Allah le Très-Haut dit, dans le verset 15:22 du Coran :

وَأَرۡسَلۡنَا ٱلرِّيَٰحَ ‌لَوَٰقِحَ فَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَسۡقَيۡنَٰكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمۡ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ﴾ [الحجر: 22]

« Et Nous avons envoyé les vents fécondants, puis Nous avons fait descendre du ciel de l’eau et Nous vous en avons donné à boire. Et ce n’est pas vous qui en êtes les dépositaires. » (Saheeh International)

Allah nous a gratifiés de cette bénédiction divine, en mettant en évidence la merveilleuse origine de l’eau telle qu’énoncée dans ce verset. Cette bénédiction ne concerne pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et les autres créatures vivant sur Terre, comme l’indiquent d’autres versets du Coran.

Allah dit dans les versets 16:10-11 :

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ‌مِنَ ‌ٱلسَّمَآءِ ‌مَآءٗۖ لَّكُم مِّنۡهُ شَرَابٞ وَمِنۡهُ شَجَرٞ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: 10]

« C’est Lui qui fait descendre du ciel une eau : vous en buvez, et elle fait pousser des arbres dans lesquels vous faites paître [vos bêtes]. »

(يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ)

« Par elle, Il fait pousser pour vous les cultures, l’olivier, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. Il y a là un signe pour des gens qui réfléchissent. »

Des versets similaires figurent en 25:48-49 :

(وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ طَهُورًۭا) [الفرقان: 48]

« Et c’est Lui qui envoie les vents comme une bonne annonce avant Sa miséricorde [c.-à-d. la pluie], et Nous faisons descendre du ciel une eau purificatrice. »

(لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةًۭ مَّيْتًۭا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَـٰمًۭا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًۭا) [الفرقان: 49]

« Afin de redonner vie, par elle, à une terre morte, et d’en abreuver, parmi ce que Nous avons créé, beaucoup de bétail et d’hommes. »

Le rôle de ar-riyâḥ lawâqiḥ (ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِح)

La première partie du verset 15:22 est :

وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰحَ لَوَٰقِحَ

« Et Nous envoyons les vents fécondants. »

L’expression arabe ar-riyâḥ lawâqiḥ (ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِح) est traduite par de nombreux exégètes par « vents fécondants ». Le terme lawâqiḥ (لَوَاقِح), « fécondants », qualifie le mot ar-riyâḥ (ٱلرِّيَاح), « les vents », mentionné dans ce verset. Lawâqiḥ est aussi rendu par « fécondants » (Yusuf Ali) et par « imprégnants » (Dr. Ghali), deux expressions proches de l’idée de fécondation. On dira donc qu’Allah envoie des vents porteurs de cette caractéristique, puis fait descendre la pluie du ciel.

En tenant compte des traductions, lawâqiḥ renverrait littéralement à trois fonctions des vents :

féconder deux éléments et former une nouvelle substance (ici : les nuages), à l’image des « zygotes » chez l’humain et l’animal

produire des fertilisants pour les plantes et les cultures

féconder (polliniser) les plantes

Il faut relever qu’Allah dit d’abord : « Nous envoyons les vents fécondants », puis : « et Nous avons fait descendre du ciel de l’eau ». Il est évident que le ciel doit être pourvu de nuages avant que l’eau ne descende du ciel. Il y a donc un lien entre « vents fécondants » et « formation des nuages », lien clairement exprimé dans le verset 30:48 :

ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًۭا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًۭا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَـٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

« C’est Allah qui envoie les vents : ils soulèvent les nuages, puis Il les étend dans le ciel comme Il veut et Il en fait des fragments ; alors tu vois la pluie sortir de leur sein. Et lorsqu’Il en touche qui Il veut parmi Ses serviteurs, aussitôt ils se réjouissent. »

Interprétations existantes

Les interprétations existantes de l’expression « vents fécondants » se concentrent majoritairement sur la formation des nuages et de la pluie, et s’attardent moins sur la question de la production de fertilisants. Certains exégètes expliquent l’expression comme « fécondant les nuages pour qu’ils donnent la pluie ». D’autres l’entendent comme « des vents imprégnés de pluie » ou « des vents contenant nuages et pluie ». Ibn Kathîr et Ma‘ârif al-Qur’ân sont présentés comme proposant des explications plus solides que d’autres interprétations.

