de les détruire.

Cette version des faits a été réfutée par des historiens et des spécialistes musulmans, qui soulignent que Grenade est en réalité tombée le 2 janvier 1492 et qu’aucun lien historique n’est établi entre la fin de la domination musulmane en Espagne et la tradition des plaisanteries du 1er avril.

Le statut juridique du poisson d’avril en islam

L’application de ces principes juridiques à la pratique du poisson d’avril conduit à considérer cette coutume comme interdite (haram).

« Il n’est pas permis à un musulman d’effrayer un autre musulman. »

Les juristes avancent quatre raisons principales pour justifier cette interdiction.

L’interdiction générale du mensonge : Cette coutume repose essentiellement sur l’invention de fausses informations, ce qui contrevient directement aux prescriptions coraniques et prophétiques qui imposent la véracité. Le préjudice et la détresse psychologique causés à autrui : De nombreuses plaisanteries pratiquées à cette occasion consistent à inventer des situations d’urgence, à annoncer de faux décès ou à faire croire à des catastrophes financières. De telles pratiques peuvent provoquer une tristesse injustifiée, des crises de panique ou une peur intense chez les personnes concernées et leurs familles.Un hadith rapporté par Abû Dâwûd énonce clairement :« Il n’est pas permis à un musulman d’effrayer un autre musulman. » La trahison de la confiance d’autrui : Tromper une personne qui présume naturellement de la sincérité de son interlocuteur porte gravement atteinte à la confiance entre les individus et à la cohésion sociale. L’imitation d’une pratique fondée sur un comportement répréhensible : Participer à une coutume entièrement construite autour de la tromperie revient à adopter sans discernement une pratique contraire aux valeurs islamiques, puisqu’elle repose sur un comportement moralement condamnable.

Les « petits mensonges » et les situations de nécessité absolue

L’éthique islamique ne reconnaît pas la distinction courante entre un « petit mensonge », supposément inoffensif, et un mensonge malveillant. Toute affirmation infondée qui s’écarte de la vérité demeure, en principe, illicite.

Cependant, la charia reconnaît une règle juridique selon laquelle une nécessité exceptionnelle peut modifier l’application habituelle d’une interdiction : ad-darûrât tubîh al-mahzûrât (« les nécessités rendent licites certaines choses normalement interdites »).

Les situations dans lesquelles une forme de tromperie peut être autorisée sont strictement limitées à trois cas particuliers, dont l’objectif est de préserver un intérêt supérieur ou d’éviter un préjudice grave.

Ces exceptions sont mentionnées dans un hadith rapporté par Muslim, d’après Umm Kulthûm bint ʿUqbah.

La stratégie militaire en temps de guerre : La tromperie peut être employée dans un contexte militaire afin de préserver des vies humaines et de protéger une communauté contre une agression ennemie. La réconciliation (islâh) : Il est permis de rapporter des propos bienveillants dans le but de rétablir des relations rompues, d’apaiser les tensions et de restaurer la paix entre des personnes en conflit. La résolution des différends conjugaux : Certaines expressions affectueuses échangées entre époux peuvent être admises lorsqu’elles visent à renforcer leur affection mutuelle, à préserver l’unité familiale et à atténuer les difficultés de la vie quotidienne.

En dehors de ces trois catégories, l’invention de fausses informations demeure interdite.

Lorsqu’un croyant se trouve dans une situation sociale délicate où l’expression directe de la vérité risquerait de provoquer une gêne inutile, la jurisprudence islamique reconnaît une autre possibilité : le recours à une formulation indirecte, appelée maʿârîd ou tawriyah.

Cette technique consiste à employer une expression susceptible de recevoir deux interprétations. Le locuteur lui donne un sens véridique, tandis que son interlocuteur peut spontanément en comprendre un autre.

Ce procédé linguistique permet ainsi de préserver l’exigence de véracité sans recourir à un véritable mensonge.