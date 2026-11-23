Introduction : le devoir divin d’un comportement exemplaire

Dans un monde de plus en plus polarisé, savoir garder son calme face à l’agressivité ne relève pas d’une simple compétence sociale : c’est aussi une exigence spirituelle profonde. Le principe qui consiste à répondre à l’hostilité par la bienveillance est profondément ancré dans la tradition islamique. Il constitue un moyen essentiel de faire connaître l’islam (daʿwa) et de purifier son âme.

Pour de nombreux croyants, notamment ceux qui ont embrassé l’islam dans des milieux où cette religion est mal comprise, l’hostilité peut prendre des formes particulièrement douloureuses : le rejet de la part de membres de leur famille ou l’agressivité manifeste d’inconnus. Pourtant, la réponse islamique à ces épreuves ne repose pas sur la vengeance, mais sur la recherche de l’ihsân, c’est-à-dire l’excellence dans le comportement.

Le Coran établit un principe remarquable en matière de relations humaines : il invite les croyants à répondre au mal par le bien, au point de transformer parfois un adversaire en ami. Allah dit :

« La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repousse le mal par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » (Coran, 41:34)

Ce verset fonde le principe qui consiste à répondre à l’hostilité par la bienveillance. Il enseigne que la bonté peut transformer les cœurs, même les plus endurcis. En choisissant la douceur plutôt que la colère, le musulman donne un témoignage vivant de la beauté de la Sunna.

Le modèle prophétique de la bienveillance face à l’adversité

Pour trouver des exemples concrets de cette attitude, la vie du Prophète Muhammad ﷺ demeure la référence par excellence. Tout au long de sa mission, il a subi des attaques psychologiques, des violences physiques et des campagnes de boycott. Ses détracteurs le traitaient de poète, de sorcier et de fou. Ils déposaient des saletés sur son dos alors qu’il se prosternait et lui lançaient des pierres dans les rues de Tâ’if, au point que ses sandales furent imbibées de sang.

Malgré ces provocations d’une extrême violence, le Prophète ﷺ n’a jamais laissé la cruauté de son entourage altérer la noblesse de son comportement.

Il a clairement exprimé le but de sa mission en ces termes : « Je n’ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. » (Al-Bukhârî)

Cette mission ne se limitait pas aux périodes de paix : c’est précisément dans les situations de conflit qu’elle fut mise à l’épreuve.

Lorsque l’ange chargé des montagnes lui proposa d’écraser les habitants de Tâ’if en raison de leur cruauté, le Prophète ﷺ refusa. Il préféra invoquer Allah afin que leurs descendants soient guidés.

Voilà un exemple éminent de la manière de répondre à l’hostilité par la bienveillance. Il nous rappelle que l’objectif du croyant n’est pas de remporter une dispute ou un affrontement, mais de contribuer à sauver une âme.

En suivant cet exemple, nous nous conformons à la description que le Coran donne du Messager :

« Vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier. » (Coran, 33:21)

Comprendre la colère et cultiver la maîtrise de soi

L’un des principaux obstacles à une réponse bienveillante face à l’hostilité est la tendance naturelle de l’être humain à se mettre en colère. Lorsqu’une personne est provoquée, son instinct de défense peut prendre le dessus et rendre difficile toute réaction réfléchie.

Cependant, l’islam donne une autre définition de la force : celle-ci ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. Le Prophète ﷺ a dit :

« Le véritable homme fort n’est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais celui qui se maîtrise au moment de la colère. » (Sahîh Al-Bukhârî)

Pour aider à maîtriser la colère, la Sunna propose des moyens concrets. Le Prophète ﷺ a recommandé à celui qui se met en colère alors qu’il est debout de s’asseoir ; si sa colère persiste, il devrait s’allonger. (Abû Dâwûd)

Ce changement de posture peut aider à interrompre l’escalade de la colère. Il est également recommandé d’accomplir les ablutions (wudûʾ), qui sont traditionnellement associées à l’apaisement de son « feu ».

En mettant ces conseils en pratique, le croyant se donne le recul nécessaire pour répondre à l’hostilité avec bienveillance. La colère est comme un nuage qui obscurcit le jugement. Lorsqu’on parvient à le dissiper, on peut agir avec sagesse plutôt que sous l’effet de l’impulsion.

Le langage silencieux du corps et de la présence

Dans une confrontation, la communication non verbale peut avoir autant d’importance que les paroles. Répondre à l’hostilité avec bienveillance suppose donc de prêter attention à son langage corporel.

Certaines attitudes défensives, comme croiser fermement les bras ou serrer les poings, peuvent donner involontairement l’impression que l’on est prêt à se battre et ainsi intensifier l’agressivité de l’interlocuteur. De même, lever les yeux au ciel ou afficher un sourire méprisant risque d’attiser les tensions et de transformer un désaccord en affrontement.

Le comportement du Prophète ﷺ se caractérisait par une présence ouverte et digne. Lorsqu’il s’adressait à quelqu’un, il se tournait vers lui de tout son corps et lui témoignait du respect, même lorsqu’il s’agissait d’un adversaire.

Pour s’inspirer aujourd’hui de cette attitude, il convient de garder une expression sereine et de laisser ses mains visibles et détendues.

Une telle posture contribue à désamorcer les tensions : elle exprime l’assurance sans agressivité et permet à l’interlocuteur de se sentir écouté plutôt que menacé. En adoptant une attitude qui reflète le calme enseigné par la Sunna, nous pouvons parfois apaiser une situation avant même d’avoir prononcé un mot.

