Si le meurtre et le génocide sont des crimes universellement condamnés par l’humanité, comprendre la gravité absolue du shirk en islam permet de saisir pourquoi associer d’autres divinités à Allah, le Tout-Puissant, le Majestueux, constitue le plus grave de tous les crimes. Alors que les crimes commis ici-bas portent atteinte aux droits des êtres humains, le shirk constitue une violation directe et suprême du droit d’Allah, exalté soit-Il.

Le droit d’Allah est infiniment supérieur à celui de l’humanité. Allah est Celui qui a créé l’être humain, qui pourvoit à ses besoins et qui lui a accordé la santé, les biens et les enfants. Pourtant, l’être humain délaisse le devoir fondamental de L’adorer et l’obligation de Lui témoigner sa reconnaissance, préférant adorer d’autres êtres et rechercher la proximité de fausses divinités.

En raison de la gravité de ce péché majeur, les mises en garde contre le shirk constituent l’un des fondements du discours coranique. À ce sujet, le Coran développe une argumentation structurée en plusieurs étapes :

Il commence par des avertissements sévères et des preuves démontrant le caractère infondé du polythéisme.

Il expose ensuite l’avilissement spirituel du polythéiste dans cette vie.

Enfin, il apporte une clarification définitive sur le sort éternel du polythéiste dans l’au-delà.

1. L’ampleur du crime que constitue le shirk

Allah, exalté soit-Il, souligne explicitement la gravité du fait de Lui associer des partenaires à travers le conseil que Luqmân adressa à son fils :

« Et lorsque Luqmân dit à son fils tout en l’exhortant : “Ô mon fils, ne donne pas d’associé à Allah, car l’association à Allah est vraiment une injustice énorme.” »

(Sourate Luqmân, 31:13)

Le Coran qualifie le shirk de « grande injustice » (dhulmun ‘azîm), car il constitue une atteinte totale au droit d’Allah, aussi bien sur le plan conceptuel que pratique. Sur le plan conceptuel, il introduit la fausse croyance en une divinité autre qu’Allah ; sur le plan pratique, il détourne les actes d’adoration vers les créatures au lieu de les consacrer au Créateur.

2. L’insuffisance du raisonnement des polythéistes

Le Coran met en évidence les limites de l’intelligence et la naïveté du raisonnement de ceux qui tombent dans le polythéisme. Il remet en question le choix de se détourner du Créateur pour adorer des entités incapables de créer quoi que ce soit et qui ne détiennent aucun pouvoir de leur nuire ou de leur procurer un bienfait.

« Est-ce qu’ils associent à Allah des divinités qui ne créent rien et qui sont elles-mêmes créées ? »

(Sourate Al-A‘râf, 7:191)

« Et ils adorent en dehors d’Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter… »

(Sourate Yûnus, 10:18)

Malgré l’impuissance manifeste de ces divinités fabriquées, les polythéistes ont historiquement justifié leur adoration en prétendant que ces entités agiraient comme des intermédiaires auprès d’Allah. Allah réfute directement cette justification :

« … et ils disent : “Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d’Allah.” Dis : “Informez-vous Allah de ce qu’Il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ?” »

(Sourate Yûnus, 10:18)

Tout ce qu’Allah ne connaît pas n’existe pas. Le texte établit fermement que ces fausses divinités ne possèdent aucune capacité d’intercession et que leur adoration est catégoriquement condamnée.

3. La fragilité de la fausse croyance face aux épreuves

Le discours coranique met en lumière la fragilité psychologique de la croyance polythéiste. Historiquement, les polythéistes invoquaient leurs idoles dans les moments de facilité et de prospérité, mais les abandonnaient complètement lorsqu’ils étaient confrontés à de graves épreuves. Ils se tournaient alors instinctivement vers le Dieu unique et véritable. Cela révèle que leur idolâtrie relevait davantage d’une imitation aveugle des coutumes ancestrales, dépourvue de toute guidance, que d’une conviction fondée sur la vérité.

« Puis, lorsqu’Il dissipe votre détresse, voilà qu’un groupe d’entre vous donne des associés à son Seigneur. »

(Sourate An-Nahl, 16:54)

« C’est Lui qui vous fait voyager sur terre et sur mer. Lorsque vous êtes en bateau, qu’ils voguent grâce à un bon vent et qu’ils s’en réjouissent, survient alors un vent impétueux et les vagues les assaillent de toutes parts ; ils se sentent alors cernés par le danger. Ils invoquent Allah en Lui vouant un culte exclusif : “Si Tu nous sauves de cette situation, nous serons certainement du nombre des reconnaissants.” »

(Sourate Yûnus, 10:22)

4. Le contraste entre la grâce divine et l’impuissance des idoles

Pour interpeller la raison humaine, le Coran établit fréquemment un contraste saisissant entre la grâce absolue d’Allah, Son pouvoir créateur et les bienfaits qu’Il accorde continuellement, d’une part, et la passivité et l’impuissance des fausses divinités, d’autre part. Une raison saine commande que l’adoration soit exclusivement vouée à Celui qui accorde les bienfaits.

