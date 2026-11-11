Introduction au rôle social des savants

L’une des questions cruciales liées au savoir et aux savants – étant donné qu’ils représentent un pilier fondamental dans l’édification de la civilisation, dont on ne peut se passer – est celle qui concerne le rôle social des savants, leur impact sur leur environnement, ainsi que leur influence sur leur époque et leurs circonstances.

Parler de cette question exige d’abord de comprendre la notion de « savants » telle que nous l’entendons ici, ainsi que la notion de « rôle social » que nous abordons.

Définition des « savants » et du « rôle social »

Définition des savants : Les « savants » visés ici sont tous ceux qui œuvrent dans le domaine du savoir, quelle qu’en soit la nature, qu’il soit lié aux sciences religieuses ou aux sciences mondaines. Il s’agit d’un concept plus large que celui de simples savants religieux ou juristes, et plus vaste que le seul cadre académique ; il englobe toute personne qui travaille avec le savoir dans divers domaines et spécialités.

Compréhension du « rôle social » : Le « rôle social » visé ici renvoie à l’influence liée au mouvement de la société, ainsi qu’à la capacité de l’orienter, de lui être utile et de corriger sa trajectoire. Cela peut se réaliser soit par une influence morale – comme la diffusion de la conscience et la propagation d’un savoir bénéfique –, soit par une influence matérielle – comme la formation de groupes pour l’action caritative, le service civil ou le travail bénévole.

Les savants ne sont pas un groupe isolé

L’un des fondements les plus importants du rôle social des savants est la compréhension du fait que les savants ne constituent pas un groupe isolé dans des tours d’ivoire, des îles, ou des tours imaginaires. Ils font partie de la société, s’adressent à elle, interagissent avec ses mouvements et répondent à ses changements et à ses défis.

Notre civilisation islamique n’a pas connu une telle catégorie de savants engagés tout en étant isolés de leur environnement. Aux premières époques, le savoir n’était pas une profession procurant un revenu au point que certains l’auraient abandonné pour cela. En observant les biographies des savants de ces premières périodes, on remarque que les savants les plus éminents exerçaient le commerce ou d’autres professions, prenant même des surnoms tirés de leurs métiers – par exemple, l’imam Abou Hanifa exerçait le commerce, et d’autres portaient des appellations comme « le tanneur », « le tailleur », « le forgeron », etc.

L’observation d’Ibn al-Jawzi : Ibn al-Jawzi, lorsqu’il énumère ses conseils à ceux qu’il appelle « les gens doués de raison », a dit :

« Qu’il s’efforce dans le commerce et le gain afin de surpasser les autres, et que les autres ne le surpassent pas, et qu’il atteigne un niveau qui ne l’empêche pas de rechercher la science. » (Sayd al-Khater, p. 174)

Ibn al-Jawzi conseille à la personne raisonnable de gagner assidûment un revenu licite par le commerce, sans que cela ne l’empêche de rechercher la science.

Le savoir sans isolement

Ainsi, le savoir, dans sa position correcte, n’est pas une cause d’isolement sous prétexte de spécialisation et de consécration, et ce pour deux raisons fondamentales :

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Contenu du savoir : Le savoir, dans son essence, n’est pas une chose purement théorique qui reste loin de la réalité des gens, qu’il s’agisse de savoir religieux, social, ou même de savoir pratique.

Finalité du savoir : La finalité du savoir est d’entrer en interaction avec la société, de façon à compter parmi les guides et les orienteurs du mouvement de la civilisation et du développement.

