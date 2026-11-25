Comprendre les mérites de la prière en congrégation est essentiel pour tout musulman qui aspire à renforcer son lien spirituel avec Allah et à obtenir une récompense aussi grande que possible. Il s’agit d’un rappel béni, directement tiré du Coran et de la Sunna prophétique, destiné à profiter aux croyants, conformément à la volonté d’Allah, le Très-Haut.

Face à la réticence que beaucoup manifestent aujourd’hui à l’égard de la prière en congrégation, souvent par paresse ou parce qu’ils sont accaparés par le commerce, le travail, le repos ou les obligations familiales, il nous faut remettre nos priorités à leur juste place. Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah, le Tout-Puissant. Nous souhaitons rappeler à nous-mêmes et à nos communautés l’immensité des bienfaits de cette pratique. Allah est Celui qui accorde la réussite dans toute œuvre visant à se rapprocher de Lui, à Lui obéir et à accomplir le bien, et Il est capable de toute chose.

L’ordre divin dans le Coran

Le fondement de la prière accomplie en commun est fermement établi dans la révélation divine. Allah, le Très-Haut, dit :

« Accomplissez la prière, acquittez la zakât et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent. » (Al-Baqara, 2:43)

L’imam Ibn Kathîr (qu’Allah lui fasse miséricorde) explique ce verset en ces termes : « Cela signifie : soyez avec les croyants dans leurs meilleures œuvres. Or, parmi les plus importantes et les plus parfaites de leurs œuvres figure la prière. De nombreux savants ont utilisé ce verset comme preuve de l’obligation de la prière en congrégation. »

De même, Al-Sa‘dî (qu’Allah lui fasse miséricorde) souligne : « Cela signifie : priez avec ceux qui prient. Ce verset contient donc un ordre d’accomplir la prière en congrégation et en établit le caractère obligatoire. »

11 mérites essentiels tirés de la Sunna prophétique

1. Une récompense multipliée

Ibn ‘Umar (qu’Allah soit satisfait de tous deux) rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« La prière en congrégation est supérieure à la prière individuelle de vingt-sept degrés. » [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]

2. L’élévation en degrés et le pardon des péchés

Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« La prière d’un homme accomplie en congrégation vaut vingt-cinq fois plus que celle qu’il accomplit chez lui ou sur son lieu de commerce. Cela s’explique ainsi : lorsqu’il accomplit ses ablutions (wudû’) et les perfectionne, puis se rend à la mosquée sans avoir d’autre intention que celle d’accomplir la prière, chacun de ses pas lui vaut une élévation d’un degré et l’effacement d’un péché. Lorsqu’il prie, les anges ne cessent d’invoquer Allah en sa faveur tant qu’il demeure à l’endroit où il a prié et qu’il ne perd pas ses ablutions. Ils disent : “Ô Allah, accorde-lui Tes bénédictions ! Ô Allah, fais-lui miséricorde !” Et il demeure dans un état de prière tant qu’il attend la prière suivante. » [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]

3. Le pardon immédiat

Le Prophète ﷺ a également dit :

« Quiconque accomplit ses ablutions et les perfectionne, puis se rend à une prière obligatoire et l’accomplit derrière l’imam, ses péchés lui sont pardonnés. » [Rapporté par Ibn Khuzayma, authentifié par Al-Albânî ; le fondement de ce hadith se trouve dans Sahih Muslim]

4. Une Sunna de bonne guidance et une protection contre l’hypocrisie

Ibn Mas‘ûd (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte :

« Celui qui souhaite rencontrer Allah demain en étant musulman doit préserver ces prières là où leur appel est lancé. En effet, Allah, le Très-Haut, a prescrit à votre Prophète ﷺ les voies de la bonne guidance (Sunan al-Hudâ), et ces prières en font partie. Si vous accomplissiez vos prières dans vos maisons, comme le fait celui qui reste en arrière en priant chez lui, vous auriez alors abandonné la Sunna de votre Prophète. Et si vous abandonniez la Sunna de votre Prophète, vous vous égareriez… J’ai connu une époque où personne ne s’abstenait d’y assister, si ce n’est un hypocrite dont l’hypocrisie était bien connue. Il arrivait même qu’un homme soit amené, soutenu par deux autres, jusqu’à ce qu’on le place dans le rang. » [Rapporté par Muslim]

