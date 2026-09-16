Le sport joue un rôle éminent dans la société. Mais, le plus souvent, ce sont les personnalités sportives qui influencent de manière décisive la vie des spectateurs. Dans ce cas, elles peuvent être soit une bonne influence, soit une mauvaise.

Il y a quelques jours, la star du football Lamin Conte, du club Al-Wahda aux Émirats arabes unis, a embrassé l’islam. Il a déclaré : « Ce qui m’a poussé vers l’islam, c’est le rassemblement des joueurs à un moment précis pour accomplir les prières, ainsi que la manière dont les joueurs et les responsables du club m’ont traité. J’ai été encouragé à demander à mes collègues, Adil Matar et Ibrahim Saif, quelques livres en anglais sur l’islam. Cela m’a aidé à améliorer l’image que l’Occident avait dessinée de l’islam dans mon esprit. J’étais aussi attentif au comportement de mon collègue sénégalais Bori Lah. »

Conte, originaire de Sierra Leone et désormais appelé Mohammad, a déclaré que les footballeurs et les personnalités sportives assument une grande responsabilité dans la réfutation des accusations que les médias occidentaux ont dirigées contre l’islam.

À l’instar de Mohammad Conte, le joueur du club Ahli d’Égypte, Felix Abouagi, originaire du Ghana, a été enthousiasmé lorsqu’il a vu ses coéquipiers jeûner pendant le Ramadan et jouer sur le terrain avec le même sérieux, sans se plaindre d’une alimentation insuffisante. Il a dit que ce qui avait attiré son attention vers l’islam était « la prosternation de gratitude » que certains joueurs faisaient lorsqu’ils marquaient des buts.

Le joueur ghanéen a embrassé l’islam, s’est nommé Ahmed et est désormais le fier père d’Ashraf. Abouagi et ses collègues footballeurs accomplissent régulièrement la prière dans une mosquée connue à Dokki. Il reconnaît qu’au début, il avait été surpris de voir les gens prier en rangs et s’asseoir à même le sol lorsqu’ils priaient dans la rue.

L’exemplarité sur et en dehors du terrain

Il y a aussi Mohammad Rashwan, la célèbre vedette égyptienne olympique. Lors du match final de la compétition de judo poids lourds aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il a refusé de tirer profit de la blessure au genou de son adversaire (le Japonais, Yamishitta) en évitant de le frapper à ce genou. Le héros japonais remporta la médaille d’or, tandis que Rashwan n’obtint que l’argent. Yamishitta embrassa le joueur égyptien, lui leva la main et fit le tour de la salle, pendant que les spectateurs scandaient : « Mohammad, Mohammad ». Considéré comme le meilleur judoka de tous les temps, il continua de saluer la droiture de Rashwan et l’invita à visiter le Japon. Là-bas, le joueur égyptien constata l’accueil et l’estime que lui témoignaient les Japonais. Il épousa une Japonaise après qu’elle eut embrassé l’islam. De plus, les Japonais commencèrent à lire sur l’islam après avoir remarqué le comportement de Mohammad. Un grand nombre d’entre eux embrassèrent l’islam grâce au bon exemple du joueur.

L’entraîneur brésilien du club de l’Armée royale marocaine, Fouzi Faria, qui conduisit l’équipe marocaine aux phases finales de la Coupe du monde 1986 au Mexique, fut impressionné par le comportement de certains joueurs de son équipe, qui tenaient à accomplir leurs prières à l’heure et refusaient de manger pendant le Ramadan. Fouze fut surpris, car malgré la soif et la faim, ils étaient les plus disciplinés sur le terrain, les meilleurs en termes de comportement, et jouissaient de l’amour et de l’appréciation de leurs coéquipiers. Interrogeant l’un d’eux sur le secret, le joueur répondit : « J’essaie de respecter les prescriptions de l’islam, car notre religion est fondée sur la bonne conduite. » L’entraîneur brésilien lut beaucoup sur l’islam avant de se convertir à l’islam et de se nommer al-Mahdi.

