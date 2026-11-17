Il est à noter que l’Islam accorde une grande importance au mariage, en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie familiale et les relations entre les époux contre tout soupçon ou difficulté pouvant survenir à l’avenir. C’est pourquoi les mariages doivent être conclus dans le plein respect des lois du pays où l’on vit, car le mariage entraîne certaines obligations et certains devoirs qui ne peuvent être garantis que par sa légalisation.

Le cheikh Ahmad Kutty, enseignant principal et savant musulman à l’Islamic Institute of Toronto, Ontario, Canada, déclare ce qui suit :

« Les mariages, à proprement parler, doivent être conclus dans le plein respect des lois du pays où l’on vit, car le mariage entraîne certaines obligations et certains devoirs qui ne peuvent être garantis que par sa légalisation. C’est pourquoi j’insiste pour que tout musulman ou toute musulmane désireux(se) de se marier le fasse conformément aux lois du pays dans lequel il ou elle réside. » « Il est donc extrêmement important pour nous de veiller à ce que les mariages soient dûment enregistrés et légalement documentés, au lieu de se contenter de les formaliser par une simple cérémonie verbale de nikah. Cela s’explique par le fait que le non-respect des lois du pays est susceptible d’entraîner des torts graves et incalculables pour les parties concernées. Or, l’Islam nous ordne de nous prémunir contre tout préjudice possible, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. »

L’importance de la protection juridique

En ne procédant pas à l’enregistrement du mariage, les parties ne peuvent pas avoir recours aux canaux juridiques pour faire valoir leurs droits et obligations. L’Islam ne permet pas l’anarchie ; la sagesse des juristes musulmans nous a appris que « l’existence de lois, même imparfaites, vaut mieux que l’absence totale de lois ».

Dans les pays où la loi islamique n’est pas appliquée, il ne nous est pas permis de nous faire justice nous-mêmes, car il n’existe pas d’autorités chargées de mettre en œuvre les lois islamiques ; nous devons donc nous conformer aux lois en vigueur. En réalité, en ce qui concerne particulièrement le mariage, nous disposons ici de toutes les facilités nécessaires pour contracter un mariage à la fois légalement et islamiquement.

La démarche recommandée pour les musulmans

Par conséquent, je dois insister sur le fait que la procédure correcte consiste à obtenir la licence (autorisation officielle) de mariage, qui pourra être signée par l’imam ou l’officier de mariage habilité à célébrer les mariages. Il s’agit là de la procédure la plus sûre, la plus sécurisée et la plus correcte, qui est en parfaite harmonie à la fois avec les enseignements de l’Islam et avec les lois du pays dans lequel nous vivons.

Enfin, en tant que musulmans vivant dans des pays occidentaux, nous ne devons jamais céder à la tentation d’enfreindre les lois du pays dont nous avons choisi d’être citoyens.