L’art du dialogue et la douceur dans la parole

Lorsqu’un échange verbal devient nécessaire, la manière de s’exprimer peut largement déterminer son issue. Le Coran propose une méthode claire pour dialoguer :

« Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure manière. » (Coran, 16:125)

Répondre à l’hostilité avec bienveillance, c’est choisir des paroles justes et douces, sans sarcasme ni provocation.

Élever la voix risque de fermer les oreilles de son interlocuteur. À l’inverse, parler calmement et à voix basse peut l’inciter à modérer lui aussi son ton pour mieux vous entendre.

Lorsque l’hostilité naît de malentendus au sujet de l’islam, le croyant peut saisir l’occasion pour partager son savoir, comme une forme d’aumône, sans jamais adopter une attitude de supériorité.

Il est également préférable de parler de ce que l’on ressent plutôt que de lancer des accusations directes, qui risquent de placer l’autre sur la défensive.

Ainsi, dire : « Je me sens blessé lorsque ma foi est présentée de cette manière » peut être plus constructif que de répondre : « Tu ne connais rien à ma religion. »

Cette façon de réagir transforme une confrontation en occasion de dialogue et d’apprentissage. Elle permet de semer des graines de compréhension qui mettront peut-être du temps à germer, mais qui porteront davantage de fruits qu’une réplique blessante.

La sagesse de savoir s’éloigner

Parfois, la meilleure manière de répondre à l’hostilité avec bienveillance consiste simplement à mettre fin à l’échange. Toutes les disputes ne méritent pas une réponse, et toute personne hostile n’est pas disposée à dialoguer raisonnablement.

Lorsqu’une situation devient irrationnelle ou présente un risque de violence physique, s’éloigner relève de la sagesse et de la maîtrise de soi, non de la lâcheté.

Le Coran loue ceux qui refusent de se laisser entraîner dans des conflits stériles :

« Et lorsque les ignorants s’adressent à eux, ils disent : “Paix !” » (Coran, 25:63)

Prendre ses distances permet de préserver sa dignité et d’éviter qu’une querelle insignifiante ne dégénère, sous l’influence de Satan, en une tragédie aux conséquences irréversibles.

L’islam reconnaît toutefois le droit de se défendre lorsqu’on est confronté à un danger physique imminent. Le Prophète ﷺ a souligné la noblesse de celui qui défend sa vie, sa famille et sa foi.

Néanmoins, chaque fois que cela est possible, la préservation de la paix doit rester une priorité.

En choisissant de nous détourner des provocations, nous suivons cette injonction coranique :

« Accepte ce qu’on t’offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et détourne-toi des ignorants. » (Coran, 7:199)

Savoir se détourner constitue ainsi une forme de retrait réfléchi qui permet au croyant de préserver la pureté de son cœur et de rester attaché à des objectifs plus élevés.

Trouver conseil et réconfort dans la prière

La meilleure ressource pour répondre à l’hostilité avec bienveillance réside dans le lien spirituel avec Allah. Les comportements hostiles peuvent être éprouvants sur le plan émotionnel et susciter un sentiment d’isolement ou de détresse.

Se tourner vers la salât (prière) et la duʿâ (invocation) procure la force intérieure nécessaire pour préserver sa bienveillance dans un monde parfois cruel.

Allah invite les croyants à rechercher Son secours par l’endurance et la prière :

« Ô vous qui avez cru ! Cherchez secours dans l’endurance et la prière. Allah est certes avec les patients. » (Coran, 2:153)

L’invocation offre à l’âme un moyen de se libérer de ses tensions. Plutôt que de déverser sa frustration sur son agresseur, le croyant confie sa peine à son Créateur.

Cette démarche spirituelle permet de transformer la douleur provoquée par l’hostilité en une occasion d’adoration et de rapprochement d’Allah.

Invoquer Allah afin qu’Il guide la personne hostile est également l’une des attitudes des vertueux. Cela empêche le cœur de se laisser envahir par cette haine que nous cherchons précisément à combattre.

En ancrant notre réaction dans la prière, répondre à l’hostilité avec bienveillance devient ainsi un moyen d’élévation spirituelle, et non une simple stratégie de relations humaines.

Conclusion : bâtir un héritage de paix

En définitive, répondre à l’hostilité avec bienveillance est une démarche qui permet au croyant de se conformer aux plus hautes valeurs de la Sunna.

En maîtrisant notre colère, en veillant à notre attitude, en parlant avec sagesse et en sachant quand prendre nos distances, nous pouvons traverser les épreuves de la vie avec la dignité qui caractérise le musulman.

L’hostilité met à l’épreuve notre adab, c’est-à-dire notre comportement et notre savoir-vivre. Elle constitue aussi une occasion de faire découvrir au monde le véritable visage de l’islam, non seulement par nos paroles, mais surtout par nos actes.

Dans notre vie quotidienne, rappelons-nous que notre comportement est l’une des formes les plus éloquentes de la daʿwa. Chaque fois que nous répondons à une parole blessante par une parole bienveillante, nous faisons vivre une Sunna qui peut contribuer à transformer les relations humaines.

Puisse Allah embellir notre apparence extérieure et rendre encore plus nobles nos dispositions intérieures. Soyons de ceux qui répandent la paix dans un monde marqué par les conflits, avec la conviction que la récompense ultime de notre patience se trouve auprès du Tout Miséricordieux.