Orientation coranique : Le Noble Coran indique clairement que le savoir n’est pas séparé de l’invitation (da‘wa) ou de « l’avertissement », comme cela est exprimé dans le verset noble :

« Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à Son Messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. » (Sourate At-Tawbah, 9 : 71)

Commentaire d’al-Baydawi : Al-Baydawi a commenté ce verset en disant :

« {Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres} : Il n’est pas convenable qu’ils se retirent tous, comme pour aller combattre ou chercher le savoir, pas plus qu’il n’est convenable qu’ils restent tous inactifs ; cela perturberait les moyens d’existence. {Que de chaque groupe parmi eux parte une délégation} : imagine que l’on envoie quelques personnes de chaque grand groupe comme une tribu ou les habitants d’une ville. {afin qu’ils acquièrent une compréhension profonde de la religion} : qu’ils se consacrent à la comprendre et supportent les difficultés pour l’acquérir. {et afin qu’ils avertissent leur peuple lorsqu’ils retournent vers eux} : que leur objectif suprême et leur finalité principale, par le fait d’avoir acquis le savoir, soit la guidance et l’avertissement des gens. La mention particulière de cela dans le verset s’explique par le fait que c’est le plus important. Cela indique que la compréhension profonde et le rappel font partie des obligations collectives, et que la finalité du chercheur en science doit être la rectitude et l’édification, non pas la prétention au-dessus des gens ou la complaisance dans les contrées. » (Tafsir al-Baydawi, 3/102)

Le travail social : un champ ouvert

Un autre fondement du rôle social des savants est que le travail social est un champ ouvert – riche, vaste et extrêmement étendu. Par conséquent, le travail social :

Plus large que le travail politique : Le travail politique se limite aux méthodes de gouvernance et à ses équations. Alors que l’objectif du travail politique est la participation au pouvoir et la mise en place d’un certain groupe ou d’une certaine idée, le travail social vise à élever la société dans son ensemble et à donner de la force à chaque individu. Il s’agit essentiellement d’une démarche éthique et humanitaire.

Plus large que le rôle de l’État : Le rôle de l’État se limite à un ensemble de fonctions et de services essentiels pour les individus et la société, et il se peut que les moyens ne soient pas suffisants pour tout couvrir de manière exhaustive. En revanche, le travail social vient compléter ce rôle essentiel de l’État et de ses institutions, et il est plus capable de mobiliser les énergies bénévoles, d’encourager tous les membres de la société à participer et à donner.

Travail communautaire vs. travail étatique : Le travail communautaire n’annule pas le rôle de l’État, et le travail bénévole conserve de nombreuses caractéristiques et spécificités qui lui donnent la capacité, l’efficacité, l’esprit d’initiative et le pouvoir de réalisation – contrairement à la nature de nombreuses institutions étatiques, qui peuvent être alourdies par les procédures bureaucratiques, ou devenir rigides, lentes et peu efficaces.

Les horizons du rôle social

Si nous comprenons que les savants ne sont pas un groupe isolé de la société, et que le travail social est un champ ouvert et vaste, nous pouvons alors évoquer certains horizons de ce rôle social des savants dans les points suivants :

Organiser des conférences publiques et des séminaires variés : Visant à diffuser le savoir et à élargir son champ, ainsi qu’à interagir avec la réalité sociale, d’une manière qui profite aux savants et aux chercheurs eux-mêmes, les rendant plus capables de comprendre la nature de la société et ses changements.

Visant à diffuser le savoir et à élargir son champ, ainsi qu’à interagir avec la réalité sociale, d’une manière qui profite aux savants et aux chercheurs eux-mêmes, les rendant plus capables de comprendre la nature de la société et ses changements. Participer à des organisations caritatives : En apportant une aide aux nécessiteux, en soutenant les catégories vulnérables de la société – comme les orphelins et les personnes aux besoins spécifiques –, et en prenant des initiatives lors de crises et catastrophes à travers des efforts de secours significatifs.

En apportant une aide aux nécessiteux, en soutenant les catégories vulnérables de la société – comme les orphelins et les personnes aux besoins spécifiques –, et en prenant des initiatives lors de crises et catastrophes à travers des efforts de secours significatifs. Aider les jeunes à développer leurs connaissances et leurs compétences : Par exemple en présentant des conférences et des sessions sur la vie conjugale et la construction de la famille, ou sur le marché du travail et ses exigences.

