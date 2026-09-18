Il est ordonné au musulman d’avoir un corps et un esprit sains, ainsi que des mœurs droites. Il est rapporté que le Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) a dit : « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d’Allah que le croyant faible » (Muslim). Cela signifie que la pratique du sport est fortement recommandée. Toutefois, lorsqu’on pratique un sport, il convient de prendre toutes les mesures de sécurité afin de protéger sa vie et sa santé, en particulier lorsqu’on pratique des sports dangereux ou à risque.

La préservation de la vie : une priorité de la jurisprudence

Le Dr Muzammil H. Siddiqi, président du Conseil de jurisprudence (fiqh) d’Amérique du Nord, déclare ce qui suit : D’une manière générale, la protection de la vie est très importante en islam. L’islam met l’accent sur la préservation de la vie humaine, mais en même temps il ne nous interdit pas de vivre des aventures.

Concilier aventure et mesures de sécurité

Par conséquent, tout sport jugé mortel et menaçant pour la vie doit être évité. Mais si un sport est considéré comme un sport d’aventure et qu’il existe des mesures de sécurité à prendre pour protéger sa vie, alors il n’y a aucun mal à le pratiquer, tout en veillant à ce que sa vie soit en sécurité. L’idée de « sports dangereux » peut s’appliquer à de nombreux sports ; même l’équitation peut être dangereuse, mais si quelqu’un prend des mesures pour protéger sa vie, alors il n’y a aucun mal à cela.