Vous souhaitez savoir comment acquérir le savoir religieux en islam ? Ce guide présente les mérites de la connaissance religieuse, les principaux textes classiques fondamentaux (mutûn) à mémoriser dans les différentes écoles juridiques (madhâhib), ainsi que des méthodes éprouvées pour progresser dans l’apprentissage.

Allah, le Très-Haut, dit :

« Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » (Al-Mujâdilah, 11)

Cette élévation témoigne du mérite du savoir et de l’immense récompense qui lui est associée. Dans la vie terrestre également, elle se traduit par un rang élevé, une bonne réputation et la considération des autres.

Allah, Exalté soit-Il, a également ordonné à Son Messager ﷺ de dire :

« Et dis : “Seigneur, accrois mes connaissances !” » (Tâ-Hâ, 114)

Ce verset met clairement en évidence le mérite du savoir : comme l’a souligné Al-Hâfiz Ibn Hajar dans Fath Al-Bârî (1/141), Allah n’a ordonné à Son Prophète ﷺ de Lui demander une augmentation dans aucun autre domaine que celui du savoir.

Par « savoir », il faut entendre ici le savoir religieux (al-ʿilm ash-sharʿî), qui permet à toute personne juridiquement responsable (mukallaf) de connaître les obligations qui lui incombent en matière de religion, aussi bien dans les actes d’adoration que dans les transactions, ainsi que de connaître Allah, le Très-Haut, Ses attributs et les devoirs qui Lui sont dus. Lorsque l’intention de celui qui le recherche est sincère, le savoir compte parmi les meilleures œuvres, comme l’a affirmé l’imam Ahmad.

Le statut éminent du savoir religieux en islam

Le savoir est si vaste qu’il est impossible de le maîtriser dans son intégralité. C’est pourquoi l’homme avisé commence par ce qui est prioritaire, avant de passer à ce qui l’est moins. L’homme de mérite consigne les meilleures connaissances qu’il entend, mémorise ce qu’il a retenu de ses écrits et transmet ce qu’il a appris de plus précieux. En outre, nul ne peut véritablement devenir un savant sans mémoriser des textes fondamentaux concis (mutûn).

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit :

« Celui qui mémorise les textes fondamentaux acquiert les différentes disciplines du savoir. »

Al-Rahbî dit :

« Et les deux tiers constituent l’achèvement complet ;

Mémorise donc, car tout homme qui mémorise est un imam. »

Le savoir religieux occupe une place éminente et un rang élevé en islam. Il constitue l’héritage des prophètes : ceux-ci n’ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ont transmis le savoir. Celui qui en hérite reçoit une part considérable.

Sans le savoir religieux, les hommes seraient semblables à des troupeaux de bétail. Mais Allah leur a envoyé des messagers porteurs de ce savoir, les a honorés et les a élevés au-dessus de nombreuses autres créatures. Allah, le Très-Haut, dit :

« Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué d’excellentes nourritures et Nous leur avons accordé une nette préférence sur beaucoup de ceux que Nous avons créés. » (Al-Isrâ, 70)

Lorsqu’Allah veut du bien à une personne, Il lui accorde la compréhension de la religion. Le Prophète ﷺ a dit :

« Celui à qui Allah veut du bien, Il lui accorde la compréhension de la religion. » (Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.)

C’est là un véritable signe de la faveur d’Allah envers Ses serviteurs, et non les biens de ce monde, la richesse ou les enfants. Allah accorde les biens de ce monde aussi bien à ceux qu’Il aime qu’à ceux qu’Il n’aime pas, tandis qu’Il accorde la religion et le savoir à ceux qu’Il aime.

Nul ne devrait envier autrui, sauf dans deux situations liées au savoir et à sa mise en pratique, comme l’a dit le Prophète ﷺ :

« Il n’y a d’envie légitime que dans deux cas : un homme à qui Allah a accordé des richesses et qu’Il a mis en mesure de les dépenser dans le bien, et un homme à qui Allah a accordé la sagesse, grâce à laquelle il juge et qu’il enseigne aux autres. » (Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.)

Ô serviteurs d’Allah ! Le savoir religieux est une voie sûre qui mène au Paradis. Le Messager d’Allah ﷺ a dit :

« Celui qui emprunte un chemin à la recherche du savoir, Allah lui facilite par cela un chemin vers le Paradis. » (Rapporté par Muslim.)

