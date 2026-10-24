Tout d’abord, rappelons que l’islam invite les musulmans à soigner leur apparence et à rechercher la beauté. Il va sans dire qu’un musulman doit veiller à la propreté de ses vêtements et de son corps. Cette exigence s’étend également à sa moralité et à son comportement. Dans leurs paroles comme dans leurs actes, les musulmans doivent faire preuve de pureté et de bienséance, en évitant toute vulgarité et tout langage grossier.

À propos de la beauté et du soin de l’apparence, le Prophète ﷺ a dit :

« Allah est Beau et Il aime la beauté. »

Le port de la barbe constitue une Sunna importante du Prophète ﷺ. Il importe toutefois que le musulman prenne soin de son apparence et entretienne sa barbe. Il ne doit pas la laisser pousser au point de susciter le dégoût chez autrui. Autrement dit, il doit veiller à ce que sa barbe contribue à son élégance et à une apparence soignée.

Les avis des juristes musulmans

La question de la barbe fait l’objet d’une controverse importante parmi les juristes musulmans, qui ont exprimé des avis divergents à ce sujet.

Dans son célèbre ouvrage Le Licite et l’Illicite en islam, le cheikh Yûsuf al-Qaradâwî écrit :

« Ibn ʿUmar, qu’Allah l’agrée, rapporte que le Prophète ﷺ a dit : “Distinguez-vous des mécréants : laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches.”

Dans ce hadith, le Prophète ﷺ relie le port de la barbe à la nécessité de distinguer les musulmans des non-musulmans. Les non-musulmans auxquels il est fait référence ici sont les Perses, adorateurs du feu, qui avaient l’habitude de se raser la barbe. Le Prophète ﷺ voulait ainsi enseigner aux musulmans à se distinguer des autres par leur apparence et leur comportement.

En outre, se raser la barbe revient à aller à l’encontre de la nature masculine et à imiter les femmes. La barbe est donc un signe de maturité et de virilité. Cependant, la laisser pousser ne signifie pas qu’il faille lui donner une largeur ou une longueur déraisonnable. Au contraire, elle contribue à l’élégance lorsqu’elle est légèrement taillée ou que ses contours sont soigneusement entretenus. Telle était la pratique des pieux prédécesseurs (Salaf).

La plupart des musulmans de notre époque se rasent la barbe. Cela revient toutefois à imiter les ennemis de leur religion et à négliger l’enseignement de leur Prophète ﷺ, qui a dit : “Quiconque imite un peuple fait partie de ce peuple.”

De nombreux savants ont jugé le rasage de la barbe interdit (haram), en s’appuyant sur le motif avancé par le Prophète ﷺ. Selon eux, le port de la barbe est obligatoire. Il n’a jamais été rapporté que les pieux Compagnons et les premières générations de musulmans aient négligé cette question.

Cependant, certains savants contemporains ont autorisé le rasage de la barbe compte tenu des circonstances actuelles. Ils ont également affirmé que le fait, pour le Prophète ﷺ, de porter la barbe relevait d’une pratique habituelle plutôt que d’un acte rituel.

En réalité, l’insistance du Prophète ﷺ sur le port de la barbe ne relève pas d’une simple tradition, mais de sa volonté délibérée de préserver les signes distinctifs entre musulmans et non-musulmans. Ibn Taymiyya a expliqué que le Prophète ﷺ entendait précisément établir cette distinction. Selon lui, l’imitation des non-croyants peut conduire à les fréquenter assidûment, à leur manifester de l’allégeance et à éprouver à leur égard une affection intérieure qui se traduit ensuite extérieurement. L’évolution actuelle semble lui donner raison.

L’imam Ibn Taymiyya souligne également que l’importance de se distinguer des non-croyants est rappelée en de nombreux endroits du Coran et de la Sunna. En effet, leur imitation peut aussi conduire à reproduire leurs comportements, ce qui est interdit en islam. »

Les trois avis sur la question

Sur la base de ce qui précède, trois avis se dégagent concernant le port de la barbe.

Le premier considère que le rasage de la barbe est interdit. C’est notamment l’avis d’Ibn Taymiyya.

Le deuxième estime que le rasage est répréhensible (makrûh). Cet avis est attribué à ʿIyâd.

Le troisième considère qu’il n’y a aucun mal à se raser la barbe. Il est défendu par de nombreux savants contemporains.

Il me semble que, parmi ces trois avis, celui qui considère le rasage de la barbe comme répréhensible est le plus proche de la position juste.

Conseils et conclusion

À la lumière de ces considérations, tout musulman devrait s’efforcer de suivre cette Sunna dans la mesure de ses capacités. Allah ne tient personne pour responsable de ce qui dépasse ses forces ou ses possibilités. Il nous est demandé de Le craindre autant que nous le pouvons.

Nous vous conseillons donc d’aborder cette question avec votre mari avec douceur et bienveillance, en l’encourageant à prendre soin de son apparence. Il convient d’abord de s’accorder sur l’importance qu’il accorde à sa présentation personnelle. Il pourra ensuite choisir parmi les avis exposés dans cette fatwa, tout en gardant à l’esprit que de nombreux musulmans portent la barbe tout en conservant une apparence soignée et élégante.