Dans certains cas, c’est lorsque des personnalités sportives s’expriment qu’elles attirent l’attention. Ahmed Hassan, champion de football de l’équipe d’Égypte, du club Kugali en Turquie et anciennement du club Ismalia, fut interrogé sur ses ambitions dans la vie. Il répondit : « Je souhaite que mon comportement, mon mode de vie et mes devoirs me conduisent au paradis. » Cela figurait dans une interview publiée par un grand magazine sportif. Cette réponse, à n’en pas doute, suscitera l’intérêt de nombreux jeunes. Espérons que sa réponse sera un modèle exemplaire pour beaucoup de ceux qui considèrent déjà les personnalités du football comme leurs mentors.

Dans d’autres régions du monde arabe, l’attention est attirée sur des équipes qui se rassemblent avant les matchs pour réciter le Saint Coran et prier Dieu de leur accorder le succès dans la rencontre. La rediffusion, par des chaînes sportives internationales, d’un but marqué par le joueur saoudien Said al-Uwayran lors du match de son pays contre la Belgique à la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, peut ancrer dans l’esprit des spectateurs l’image de l’Arabie saoudite comme un pays abritant des sanctuaires islamiques. Alors que d’autres peuvent la voir comme un État riche en pétrole et pas grand-chose d’autre, l’idée générale issue de cette image peut en laisser une qui n’est pas habituellement présentée par les médias. Cela est similaire à la victoire de l’Iran contre les États-Unis lors de la Coupe du monde 1998 en France, quand des politiciens affirmèrent qu’il est aussi possible d’obtenir une victoire sur l’Amérique dans d’autres domaines.

Ali et l’Islam

On peut probablement dire que le boxeur poids lourds Mohamed Ali Clay a été un grand ambassadeur de l’islam. Il a été élu par différentes organisations sportives et médiatiques comme le meilleur sportif du XXe siècle. Le célèbre boxeur s’est en réalité converti à l’islam sous les yeux du monde, remportant combats tout au long du début de sa carrière. D’autres activités que la boxe ont également été observées par le monde : son soutien à la diffusion de l’islam en Amérique et au-delà, ses visites et activités dans des centres islamiques de différents États, la collecte de fonds pour ces centres et son soutien aux communautés pauvres.

Le monde a aimé Mohammad Ali, alors que le champion du monde des poids lourds a transformé la boxe, d’un sport violent, en un art. Il « flottait comme un papillon et piquait comme une abeille ». Mais le monde exprime sa compassion pour Ali, qui souffre aujourd’hui de la maladie de Parkinson, malheureusement à cause de la boxe. Son nom seul fait surgir dans l’esprit de beaucoup une question évidente : Pourquoi Ali s’est-il converti à l’islam ?

La nageuse égyptienne Rania Elwani, qui s’est entraînée aux États-Unis pendant cinq ans, a déclaré avoir été très impressionnée par l’intérêt des gens pour l’islam. «. Mais la recherche de la vérité par certains Américains les a finalement conduits à embrasser l’islam et à le prêcher.

Le boxeur musulman britannique Nassim Hamid, qui se prosterne souvent pour remercier Dieu après avoir remporté des combats, présente aussi une similitude avec Mohammad Ali. La pratique habituelle est que le boxeur vainqueur saute de joie ou est porté par ses supporters. Mais Nassim Hamid, champion du monde des poids légers qui gagne toujours par KO, suscite un grand intérêt par sa prosternation de gratitude.

Impact des noms

Un certain nombre de personnalités sportives influencent la perception des spectateurs simplement par leurs prénoms arabes, comme Mohammad, Mustafa, Ali, Hassan ou Noreddin.

Dans les matchs de la Bundesliga allemande, le joueur d’origine turque Mohammad Shul, vedette du championnat allemand et membre de l’un des cinq plus grands clubs de l’histoire du football (Bayern Munich), réalise de bonnes performances. Son nom attire certainement l’intérêt des Allemands, d’autant plus qu’il est une star de l’équipe nationale allemande et qu’il est poli sur le terrain. Il jouit d’une grande popularité. Le nom Mohammad est un symbole de l’islam, et le comportement de ce joueur est un symbole de la religion.

Un collègue de Shul au Bayern Munich est le joueur musulman bosniaque Hassan Saleh Hamiditch, qui a suscité la sympathie du peuple allemand envers ses compatriotes durant la guerre avec la Serbie. Son nom est un symbole pour les fans de football du monde entier qui suivent la ligue européenne. Il ravive dans l’esprit du spectateur l’oppression des minorités musulmanes en Europe.

