Le musulman doit veiller en permanence à maîtriser sa langue et à éviter toute parole impliquant un blasphème ou une négation de la foi. Il doit rester attaché à Allah, le Très-Haut, et s’abstenir de tout propos mauvais ou blasphématoire. Le Prophète ﷺ a mis les musulmans en garde contre les dérapages de la langue susceptibles de leur valoir un châtiment dans l’au-delà.

Toute personne qui vient à prononcer involontairement des paroles blasphématoires doit se repentir sincèrement et demander pardon à Allah. De tels propos, d’une extrême gravité, ne doivent jamais être pris à la légère.

Le cheikh Mohamed El-Moctar El-Shinqiti, directeur de l’Islamic Center of South Plains, à Lubbock, au Texas, déclare :

Allah, le Très-Haut, dit :

« Quiconque a renié Allah après avoir cru… — sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi — mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d’Allah et ils ont un châtiment terrible. » — (An-Nahl, 16:106)

À la lumière de ce verset coranique, nul ne devient mécréant (kâfir) sans l’avoir voulu. Cela ne signifie pas pour autant que prononcer des paroles de mécréance soit sans conséquence. Il s’agit, au contraire, d’un péché grave qui ne doit être ni minimisé ni tourné en dérision.

Toute personne ayant prononcé une ou plusieurs paroles de mécréance doit se repentir auprès d’Allah, le Très-Haut, et Lui demander pardon pour le péché commis.