Concernant la cohabitation, il n’y a aucun mal à vivre dans des logements séparés, à condition de continuer à traiter ses parents avec bonté et de s’acquitter de ses devoirs envers eux.

Afin de clarifier la position de l’islam sur la vie en famille élargie, le cheikh Ahmad Kutty, maître de conférences et savant musulman à l’Institut islamique de Toronto, en Ontario (Canada), apporte les précisions suivantes :

« Il n’est pas recommandé que tous les enfants adultes, mariés ou célibataires, vivent ensemble dans la même maison. Une telle situation peut susciter de la jalousie et des soupçons, notamment lorsque certains d’entre eux vivent avec leurs épouses et que celles-ci sont quotidiennement en contact avec les hommes de la famille de leur mari.

Le Prophète ﷺ a dit : “Les beaux-parents sont la mort.”

Il s’agit d’un avertissement sérieux contre les situations qui favorisent l’isolement des personnes avec leurs beaux-frères ou d’autres membres de leur belle-famille au sein d’une même maison.

De telles situations peuvent se présenter plus fréquemment lorsque tous les frères vivent sous le même toit au nom de la famille élargie.

En conclusion, nous pouvons nous acquitter de nos devoirs envers nos parents, nos frères et nos sœurs tout en vivant à proximité les uns des autres, dans des appartements séparés ou des logements indépendants.

Il est bien connu que le Prophète ﷺ ne vivait pas avec l’ensemble de sa famille élargie et de ses épouses dans un seul appartement. Il s’acquittait de ses devoirs envers tous en leur rendant régulièrement visite et en assumant ses responsabilités à leur égard. »

À la lumière de ces explications, il apparaît que l’islam ne préconise pas la vie en famille élargie lorsque tous ses membres partagent le même toit. Surtout, vivre dans un logement séparé ne signifie pas rompre les liens avec sa famille. Chacun doit entretenir de bonnes relations avec ses parents, ses frères, ses sœurs et ses autres proches, même lorsqu’il ne réside pas dans la maison familiale.