5. Vivre et mourir dans le bien

Le Prophète ﷺ a également dit :

« Un messager de mon Seigneur est venu à moi cette nuit et m’a dit : “Ô Muhammad ! Sais-tu au sujet de quoi l’assemblée suprême (des anges) débat ?” J’ai répondu : “Oui. Au sujet des actes qui effacent les péchés et élèvent les degrés : faire des pas pour se rendre aux prières en congrégation, parfaire ses ablutions dans les moments difficiles et attendre la prière. Celui qui préserve ces pratiques vivra dans le bien et mourra dans le bien, et il sortira de ses péchés comme au jour où sa mère l’a mis au monde.” » [Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî, authentifié par Al-Albânî]

6. Aucune dispense sans motif valable

Un homme aveugle vint trouver le Prophète ﷺ et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Je n’ai personne pour me guider jusqu’à la mosquée. »

Le Messager d’Allah ﷺ lui accorda alors une dispense lui permettant d’accomplir la prière chez lui. Mais, tandis que l’homme s’éloignait, il le rappela et lui demanda :

« Entends-tu l’appel à la prière ? »

L’homme répondit : « Oui. »

Il lui dit alors : « Réponds-y donc. » [Rapporté par Muslim]

7. Obtenir la récompense même lorsque la prière en congrégation a déjà eu lieu

Abû Hurayra (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Quiconque accomplit ses ablutions et les perfectionne, puis se rend à la mosquée et constate que les gens ont déjà prié, Allah lui accorde la récompense de celui qui a accompli la prière en congrégation et y a assisté, sans que cela ne diminue en rien leur propre récompense. » [Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et An-Nasâ’î]

8. Une sévère mise en garde contre l’abandon de la prière en congrégation

Le Prophète ﷺ a dit :

« Les prières les plus pénibles pour les hypocrites sont la prière de l’‘Ishâ’ et celle du Fajr. S’ils savaient quelle récompense elles renferment, ils viendraient les accomplir, même en rampant. J’avais certes envisagé d’ordonner que la prière soit établie, puis de désigner un homme pour diriger les gens dans la prière, avant de partir avec des hommes portant des fagots de bois vers ceux qui ne participent pas à la prière, afin de brûler leurs maisons sur eux. » [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]

9. L’immense mérite des prières de l’‘Ishâ’ et du Fajr

‘Uthmân (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

« Celui qui accomplit la prière de l’‘Ishâ’ en congrégation, c’est comme s’il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui accomplit la prière du Fajr en congrégation, c’est comme s’il avait prié toute la nuit. » [Rapporté par Muslim]

10. Une protection contre le Feu et l’hypocrisie

Le Prophète ﷺ a dit :

« Celui qui accomplit pendant quarante jours ses prières en congrégation pour Allah, en prenant part au premier takbîr avec l’imam, se verra accorder deux garanties : une protection contre le Feu et une protection contre l’hypocrisie. » [Rapporté par At-Tirmidhî ; jugé hasan par Al-Albânî]

11. L’immense récompense du Hajj et de la Omra

Anas (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Quiconque accomplit la prière du Fajr en congrégation, puis reste assis à évoquer Allah jusqu’au lever du soleil, avant d’accomplir deux unités de prière (rak‘ât), obtiendra une récompense équivalente à celle du Hajj et de la Omra, complète, complète, complète. » [Rapporté par At-Tirmidhî]

Ô Allah, aide-nous à T’évoquer, à Te remercier et à T’adorer de la meilleure manière. Âmîn.