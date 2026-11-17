Le bonheur est l’objectif universel des gens de toutes les catégories sociales – qu’ils soient des philosophes d’un haut niveau intellectuel ou de simples ouvriers non instruits – chacun s’efforce de rechercher le bonheur et cherche des moyens d’échapper aux soucis de la vie. Cependant, la plupart des gens n’atteignent qu’un bonheur partiel ou superficiel, qui n’offre qu’un soulagement temporaire à leurs problèmes.

Afin de rechercher le bonheur éternel qui conduira une personne à la véritable réussite, il faut garder un cœur et un esprit ouverts, car le sage est celui qui recherche la vérité et l’adopte immédiatement.

1- Le moyen le plus important d’atteindre le bonheur, et le fondement de toute félicité, est d’avoir une croyance saine et d’accomplir de bonnes œuvres :

{Quiconque accomplit une œuvre de bien, qu’il soit homme ou femme, tout en étant véritable croyant (au Tawhid, le monothéisme islamique), Nous lui ferons certainement vivre une bonne vie (en ce monde, faite de respect, de contentement et de subsistance licite), et Nous les récompenserons certes selon le meilleur de ce qu’ils faisaient (c’est-à-dire par le Paradis dans l’au-delà).} (An-Nahl, 16 : 97)

Dieu promet à quiconque possède une croyance saine et accomplit de bonnes œuvres qu’il aura une vie heureuse et qu’il sera également récompensé dans l’au-delà éternel.

La raison en est évidente : ceux qui ont la croyance correcte, laquelle conduit aux bonnes œuvres, à la réforme des cœurs et à l’affinement des comportements, possèdent un fondement solide auquel ils peuvent se référer en toute circonstance – qu’il s’agisse de choses qui provoquent joie et bonheur, ou au contraire tristesse et abattement.

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a décrit cette qualité des vrais croyants lorsqu’il a dit :

« Quelle merveilleuse affaire que celle du croyant ! Toutes ses affaires sont un bien, et cela n’est le cas pour personne d’autre que le croyant. S’il est comblé de prospérité, il remercie (Allah), et c’est un bien pour lui ; et s’il est frappé par l’adversité, il patiente, et c’est également un bien pour lui. » [Muslim]

Il nous a informés que la récompense du croyant sera multipliée à de nombreuses reprises, que ce qui lui arrive soit source de joie ou de tristesse.

2- S’occuper à accomplir des actes bénéfiques et à acquérir un savoir utile.

Ce faisant, le cœur se détourne de ce qui lui cause peine et chagrin, au point que la personne peut complètement oublier ses soucis et sa tristesse et devenir heureuse et pleine d’énergie.

Cela est quelque chose de commun aux croyants et aux autres, mais le croyant s’en distingue par sa foi, sa sincérité et son espoir en la récompense divine lorsqu’il apprend ou lorsqu’il accomplit des actes bénéfiques.

Si cet acte est une adoration (‘ibada), il sera récompensé pour cela, et si c’est une tâche profane accompagnée d’une bonne intention – comme travailler afin de pouvoir mieux adorer Dieu –, cela aura alors un effet puissant pour dissiper son anxiété et sa peine.

3- Se concentrer sur les tâches présentes, ne pas s’angoisser pour l’avenir et ne pas pleurer sur le passé est un autre moyen d’atteindre le bonheur.

C’est pour cette raison que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, cherchait refuge auprès de Dieu contre l’angoisse et la tristesse. Habituellement, une personne éprouve de la tristesse à cause de ce qui est passé et ne peut plus être récupéré, alors que l’angoisse est due à la crainte de l’avenir et à la peur de ce qui pourrait arriver.

Un serviteur croyant d’Allah doit vivre l’instant présent, se concentrer et déployer tous ses efforts pour utiliser son temps de la meilleure manière possible. Cela lui permettra d’accomplir ses tâches et d’oublier sa tristesse et son chagrin.

Lorsque le Prophète formulait une invocation particulière, ou qu’il guidait sa communauté à le faire, il les encourageait aussi à fournir des efforts pour obtenir ce pour quoi ils avaient invoqué, et à s’éloigner de tout ce qui pourrait empêcher l’exaucement de leur prière :