Raccourcir la prière pendant le hajj constitue une dispense légale qui illustre la tolérance et la simplicité de l’islam en matière d’adoration. De manière générale, le raccourcissement de la prière en voyage constitue une dispense légale qui illustre la tolérance et la simplicité de l’islam en matière d’adoration. Le Prophète ﷺ avait l’habitude de raccourcir ses prières lorsqu’il était en voyage. Il aurait déclaré :

« Allah aime que Ses serviteurs bénéficient des dispenses qu’Il leur accorde, tout comme Il aime qu’ils s’acquittent des obligations qu’Il leur a prescrites. »

Lorsque vous accomplissez le Hajj, vous êtes considéré comme un voyageur autorisé à raccourcir vos prières. Vous pouvez également regrouper la prière de Zuhr avec celle de ʿAsr, ainsi que celle de Maghrib avec celle de ʿIshâ’.

Concernant les prières surérogatoires pendant le voyage pour le Hajj, voici les explications du cheikh Sayyid Sâbiq, tirées de son célèbre ouvrage Fiqh As-Sunna.

La majorité des savants estiment qu’il n’est pas répréhensible d’accomplir des prières surérogatoires (nawâfil), notamment les prières de Sunna, lorsque l’on raccourcit les prières obligatoires. À cet égard, aucune distinction n’est faite entre les prières régulières de Sunna et les autres prières surérogatoires.

Al-Bukhârî et Muslim rapportent que le Prophète ﷺ fit ses grandes ablutions (ghusl) dans la maison d’Umm Hâni’, le jour de la conquête de La Mecque, puis accomplit huit unités de prière (rakʿât).

Ibn ʿUmar rapporte que le Prophète ﷺ priait sur sa monture, dans la direction vers laquelle elle se dirigeait, en inclinant la tête pour effectuer les mouvements de la prière. Al-Hasan rapporte : « Lorsque les Compagnons du Prophète étaient en voyage, ils accomplissaient des prières surérogatoires avant et après les prières obligatoires. »

Ibn ʿUmar et d’autres savants estiment qu’en voyage, il n’y a pas de prières surérogatoires régulières avant ou après les prières obligatoires, à l’exception de celles accomplies au milieu de la nuit.

Un jour, Ibn ʿUmar vit des personnes accomplir des prières après la prière obligatoire et déclara : « Si je devais prier, j’accomplirais la prière complète [car c’est évidemment cela qui devrait primer]. Ô mon neveu, j’ai accompagné le Messager d’Allah ﷺ au cours de ses voyages, et il n’a jamais accompli plus de deux rakʿât jusqu’à ce qu’Allah reprenne son âme. J’ai également accompagné Abû Bakr, et il n’accomplissait pas plus de deux rakʿât. »

Il mentionna ensuite les noms de ʿUmar et de ʿUthmân, puis récita ce verset :

« Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle à suivre. »

Ce récit est rapporté par Al-Bukhârî.

Ibn Qudâma concilie les propos d’Al-Hasan et ceux d’Ibn ʿUmar en expliquant que le récit d’Al-Hasan montre qu’il est permis d’accomplir des prières surérogatoires pendant le voyage, tandis que celui d’Ibn ʿUmar indique qu’il est également permis de ne pas les accomplir.

Ainsi, selon la majorité des savants musulmans, le raccourcissement des prières pendant le voyage pour accomplir le Hajj n’empêche pas d’effectuer les prières surérogatoires de Sunna.

Allah, le Très-Haut, sait mieux.