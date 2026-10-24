Tout d’abord, il convient de souligner que l’islam ne s’oppose pas aux plaisanteries. Un humour sain fait partie intégrante de l’islam. De nombreux recueils de hadiths comportent des chapitres consacrés à l’humour du Prophète ﷺ, intitulés An-Nawādir ou Al-Fukāhah.

Toutefois, la position de l’islam est claire : même lorsqu’on plaisante, il ne faut ni mentir, ni se moquer des prescriptions d’Allah, ni les tourner en dérision. Il convient également de préserver sa moralité et d’éviter de rire à des plaisanteries à caractère sexuel, comme dans le cas évoqué dans la question.

Allah le Très-Haut dit dans le Coran :

« Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : “Nous ne faisions que bavarder et jouer.” Dis : “Est-ce d’Allah, de Ses versets et de Son Messager que vous vous moquiez ?” » — (At-Tawbah, 9:65)

À la lumière de ce qui précède, rire à des plaisanteries à caractère sexuel ne signifie pas, à lui seul, qu’une personne sort de l’islam. Toutefois, chaque musulman doit éviter les actes et les paroles susceptibles de porter atteinte à sa moralité, comme indiqué précédemment.