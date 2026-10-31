Les droits des parents sur l’enfant comptent parmi les plus grands droits qui pèsent sur une personne. Parmi les marques de bienfaisance du fils envers son père, il y a le fait de le rassurer lorsqu’il a besoin d’argent. Autrefois, les parents avaient honte de prendre de l’argent à leurs enfants. C’est alors que cette parole prophétique est venue :

« Toi et tes biens appartenez à ton père »

Ceci a pour but de tranquilliser l’esprit des parents, en leur permettant de prendre de l’argent sans avoir le sentiment d’en usurper la propriété.

La question : les limites de l’obligation financière

Est-il obligatoire pour un musulman de subvenir aux besoins de ses parents comme il subvient à ceux de son épouse et de ses enfants ?

Pour comprendre la réponse, il faut d’abord définir les limites de la dépense obligatoire envers les parents. Ibn Al-Mundhir a rapporté le consensus des savants sur le fait qu’il est obligatoire au fils, au regard de ses biens, de dépenser pour ses parents pauvres qui ne disposent ni de revenus ni d’argent. Il est bien connu que la dépense obligatoire ne concerne que ce qui est nécessaire pour vivre dignement.

Si les parents sont pauvres et que le fils est celui qui dépense pour eux, la dépense obligatoire se limite donc aux choses indispensables ; tout ce qui dépasse ce cadre relève de la pure bienfaisance, de la générosité et de l’amour, en plus d’être une forme de charité envers eux.

Et s’il est incapable de dépenser pour ses parents comme il le fait pour son épouse et ses enfants, il ne lui est rien reproché, car cela ne constitue pas une désobéissance. Le principe fondamental de notre religion est qu’Allah, exalté soit-Il, a levé toute gêne pour les gens. Allah dit dans le Coran :

« Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu’Il lui a donné » (Sourate At-Talâq, v. 7)

Et Il dit :

«)

Les conditions de la prise en charge selon les savants

Le cheikh `Abd Al-Khâliq Ash-Sharîf dit :

Il ne fait aucun doute que la parole du Prophète ﷺ :

« Toi et tes biens appartenez à ton père »

doit être comprise avec un certain nombre de restrictions, que l’on peut résumer ainsi :

La piété et la droiture du père : il doit respecter sa taqwâ et sa pratique religieuse.

il doit respecter sa taqwâ et sa pratique religieuse. La situation financière du père et de celui qui subvient à ses besoins.

et de celui qui subvient à ses besoins. La nature de la situation ou du besoin pour lequel le père demande de l’argent à son fils.

ou du besoin pour lequel le père demande de l’argent à son fils. L’état du fils, l’étendue de ses biens et de ses propres besoins.

Si le fils possède une grande richesse au-delà de ses besoins essentiels, qu’il est celui qui prend en charge ses parents, et que son père a besoin d’argent pour vivre dans l’aisance, alors, dans ce cas, le fils doit faire preuve de générosité et l’aider, même si le père est capable de travailler mais a arrêté dans l’espoir que son fils subvienne à ses besoins.