Selon Ibn Kathîr, il s’agit de vents « fécondant les nuages afin qu’ils donnent la pluie » et « fécondant les arbres afin qu’ils ouvrent leurs feuilles et leurs fleurs ». Ils sont mentionnés au pluriel parce qu’ils produisent des effets, contrairement au vent stérile (ar-rîḥ al-‘aqîm, 51:41), mentionné au singulier. Il cite aussi des propos attribués à ‘Abdullah ibn Mas‘ûd, ainsi que des avis d’Ibn ‘Abbâs, Ibrâhîm an-Nakha‘î et Qatâdah. Ad-Dahhâk dit : « Allah l’envoie vers les nuages ; ils sont fécondés et deviennent pleins d’eau. » ‘Ubayd ibn ‘Umayr al-Laythî mentionne une succession de vents : un vent qui remue la terre, puis un vent qui élève les nuages, puis un vent qui forme les nuages, puis un vent fécondant qui pollinise les arbres.

Ma‘ârif al-Qur’ân interprète l’expression dans le cadre de l’« organisation divine de l’approvisionnement en eau », évoquant un système par lequel l’eau est acheminée depuis la mer vers l’ensemble de la terre : les vapeurs marines engendrent la matière des pluies, puis les vents la transforment en nuages semblables à des masses montagneuses chargées d’eau.

Ainsi, les interprétations de « vents fécondants » sont résumées comme des vents qui : fécondent les nuages pour produire la pluie, remplissent les nuages d’eau, sont imprégnés de pluie, portent nuages et pluie, deviennent « fécondés » et pleins d’eau, remuent la terre, élèvent la vapeur d’eau, élèvent les nuages, forment les nuages, et pollinisent les arbres.

La plupart de ces interprétations se rattachent donc à la formation des nuages et de la pluie, à quelques exceptions près où l’on mentionne la fécondation et la pollinisation des arbres. Récemment, la formation des nuages a été expliquée à travers la science météorologique dans divers médias. Cependant, la question de la production de fertilisants n’a pas, selon l’auteur, été réellement prise en compte par les traducteurs ou exégètes.

Dans cet article, les trois rôles de ar-riyâḥ lawâqiḥ (ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِح) sont présentés à la lumière des connaissances en météorologie.

La météorologie et les vents « fécondants » (lawâqiḥ)

La météorologie offre une compréhension claire de la formation des nuages. De plus, on sait que les éclairs peuvent provoquer des transformations chimiques impliquant l’azote atmosphérique et les molécules d’eau de la vapeur, conduisant à la formation de fertilisants. À partir de ces données, l’auteur estime possible de proposer des interprétations de « vents fécondants » (verset 15:22) en cohérence avec les sens littéraux de lawâqiḥ.

L’air, mélange de gaz constituant l’atmosphère terrestre, est composé principalement d’azote (78 %) et d’oxygène (21 %), avec une proportion variable de vapeur d’eau, ainsi que de l’argon (0,9 %), du dioxyde de carbone (0,04 %) et d’autres gaz à l’état de traces. L’eau des océans et des rivières s’évapore notamment en été et se diffuse dans l’air : la vapeur d’eau est donc un composant de l’atmosphère, mais en proportion relativement faible. On trouve également dans l’atmosphère de la fumée (combustion des carburants, volcans, fours à charbon, etc.) et des particules de poussière, perceptibles par exemple dans un rayon de lumière en pièce sombre. Fumée et poussière représenteraient moins de 1 % de l’atmosphère. D’autres particules — pollen, saletés, fumées, sel marin provenant des vagues — peuvent aussi rester en suspension.

Qu’est-ce que le vent ? Le vent est le mouvement de l’air, causé par le réchauffement inégal de la Terre par le soleil, par la rotation terrestre et par les différences de pression entre deux zones. Les vents vont de brises légères à des phénomènes dangereux comme les ouragans, les tornades et les orages. Il est avancé que les vents contiennent :

les éléments nécessaires à la formation des nuages

les éléments nécessaires à la production de fertilisants

les éléments nécessaires à la pollinisation des plantes

Formation des nuages

Les vents jouent un rôle important dans la formation des nuages, car ils transportent la vapeur d’eau des mers et des océans vers les couches supérieures de l’atmosphère. Toutefois, la vapeur doit se condenser pour former les nuages. Les particules de poussière offrent une surface sur laquelle la vapeur d’eau se condense. Chaque particule de poussière peut agir comme un « noyau » : la vapeur s’y condense pour former une « gouttelette nuageuse ». Cependant, pour jouer ce rôle, la particule doit avoir une taille d’environ 0,2 micron. Elle est alors appelée noyau de condensation, et désignée scientifiquement par « noyaux de condensation des nuages » (Cloud Condensation Nuclei), abrégés en CCN. La taille d’une gouttelette nuageuse serait environ cent fois celle d’un noyau CCN.