Par exemple en présentant des conférences et des sessions sur la vie conjugale et la construction de la famille, ou sur le marché du travail et ses exigences. Participer à des campagnes de service communautaire : Comme les campagnes d’alphabétisation, les initiatives de propreté et de plantation d’arbres, la sensibilisation aux dangers de la drogue, ou les conseils sur la manière de tirer profit des moyens technologiques tout en mettant en garde contre leurs méfaits, en particulier vis-à-vis des jeunes.

Comme les campagnes d’alphabétisation, les initiatives de propreté et de plantation d’arbres, la sensibilisation aux dangers de la drogue, ou les conseils sur la manière de tirer profit des moyens technologiques tout en mettant en garde contre leurs méfaits, en particulier vis-à-vis des jeunes. S’engager dans les causes nationales sous l’angle de la conscience et du rôle social : En veillant à clarifier leurs dimensions cognitives et historiques et à comprendre leurs évolutions, comme dans le cas de la Palestine. De plus, en participant aux campagnes de dons en argent, en efforts et en expertise, comme les convois médicaux pour la Palestine ou les régions touchées par les tremblements de terre et les inondations.

Rôle social bénévole : L’important est que les savants, dans leurs diverses spécialités, aient un rôle social bénévole découlant du sens de la responsabilité sociale, visant à servir la société et recherchant par cela la récompense auprès d’Allah, exalté soit-Il.

Hadiths inspirants sur le travail social

Nous concluons peut-être avec ces deux nobles hadiths qui ouvrent des horizons au travail bénévole, tel que requis de la société dans son ensemble, en plus des savants.

D’après Abou Dharr : Abou Dharr rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Ton sourire au visage de ton frère est une aumône, le fait d’ordonner le bien et d’interdire le blâmable est une aumône, le fait de guider une personne dans une terre d’égarement est une aumône, le fait de mettre ta vue au service de quelqu’un qui a une mauvaise vue est une aumône, le fait d’enlever une pierre, une épine ou un os du chemin est une aumône, et le fait de verser de ton récipient dans le récipient de ton frère est une aumône. » (Rapporté par At-Tirmidhi dans les Sunan, authentifié par Al-Albani).

D’après Abou Hourayra : Abou Hourayra rapporte que le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Certes, ce qui sera ajouté au croyant, parmi ses œuvres et ses bonnes actions, après sa mort, comprendra : un savoir qu’il a enseigné et diffusé, un enfant pieux qu’il a laissé derrière lui, un Coran qu’il a légué, une mosquée qu’il a construite, une maison qu’il a édifiée pour un voyageur, un cours d’eau qu’il a creusé, ou une aumône qu’il a donnée de sa richesse alors qu’il était en bonne santé et en vie. Tout cela sera ajouté à son compte après sa mort. »!– /wp:paragraph –>

Ces deux hadiths ouvrent des voies de travail social qui profitent à la personne elle-même et aux autres, et dont les effets se poursuivent même après sa mort. Les exemples cités servent de modèles indiquant leurs équivalents qui apparaissent dans chaque société et à chaque époque.

Impact des savants : Il ne fait aucun doute que, dans la mesure où une personne possède des capacités et des énergies – comme c’est le cas des savants – le champ du travail social qui s’offre à elle devient plus vaste et son impact plus grand.

Quel est le rôle social des savants dans la civilisation islamique ?

Le rôle social des savants consiste à influencer la société par le savoir, à guider les mouvements sociaux, à participer au travail caritatif et à contribuer au développement de la communauté et à l’orientation morale.

Comment les savants influencent-ils leurs communautés ?

Les savants influencent leurs communautés en organisant des conférences publiques, en participant à des organisations caritatives, en aidant les jeunes à développer leurs compétences, en prenant part à des campagnes de service communautaire et en abordant les questions nationales sous un angle conscient et social.

Quels sont quelques exemples de travaux sociaux menés par des savants ?

Parmi les exemples figurent l’organisation de séminaires publics, la participation à des organisations caritatives, l’aide aux jeunes dans le développement de leurs compétences, l’engagement dans des campagnes d’alphabétisation et de propreté, ainsi que la contribution aux efforts de secours lors de crises.