Pour toutes ces raisons, les savants occupent une place éminente au sein de la communauté musulmane. Ce statut doit être préservé si nous aspirons à la victoire, à l’honneur et à l’élévation, ici-bas comme dans l’au-delà. Nos pieux prédécesseurs, qu’Allah leur fasse miséricorde, avaient pour habitude de vénérer et de respecter les savants.

Aujourd’hui, la communauté musulmane doit plus que jamais revenir à ses savants sincères et dignes de confiance, les consulter, solliciter leurs avis et s’en tenir à leurs enseignements, sans s’y opposer tant que ceux-ci reposent sur des preuves juridiques tirées du Livre d’Allah et de la Sunna de Son Messager ﷺ.

Nul ne peut acquérir un savoir solidement établi sans en mémoriser les fondements. Les savants de la communauté ont abondamment écrit dans chacune des branches du savoir. Il convient donc de commencer par les connaissances les plus certaines, les plus indispensables et les plus profitables, puis de mémoriser un ouvrage concis (mukhtasar) dans chaque discipline.

Cheikh Al-Islam a dit :

« Que chacun s’efforce de maîtriser solidement, dans chaque chapitre du savoir, un texte fondamental authentique remontant au Prophète ﷺ. Qu’il passe ensuite aux ouvrages plus développés et les étudie en profondeur. Qu’il acquière également le savoir auprès de personnes qualifiées : un savant qui constitue un modèle exemplaire tant par son savoir que par sa pratique, connu pour son attachement à la Sunna et son éloignement des innovations de toutes sortes. »

Muhammad ibn Sîrîn a dit :

« Ce savoir est véritablement une religion. Regardez donc auprès de qui vous prenez votre religion. »

Quels textes fondamentaux (mutûn) faut-il mémoriser ?

Au début de votre parcours dans la quête du savoir, commencez par mémoriser parfaitement le Livre d’Allah tout en méditant ses enseignements (tadabbur). Mémorisez ensuite les textes fondamentaux relatifs à la croyance (ʿaqîda), car la pureté de la croyance contribue à rectifier l’intention, à maîtriser les passions, à bénir les œuvres, à perpétuer l’héritage spirituel et à assurer une renommée durable.

Poursuivez ensuite par la mémorisation de textes relevant de différentes disciplines : le tajwîd, la terminologie du hadith (mustalah), le hadith, le fiqh et ses fondements, les règles successorales islamiques (farâʾid), la grammaire arabe (nahw) et les bonnes manières (adab).

Voici une liste des principaux textes fondamentaux, classés par discipline :

1. Le Noble Coran

Dans votre apprentissage de la mémorisation du Coran, ne vous limitez pas nécessairement à cette seule activité. Vous pouvez l’associer à l’apprentissage d’autres textes fondamentaux.

2. Le tajwîd

Mémorisez le poème Tuhfat Al-Atfâl d’Al-Jamzûrî, qui comprend 61 vers.

3. La croyance (ʿaqîda)

Mémorisez les textes suivants dans l’ordre indiqué :

Nawâqid Al-Islâm (Les annulatifs de l’islam). Al-Qawâʿid Al-Arbaʿ (Les quatre règles). Thalâthat Al-Usûl (Les trois fondements). Kitâb At-Tawhîd (Le Livre de l’unicité).

Ces quatre ouvrages sont de Cheikh Muhammad ibn ʿAbd Al-Wahhâb, qu’Allah lui fasse miséricorde.

Al-ʿAqîdah Al-Wâsitiyyah de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Matn Al-ʿAqîdah At-Tahâwiyyah.

4. La terminologie du hadith (mustalah al-hadith)

Mémorisez Al-Manzûmah Al-Bayqûniyyah, qui comprend 34 vers, puis Nukhbat Al-Fikar d’Ibn Hajar.

5. Le hadith

Mémorisez les recueils et textes suivants :

Al-Arbaʿîn An-Nawawiyyah (Les Quarante hadiths d’An-Nawawî).

ʿUmdat Al-Ahkâm.

Bulûgh Al-Marâm.

6. Les fondements de la jurisprudence (usûl al-fiqh)

Mémorisez Matn Al-Waraqât.