De même que le noyau est le centre d’une cellule en biologie, le noyau du nuage constitue le centre autour duquel se forme la gouttelette nuageuse. La formation d’une gouttelette nuageuse est comparée à la formation d’un zygote par la fécondation (gamète mâle et gamète femelle) chez l’humain et l’animal, et à la pollinisation (pollen et stigmate) chez les plantes.

D’autres particules solides (pollen, saletés, fumée, sel marin) peuvent aussi agir comme noyaux de formation de gouttelettes nuageuses, à condition d’être présentes dans des tailles adéquates (0,2 micron). Les gouttelettes se rassemblent ensuite pour former les nuages. Lorsque les nuages ne peuvent plus retenir l’humidité (saturation), elle retombe sur la terre sous forme de pluie.

Formation des fertilisants

L’azote est un nutriment essentiel pour les plantes et d’autres organismes, puisqu’il entre dans la composition des acides nucléiques, des acides aminés et des protéines. Il est aussi le gaz le plus abondant de l’atmosphère terrestre (environ 78 %). Malgré cette abondance, l’azote atmosphérique (N₂) n’est pas facilement utilisable par la plupart des êtres vivants, notamment parce que, sous cette forme fortement liée, il est peu réactif. Seule une minorité d’organismes peut l’utiliser tel quel. Les autres ont besoin que l’azote soit transformé en composés plus réactifs, tels que les nitrates (NO₃) ou l’ammoniac (NH₃), afin de servir de fertilisants.

La chaleur intense libérée par un éclair peut dissocier une molécule d’azote et libérer deux atomes d’azote. Ces atomes peuvent ensuite se lier à l’oxygène pour former des oxydes d’azote qui, en se dissolvant dans les gouttes de pluie, deviennent des nitrates. L’azote libéré par la foudre peut aussi se lier à l’hydrogène atmosphérique pour former de l’ammoniac. Ces composés azotés solubles retombent ensuite sur Terre avec la pluie, fournissant des fertilisants naturels issus de la foudre, utiles à l’herbe, aux plantes, aux cultures et à d’autres végétaux.

Pollinisation des plantes par le vent

La pollinisation consiste à transférer les grains de pollen de l’anthère mâle d’une fleur vers le stigmate femelle. Les grains de pollen peuvent être transportés par le vent, l’eau, les oiseaux, les abeilles, les insectes, les papillons, les chauves-souris, etc. Les grains de pollen transportés par le vent peuvent rester longtemps en suspension dans l’atmosphère ; certains agissent comme CCN lors de la formation des gouttelettes nuageuses dans la haute atmosphère. Dans la basse atmosphère, ce transport assure la pollinisation anémophile des plantes. Nombre de cultures majeures sont pollinisées par le vent, notamment le blé, le riz, le maïs, le seigle, l’orge et l’avoine.

Conclusion

À la lumière de ces éléments de météorologie appliqués au verset 15:22, l’auteur retient trois interprétations (sens étendus) de ar-riyâḥ lawâqiḥ (ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِح), « vents fécondants » :

les vents « fécondent » deux de leurs composantes — les noyaux de condensation des nuages (CCN) et la vapeur d’eau — pour former des gouttelettes nuageuses, puis des nuages, dont la pluie descend ensuite

ils contribuent à la production de fertilisants (nitrates et ammoniac) par une série de réactions chimiques impliquant l’azote, l’oxygène et l’hydrogène, après la rupture des liaisons de l’azote par les éclairs

ils aident à la pollinisation (pollen et stigmate) dans le cas des plantes

Il est à noter que, selon le verset 15:22, Allah fait descendre l’eau du ciel « pour que nous en buvions ». Il pourrait donc sembler superflu d’inclure ici la deuxième interprétation. Toutefois, Allah a mentionné dans d’autres versets qu’en envoyant la pluie Il fait pousser le feuillage, les cultures, les plantes et les fruits ; dès lors, la deuxième interprétation — la production de fertilisants — peut être prise en considération. Quant à la troisième, elle correspond à un rôle bien connu des vents, sans être nécessairement liée directement aux nuages et à la pluie.

L’essentiel est que nous nous efforçons de comprendre et d’interpréter le message d’Allah à partir des connaissances dont nous disposons. Nous pouvons être justes ou non, réussir ou non à en tirer des conclusions fructueuses. Allah, cependant, sait mieux.

Par Prof. Dr. Md. Mamunur Rashid