Tout d’abord, il faut préciser que le sport apporte de nombreux bienfaits : non seulement des bienfaits physiques et sociaux, mais aussi des effets importants sur le plan mental et psychologique. Il va sans dire que les hommes comme les femmes ont besoin de sport et d’exercice afin de maintenir une bonne condition physique et d’être dans un état émotionnel plus équilibré.

De manière générale, l’islam ne s’oppose pas au sport ; au contraire, il l’encourage. Le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a conseillé à ses compagnons de pratiquer plusieurs formes de sport, qui sont encore aujourd’hui considérées parmi les meilleurs exercices.

Cependant, l’islam — en tant que religion qui veille au bien de l’être humain dans ce monde et préserve sa relation avec Allah Tout-Puissant — établit des règles et des conditions qui encadrent les actes de l’homme, afin de le maintenir sur le Droit Chemin.

L’équilibre entre droit au sport et préservation de la dignité

Ainsi, concernant la participation des femmes au sport, l’islam fixe des règles qui créent un équilibre entre le droit de la femme musulmane à pratiquer le sport et la nécessité de préserver sa dignité et son honneur. À cet égard, l’islam impose certaines restrictions pour protéger les femmes musulmanes contre l’immoralité et l’indécence, préserver leur chasteté, tout en préservant leur droit à pratiquer le sport.

Cheikh Faysal Mawlawi, vice-président du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, déclare :

Les conditions à réunir pour qu’une femme musulmane pratique le sport concernent, à tous les niveaux, son devoir de couvrir l’ awrah (les parties du corps qui ne doivent pas être exposées aux autres ; pour la femme, son awrah va du nombril au genou ; quant aux hommes, c’est tout son corps à l’exception des mains, des pieds et du visage). Ainsi, s’il existe un sport que la femme peut pratiquer tout en respectant cette exigence, alors cela lui est permis tant que toutes les autres exigences religieuses sont respectées. En outre, il ne doit y avoir aucune forme de photographie ou de retransmission télévisée susceptible de diffuser ces scènes.

Les conditions de la jurisprudence (Usul Al-Fiqh)

Apportant davantage d’éclairage sur ce sujet, le Dr `Ali Muhyy Ed-Deen Al-Qara Daghi, chef du Département des fondements de la jurisprudence (Usul Al-Fiqh) à la Faculté de Chari‘a de l’Université du Qatar, ajoute :

Il est indéniable que, en principe, la pratique du sport par la femme est acceptée en islam. Toutefois, de nombreuses conditions doivent être respectées à cet égard. Elles sont les suivantes :

Les femmes ne doivent pas se parer dans le but d’être vues par les hommes.

Elles ne doivent dévoiler aucune partie intime que islam leur ordonne de couvrir.

Elles ne doivent pas se mêler aux hommes d’une manière qui les rapproche physiquement.

L’exemple prophétique

Il est rapporté que lorsque le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) fit une course avec A’ishah (qu’Allah l’agrée), il veilla à ce que les hommes soient devant et qu’ A’ishah soit derrière. Cela a deux significations : premièrement, la permission pour la femme de pratiquer le sport, et deuxièmement, les exigences légales qui doivent être respectées à ce sujet. Nous tenons ici à dire très clairement que nous, musulmans, ne devons pas imiter les Occidentaux, car ils adoptent des comportements qui vont à l’encontre des enseignements de notre religion.

Ainsi, à la lumière des faits mentionnés ci-dessus, il est clair que la pratique du sport par les femmes est encadrée par des restrictions liées aux règles islamiques qui doivent être respectées.