Les fondements coraniques du Hajj

Allah, le Tout-Puissant, dit :

« Et proclame aux gens le pèlerinage : ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture amaigrie ; ils viendront de tout chemin éloigné. »

[Al-Hajj : 27]

1. L’appel du prophète Abraham (Ibrahim) et les origines du Hajj

Découvrons les profonds secrets spirituels du Hajj et la sagesse éternelle de ce pèlerinage à travers cet appel historique. Celui qui lança l’appel au Hajj le fit sur l’ordre d’Allah, dont la sagesse est sublime et les bienfaits immenses. Plus de treize siècles et demi plus tard, Muhammad ﷺ lança à son tour cet appel :

« Ô gens ! Allah vous a prescrit le Hajj vers cette Maison. Accomplissez donc le pèlerinage. »

En réalité, le pèlerinage vers la Maison sacrée d’Allah plonge ses racines dans les profondeurs les plus anciennes de l’histoire…

Tout remonte au jour où Abraham implora son Seigneur en disant :

« Notre Seigneur ! J’ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée, notre Seigneur, afin qu’ils accomplissent la prière. Fais donc que les cœurs d’une partie des gens s’inclinent vers eux et attribue-leur des fruits en guise de subsistance. Peut-être seront-ils reconnaissants. »

Depuis lors, les gens n’ont cessé de se rendre en pèlerinage à la Maison sacrée, qu’Allah, glorifié et exalté soit-Il, a établie comme un lieu de retour pour les hommes et un sanctuaire.

Les gens répondirent à l’appel vers la Maison sacrée et lui vouèrent une profonde vénération. Les Arabes lui accordaient la plus haute considération, aussi bien durant la période préislamique de la Jahiliyyah (l’époque de l’ignorance) qu’après l’avènement de l’islam. Cette Maison constituait l’une des plus grandes faveurs qu’Allah leur avait accordées, comme le dit le Très-Haut :

« N’ont-ils pas vu que Nous avons fait [de La Mecque] un sanctuaire sûr, tandis que les gens autour d’eux sont emportés ? »

2. Le Hajj Mabrûr : le sommet de la dévotion et des rites islamiques

Bien que les Arabes accomplissent déjà le pèlerinage à l’Antique Maison durant la période de la Jahiliyyah, l’islam a fortement insisté sur son caractère obligatoire. Le Messager d’Allah ﷺ a dit, selon un récit rapporté par Aïcha (qu’Allah l’agrée) :

« Le meilleur Jihad est un pèlerinage agréé (Hajj Mabrûr). »

Il considérait ainsi le Hajj comme l’un des plus grands rites religieux.

Allah, glorifié et exalté soit-Il, a prescrit un rite à chaque communauté, faisant du Hajj le rite emblématique de l’islam. Le Très-Haut dit :

« À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur les bêtes de troupeau qu’Il leur a attribuées. »

L’accomplissement continu de ce pilier sacré

Les gens n’ont jamais cessé de s’acquitter de l’obligation de ce grand rite en prenant la route vers la Maison sacrée :

Les uns à pied, les autres à dos de monture.

les autres à dos de monture. Les uns légers, les autres lourdement chargés.

les autres lourdement chargés. À bord de navires fendant les vagues des mers.

fendant les vagues des mers. En traversant rapidement les vastes étendues terrestres.

Poussés par leur désir ardent de rencontrer leur Seigneur et répondant à Son appel, ils voyagent jusqu’à ce que la Terre sainte, la Maison d’Allah et le Monument sacré (Al-Mashʿar Al-Harâm) accueillent leurs foules de pèlerins.

Le Hajj à travers l’histoire islamique

L’histoire islamique n’a jamais connu d’époque durant laquelle ce rite sacré aurait été suspendu, à l’exception de certaines périodes qui demeurent comme des taches sombres sur un vêtement d’une blancheur immaculée. Ces périodes obscures furent marquées par une gouvernance caractérisée par une tyrannie odieuse, une injustice flagrante ou des passions profondément enracinées.

Cependant, Allah finit toujours par retirer le pouvoir à ces tyrans et les saisit d’une manière digne de Celui qui est Tout-Puissant et dont la puissance est parfaite. Il les atteint là où ils ne s’y attendent pas et consigne leurs complots nocturnes.