Zein al-Din Zeidan, star de l’équipe de France et du club italien Juventus, d’origine algérienne, a influencé la question des immigrés clandestins en France et les politiques adoptées par la droite visant à expulser les Arabes et les immigrés de France. Zein al-Din, la personne la plus aimée des Français, a joué un rôle déterminant dans le changement de cette politique. Le slogan « La France pour tous » et « La France est le creuset de toutes les cultures » a été proclamé, malgré le fait que Zein al-Din lui-même n’ait peut-être aucune idée de ce qui se passe dans les pays arabes. Mais son nom seul est un symbole indiquant que les Arabes et les musulmans possèdent un potentiel unique.

Le nom de son compatriote Ali bin Arbia, star du club Paris Saint Germain, demeure un symbole de l’islam. Ce nom est répété quotidiennement aux fans de football en France et en Europe. Il est au centre des médias en raison de ses qualités d’attaquant. Le nom de son compatriote, Rabbah Mager, star du club portugais Porto, est répété dans les compétitions européennes grâce à ses buts. Il en va de même pour le joueur marocain Mustafa Haji, qui joue pour le club anglais Coventry City. C’est un joueur distingué et il évolue dans l’équipe nationale de son pays. Il a remporté le titre de Meilleur sportif d’Afrique en 1998. Ce nom, Mustafa, suscite dans l’esprit des spectateurs et des lecteurs une image révisée de l’islam.

Le footballeur africain Ismail Coibali, du Mali, qui joue pour le club allemand Freiburg, indique aux spectateurs que l’islam est une religion universelle. Certains sportifs musulmans qui refusent de boire de l’alcool, d’être photographiés nus ou qui tiennent à jeûner sont considérés comme des personnalités intéressantes par leurs collègues et leurs fans.

S’intéresser aux causes politiques

La présence de joueurs arabes dans les clubs européens attire parfois l’attention sur le conflit arabo-israélien. Par exemple, les joueurs du club belge « FC Bruges » furent surpris par la fascination des médias israéliens pour leur gardien égyptien Nadir al-Sayed. Il fut interrogé sur son opinion à ce sujet et répondit en affirmant son soutien total aux Palestiniens. Ils furent également intrigués de voir al-Sayed accomplir la prière d’al-‘Asr sur le terrain pendant la mi-temps de leur match de ligue européenne.

Le footballeur égyptien Hani Ramzi a vécu une situation similaire il y a quatre ans. Il jouait pour le club allemand Verder Bremn, qui s’était rendu en Israël pour disputer un match de ligue européenne. Il fut suivi par des caméras de télévision afin qu’on l’interroge sur l’oppression des chrétiens en Égypte. Il répondit : « Ne pensez pas que ce que vous faites aux Palestiniens, nous le faisons en Égypte pour des raisons religieuses. En Égypte, musulmans et chrétiens vivent en harmonie et refusent d’accepter les massacres odieux que vous commettez contre nos frères en Palestine. »!– /wp:paragraph –>

Des réactions comme celles de Hani Ramzi et de Nadir al-Sayed ont provoqué une agitation dans les médias belges et allemands. Elles réfutent aussi l’accusation selon laquelle les coptes seraient opprimés en Égypte et montrent l’insistance des Arabes, des musulmans et des chrétiens à libérer la Palestine de la profanation des Israéliens.

Les personnalités sportives, suivies par les enfants, les jeunes et les adultes, peuvent influencer négativement ou positivement les attitudes des gens par leur comportement. Ces personnalités devraient reconnaître ce rôle.

L’équipe nationale iranienne de football a offert un exemple sportif positif de l’islam et de l’Iran après la Révolution islamique, à travers le comportement de ses joueurs, qui offrirent des cadeaux à leurs adversaires américains lors de leur rencontre en Coupe du monde.

Les personnalités sportives ont certainement une influence. On espère qu’elles l’utilisent pour le bien des musulmans, la diffusion de l’islam et la conquête de l’opinion publique européenne et américaine en soutien aux droits musulmans et arabes. Les personnalités sportives devraient avoir un impact positif.

Par Abul Maati Zaki