« Dis : “Y a-t-il parmi vos associés un qui guide vers la vérité ?” Dis : “C’est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il donc plus digne d’être suivi, ou bien celui qui ne se guide lui-même qu’autant qu’il est guidé ? Qu’avez-vous donc ? Comment jugez-vous ?” »

(Sourate Yûnus, 10:35)

Ce contraste est encore plus marqué dans la sourate An-Naml, où Allah invite l’humanité à contempler les signes de la création :

« N’est-ce pas Lui qui a créé les cieux et la terre et qui fait descendre pour vous, du ciel, une eau grâce à laquelle Nous faisons pousser des jardins magnifiques ? […] Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Non, mais ce sont des gens qui Lui donnent des égaux. N’est-ce pas Lui qui a fait de la terre un lieu stable et qui y a placé des rivières […] ? N’est-ce pas Lui qui répond à l’appel de celui qui est dans la détresse lorsqu’il L’invoque et qui dissipe le mal […] ? Dis : “Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques.” »

(Sourate An-Naml, 27:60-64)

Puisque ces idoles ne jouent aucun rôle dans la création, la pluie ou la subsistance, le Coran met en évidence l’irrationalité absolue qu’il y a à délaisser le Bienfaiteur suprême pour adorer des créatures inanimées.

5. Élargir la définition : le shirk par l’obéissance (Shirk al-Tâ‘ah)

Une dimension importante du discours coranique est que le shirk ne se limite pas à l’adoration directe des idoles ou aux croyances doctrinales. Il englobe également le Shirk al-Tâ‘ah, c’est-à-dire le polythéisme par l’obéissance. Cette notion désigne le fait d’obéir volontairement à des autorités ou à des systèmes humains qui déclarent licite (halal) ce qu’Allah a interdit, ou interdisent ce qu’Il a clairement prescrit.

« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d’Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Pourtant, il ne leur a été commandé que d’adorer un Dieu unique. Il n’y a de divinité digne d’adoration que Lui. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui associent. »

(Sourate At-Tawbah, 9:31)

L’éminent savant Cheikh Al-Shanqîtî a déclaré dans son œuvre majeure Adwâ’ al-Bayân :

« Lorsque ‘Adî ibn Hâtim — qu’Allah l’agrée — demanda au Prophète ﷺ : “Comment les ont-ils pris pour seigneurs ?”, le Prophète ﷺ répondit : “Ils leur ont rendu licite ce qu’Allah avait interdit et leur ont interdit ce qu’Allah avait rendu licite, et ils les ont suivis.” Voilà précisément ce que signifie le fait de les prendre pour seigneurs. »

Il ressort clairement et sans équivoque de ces versets que quiconque suit une loi ou une législation contraire à ce qu’ont apporté les Messagers, en la préférant à la loi divine, est tombé dans une forme de mécréance et a pris ce système pour seigneur. Les réalités ne changent pas simplement parce que l’on modifie les termes employés pour les désigner.

6. Monothéisme et polythéisme : élévation et dégradation spirituelles

Le Coran oppose les états psychologiques du monothéiste et du polythéiste. Ceux qui s’attachent au monothéisme pur (Tawhîd) se voient promettre une vie spirituelle élevée et une rencontre honorable avec leur Seigneur :

« Dis : “Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque espère rencontrer son Seigneur doit accomplir de bonnes œuvres et n’associer personne dans l’adoration de son Seigneur.” »

(Sourate Al-Kahf, 18:110)

À l’inverse, le texte brosse un portrait psychologique saisissant et terrifiant du polythéiste, illustrant son effondrement spirituel total : après avoir atteint les sommets de la foi, il sombre dans les profondeurs de la confusion.

« En vous tournant exclusivement vers Allah, sans rien Lui associer. Car quiconque associe à Allah, c’est comme s’il tombait du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un endroit lointain. »

(Sourate Al-Hajj, 22:31)

Dans son commentaire (Tafsîr), Sayyid Qutb souligne la force expressive de cette image :

« Le texte dépeint une scène violente illustrant l’état de celui dont les pieds glissent depuis l’horizon élevé du monothéisme pour plonger dans l’abîme du shirk. C’est une scène de chute depuis une hauteur vertigineuse… En un clin d’œil, il est déchiqueté par des oiseaux de proie ou emporté par le vent dans un gouffre sans fond.

C’est là une représentation fidèle de la condition de quiconque associe des partenaires à Allah. Il perd le fondement solide et inébranlable du Tawhîd. Privé de ce fondement, il se retrouve sans refuge sûr : les passions destructrices l’emportent et les illusions le ballottent comme des vents déchaînés. »

7. Le péché ultime qui ne sera pas pardonné dans l’au-delà

Si les conséquences du polythéisme dans ce monde se manifestent par l’égarement spirituel, son danger ultime apparaît dans l’au-delà. Le Coran établit que le shirk est le péché par excellence qui ne sera pas pardonné si une personne meurt en le commettant sans s’en être repentie.

« Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah commet un énorme péché. »

(Sourate An-Nisâ’, 4:48)

« Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s’est certes égaré d’un égarement profond. »

(Sourate An-Nisâ’, 4:116)

Contrairement aux autres péchés et actes de désobéissance, mourir dans le polythéisme scelle éternellement le sort d’une personne dans le Feu de l’Enfer. Pour souligner cette distinction, Al-Tabarî rapporte qu’Ibn ‘Abbâs — qu’Allah les agrée tous deux — a déclaré :

« Allah, exalté soit-Il, a interdit le pardon à quiconque meurt dans la mécréance, tout en laissant le sort des gens du monothéisme (Ahl al-Tawhîd) à Sa volonté divine, sans jamais les faire désespérer de Son pardon. »

Conclusion

Le Coran contient un vaste ensemble de versets qui exposent les règles relatives au shirk, ainsi que les conséquences auxquelles s’exposent ceux qui le pratiquent — un ensemble bien trop vaste pour être étudié intégralement dans un seul article. Toutefois, les preuves fondamentales présentées ici constituent un avertissement clair et suffisant quant à la gravité de ce péché et au sort ultime qui attend le polythéiste le Jour du Jugement.