Car cette Maison a un Seigneur qui la protège, et l’islam a pour Maître Celui qui en a fait Sa religion et Sa loi. Il est le Maître sublime et Tout-Puissant.

3. La sagesse divine derrière la sacralisation de la Kaaba

Pourquoi Allah a-t-Il sanctifié la Maison sacrée et fait du pèlerinage vers celle-ci l’un de Ses signes, alors que l’islam ne confère pas de caractère sacré aux lieux ou aux pierres en eux-mêmes, mais oriente exclusivement l’adoration vers Allah, l’unique Créateur de toute chose, l’Originateur des cieux et de la terre ?

La réponse à cette question révèle la sagesse profonde qui sous-tend l’institution du Hajj. Un lieu, tout comme un moment, n’est pas sacralisé pour lui-même ni choisi en raison de ses caractéristiques physiques ou de ses cycles naturels, mais plutôt en raison des rites, des actes d’adoration et des souvenirs qui lui sont associés.

Si le Ramadan est béni, ce n’est pas parce qu’il correspond à un cycle astronomique particulier, mais parce que le Coran y a été révélé et qu’il comprend le jeûne, lequel nous rappelle la guidance du Coran et purifie l’âme afin de la rendre réceptive à ses enseignements.

De la même manière, la Maison sacrée et Arafat ne doivent pas leur caractère sacré à leur terre, à leurs pierres ou à leur sol. Leur sacralité découle plutôt des événements et des souvenirs qu’ils abritent, lesquels constituent des signes d’Allah, glorifié soit-Il, dans l’histoire de Ses prophètes.

Celui qui construisit cette Maison fut Abraham (que la paix soit sur lui), à qui Allah, glorifié et exalté soit-Il, révéla le monothéisme originel et tolérant (Al-Hanifiyyah), une loi éternelle et universelle qui demeure valable jusqu’au Jour de la Résurrection. Telle était précisément l’essence de l’islam, comme le dit le Très-Haut :

« Abraham n’était ni juif ni chrétien, mais il était un pur monothéiste, soumis à Allah (musulman), et il n’était point du nombre des associateurs. »

Le plus ancien lieu consacré au culte du Dieu unique

Si cette Maison est un lieu de retour pour les hommes, un sanctuaire et un domaine sacré vers lequel les gens viennent de tous les chemins éloignés, c’est parce qu’elle est le plus ancien lieu connu qui ait été exclusivement consacré à l’adoration d’Allah, glorifié et exalté soit-Il :

Et quand Abraham élevait les assises de la Maison avec Ismaël, ils disaient : “Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part ! Tu es certes Celui qui entend tout et l’Omniscient. Ô notre Seigneur, fais de nous deux des musulmans qui Te sont soumis, et fais de notre descendance une communauté musulmane qui Te soit soumise.” »

Ainsi, accomplir le Hajj et entreprendre ce voyage revient à visiter le lieu construit par l’Ami intime d’Allah (Khalîlullah), sous la protection et sur l’ordre d’Allah. Cela rappelle au musulman que l’islam est la loi destinée à tous et l’appel commun de tous les prophètes, puisqu’il est celui de leur père Abraham (que la paix soit sur lui).

4. Découvrir les berceaux de la révélation islamique et de la prophétie

Allah a accordé à l’Antique Maison un second honneur particulier : c’est dans son enceinte qu’a grandi le Sceau des prophètes, Muhammad ﷺ.

Elle fut le théâtre des premiers épisodes de la mission muhammadienne. Le Prophète ﷺ vécut dans les quartiers de La Mecque et, dans ses environs, se retirait pour se consacrer à l’adoration et à la méditation, en préparation de sa mission divine.

C’est là que l’Esprit fidèle, Gabriel, descendit auprès du Prophète ﷺ. C’est également là qu’il proclama ouvertement le commandement de son Seigneur, avertit ses proches parents et endura avec patience et fermeté les persécutions des polythéistes, les appelant à la vérité avec sagesse et bienveillance.