7. La jurisprudence islamique (fiqh)

Mémorisez un texte fondamental concis correspondant à l’école juridique (madhhab) que vous privilégiez. Vous pouvez commencer par Shurût As-Salâh (Les conditions de la prière) de Cheikh Muhammad ibn ʿAbd Al-Wahhâb, destiné aux débutants, avant de passer à des ouvrages intermédiaires plus complets adaptés aux grandes écoles juridiques :

École hanbalite : Zâd Al-Mustaqniʿ ou Dalîl At-Tâlib.

Zâd Al-Mustaqniʿ ou Dalîl At-Tâlib. École chaféite : Matn Abî Shujâʿ ou Minhâj At-Tâlibîn.

Matn Abî Shujâʿ ou Minhâj At-Tâlibîn. École hanafite : Mukhtasar Al-Qudûrî ou Al-Hidâyah.

Mukhtasar Al-Qudûrî ou Al-Hidâyah. École malikite : Mukhtasar Khalîl ou Risâlat Ibn Abî Zayd.

8. Les règles successorales (farâʾid)

Mémorisez Matn Ar-Rahbiyyah, qui comprend 176 vers.

9. La grammaire arabe (nahw)

Mémorisez Al-Âjurrûmiyyah, puis Mulhat Al-Iʿrâb d’Al-Harîrî, et enfin Alfiyyat Ibn Mâlik.

10. Les bonnes manières et l’éthique (adab)

Mémorisez le poème d’Abû Ishâq Al-Ilbîrî Al-Andalusî. Ce magnifique poème, riche en enseignements, comprend 115 vers et commence ainsi :

« Les jours mettent ton cœur en pièces,

Et les heures sculptent ton corps. »

Ce poème a été commenté par Cheikh Sâlih Al-Fawzân, qu’Allah le préserve, et ce commentaire a été publié.

Méthode de mémorisation des textes fondamentaux

La méthode consiste à répéter le passage que vous souhaitez mémoriser dix ou vingt fois, selon vos capacités de mémorisation, éventuellement après la prière de Fajr. Répétez-le ensuite après la prière d’Al-ʿAsr.

Si, par exemple, vous mémorisez Alfiyyat Ibn Mâlik, relisez vingt fois les vers appris la veille avant d’en aborder de nouveaux. Reprenez ensuite la récitation depuis le début de l’Alfiyyah jusqu’au dernier passage que vous êtes en train d’étudier. Répétez cet exercice chaque jour jusqu’à ce que vos acquis soient solidement ancrés dans votre mémoire.

Appliquez cette méthode à chaque texte que vous mémorisez. Parallèlement, il est indispensable de poursuivre sans relâche l’apprentissage du savoir par la mémorisation, les révisions et la lecture, mais aussi en assistant aux cours des savants, en les fréquentant régulièrement et en leur posant des questions sur les sujets complexes.

Abû Ishâq Ash-Shîrâzî avait pour habitude de répéter une leçon cent fois, tandis qu’Al-Kiyâ Al-Harrâsî la répétait soixante-dix fois.

Voici une histoire qui illustre combien le manque de répétition peut entraîner l’oubli rapide des connaissances mémorisées.

Ibn Al-Jawzî rapporte dans Al-Hathth ʿAlâ Hifz Al-ʿIlm (Encouragement à mémoriser le savoir) :

Al-Hasan — c’est-à-dire Ibn Abî Bakr An-Nîsâbûrî — nous raconta qu’un juriste répétait plusieurs fois une leçon chez lui. Une vieille femme qui se trouvait dans la maison lui dit :

« Par Allah, je l’ai moi-même mémorisée ! »

Il lui répondit :

« Récite-la donc. »

Elle la récita alors. Quelques jours plus tard, il lui dit :

« Ô vieille dame, récite-moi cette leçon. »

Elle répondit :

« Je ne m’en souviens plus. »

Il lui dit alors :

« Moi, je continue à la répéter afin que ce qui t’est arrivé ne m’arrive pas. »

La répétition est donc la méthode qui permet d’ancrer durablement les connaissances dans la mémoire. Une mémorisation solide ne s’acquiert qu’au prix d’un travail régulier et répété.

On interrogea l’imam Al-Bukhârî sur le remède contre l’oubli. Il répondit :

« Consulter constamment les livres. »

Comment réviser les textes fondamentaux ?

Une fois que vous aurez mémorisé plusieurs textes dans les différentes branches du savoir, prenez l’habitude de les réviser tous les mois.

Cette pratique renforcera votre mémoire, améliorera votre capacité à retrouver rapidement les informations et vous permettra de citer les preuves avec davantage de facilité.