Ainsi, lorsqu’ils accomplissent le pèlerinage vers le sanctuaire sûr d’Allah, les musulmans devraient commencer par contempler les berceaux de la révélation, les lieux emblématiques de la prophétie et les premiers temps de l’islam.

Ils devraient se remémorer la patience du Prophète ﷺ face aux épreuves les plus difficiles, la manière dont il déjouait les complots et la fermeté de sa foi alors qu’il ne disposait d’aucun soutien autre que celui d’Allah, face à un peuple qui possédait pourtant tous les moyens de domination matérielle.

Il y a là une profonde leçon pour quiconque possède un cœur attentif ou prête l’oreille en pleine conscience. Elle nous apprend comment puiser notre fierté et notre force auprès d’Allah lorsque les ennemis se multiplient, que les puissants conspirent, que les épreuves s’intensifient et que la prospérité décline — une période durant laquelle les cœurs tremblent, à l’exception de ceux qu’Allah protège.

5. L’égalité absolue et l’unité dans l’état d’Ihram

Le Hajj ne se limite pas à la commémoration de ces souvenirs sacrés. Il vise également, comme l’indique le Noble Coran, à ce que les pèlerins « témoignent des avantages qui leur reviennent et mentionnent le nom d’Allah sur les bêtes de troupeau qu’Il leur a attribuées ».

Les deux dimensions fondamentales du Hajj

Les bienfaits matériels et sociaux : les avantages que les musulmans recueillent et constatent directement.

les avantages que les musulmans recueillent et constatent directement. Le rappel spirituel : l’évocation d’Allah, glorifié soit-Il, pour les bienfaits qu’Il leur a accordés.

Quiconque observe attentivement, examine et étudie l’ensemble des rites du Hajj, jusque dans leurs moindres détails, découvrira ces bienfaits ainsi que cette évocation sacrée d’Allah, glorifié et exalté soit-Il.

Le symbolisme du vêtement d’Ihram

Lorsque les pèlerins entrent en état d’Ihram et formulent leur intention d’accomplir le Hajj, ils se tournent vers Allah, glorifié et exalté soit-Il, avec leur âme, leur corps et tous leurs sens. Ils se dépouillent des vêtements qui distinguent les classes et les groupes sociaux, lesquels varient selon les milieux et les régions.

À leur place, ils portent un vêtement blanc unique, constitué d’étoffes non cousues. Aucune distinction ne subsiste alors entre le riche et le pauvre, entre le Noir et le Blanc, ni entre l’Oriental et l’Occidental.

Cette uniformité vestimentaire devient le symbole de l’unité religieuse et de l’égalité devant le Seigneur des mondes :

« Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi donc. »

[Al-Anbiyâ’ : 92]

Ils invoquent Allah d’une seule voix et selon une formule commune, en comprenant sa signification et en prenant conscience de sa portée. Leur origine non arabe ne constitue alors aucun obstacle à l’usage de la langue arabe :

La Talbiyah :

« Labbayka Allahumma Labbayk, Labbayka lâ sharîka laka Labbayk. Inna al-hamda wa an-niʿmata laka wa al-mulk, lâ sharîka lak. »

« Me voici, ô Allah, me voici ! Me voici, Tu n’as aucun associé, me voici ! Certes, la louange, les bienfaits et la royauté T’appartiennent. Tu n’as aucun associé. » Dans cette invocation commune, exclusivement adressée à Allah, réside l’hymne de l’islam et des musulmans, car ils constituent la communauté du monothéisme absolu (Tawhîd).

6. Un rassemblement universel favorisant la connaissance mutuelle et la diversité

Dans ce rassemblement sacré, l’Oriental rencontre l’Occidental, et les personnes venues de près ou de loin se côtoient. Des musulmans issus de tous les horizons se retrouvent sous la guidance du Tout Miséricordieux.

Chacun découvre la situation des autres et tous échangent leurs points de vue sur ce qui peut améliorer leur vie terrestre et leur vie future, élever leur rang et faire progresser leurs affaires.

Si les habitants d’une même localité, dans un cadre restreint, se réunissent chaque vendredi pour prendre des nouvelles les uns des autres et échanger leurs opinions sur leurs affaires locales, alors tous les musulmans — quelles que soient les différences entre leurs régions et la diversité de leurs environnements — se rassemblent sur une même plaine à l’occasion du Hajj.

L’affection et la compassion les rapprochent, la foi les unit, l’Esprit saint les soutient et la lumière d’Allah éclaire leur chemin.

Le Hajj offre ainsi une application concrète de la parole du Très-Haut :

« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et parfaitement informé. »

7. La gouvernance islamique, la justice et la Choura (concertation) durant le Hajj

Aux premiers temps de l’islam, conformément aux principes établis par cette religion et à ce qui devrait être la norme, le Hajj se déroulait sous la direction du Grand Imam, c’est-à-dire le calife, détenteur de l’autorité suprême sur les musulmans, ou de son représentant.

Durant le pèlerinage, il s’adressait aux gens, clarifiait leurs affaires, s’informait de leur situation et engageait avec eux des consultations mutuelles (Choura).

Comment Umar ibn al-Khattab mettait à profit la saison du Hajj

Umar ibn al-Khattab utilisait la période du Hajj comme un moyen de :

Établir une justice absolue.

Favoriser l’esprit de concertation.

Connaître les conditions réelles de ses administrés.

Il interrogeait les pèlerins venus de toutes les régions au sujet de leurs gouverneurs et de la manière dont ceux-ci traitaient la population. Il envoyait également des informateurs chargés de lui transmettre des nouvelles.

Il convoquait fréquemment certains de ses gouverneurs afin de leur demander des comptes sur leurs actes, en se fondant sur les informations qui lui parvenaient pendant le Hajj.

Ainsi, le Hajj constitue un pont favorisant la connaissance mutuelle entre les musulmans, un moyen de coopération économique et sociale, ainsi qu’un cadre idéal permettant au gouvernant de connaître la situation de ceux qu’il administre.

8. Le Hajj comme retraite spirituelle dans une paix absolue

Au-delà de l’égalité, de la connaissance mutuelle, de la coopération et de l’établissement de la justice évoqués précédemment, le Hajj offre une expérience spirituelle qui peut parfois s’étendre sur plus de deux mois.

Durant cette période, l’être humain se dépouille de ses penchants naturels à la domination et à l’agression, même envers les animaux. Il est interdit au pèlerin d’immoler ou de chasser un animal, ce qui lui permet de s’élever au-dessus de toutes les manifestations de conflit et de discorde pour vivre pleinement dans un esprit de paix.

Grâce à cela, celui qui a peur trouve un refuge, celui qui cherche l’asile découvre la tranquillité et les êtres humains vivent dans un état de sérénité durant toute cette période.

L’homme, qui exerce la fonction de lieutenant d’Allah sur terre, s’abstient d’abattre les animaux qui se trouvent dans son environnement, voire les bêtes sauvages dans leur habitat naturel.

Lorsqu’il sort de l’état d’Ihram et retourne à la vie quotidienne, marquée par la compétition, son âme a été disciplinée, son esprit affiné et il s’est habitué à une existence fondée sur la sécurité et la paix. Par conséquent, il ne devient pas féroce dans les conflits et ne se livre pas à la destruction lorsqu’il remporte la victoire.

9. Une invocation puissante pour l’unité de l’Ummah musulmane

Tels sont quelques-uns seulement des secrets que renferme le Hajj. Ils constituent une réalité que vivent actuellement nos frères et sœurs qui ont aujourd’hui l’honneur d’être les invités du Tout Miséricordieux.

Quant à ceux d’entre nous qui sont restés chez eux, leur seul recours consiste à se tourner vers Allah et à invoquer pour eux, alors qu’ils se trouvent dans cet état de pureté spirituelle, afin qu’Il réforme la situation des musulmans.

Ô pèlerins humbles en état d’Ihram ! Invoquez Allah en disant :

« Ô Allah, unis-nous, dissipe nos divisions et fais que Ta parole soit la plus élevée !

Ô Allah, ne nous tiens pas rigueur des actes commis par les insensés parmi nous !

Ô Allah, accorde-nous la réussite dans l’accomplissement des droits de Ta religion qui nous incombent et fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur de ceux qui font miséricorde ! »