Abdullah ibn Abbas naquit quatre ou cinq ans avant l’Hégire. Il avait une intelligence vive et une mémoire remarquable, et c’était un homme inspiré. Le Messager d’Allah invoqua pour lui : « Ô Allah, rends-le perspicace et versé dans la religion, et enseigne-lui l’interprétation du Coran. » Au cours de sa vie, on en vint à l’appeler le Grand Savant de la Ummah, ou encore la Mer, c’est-à-dire celui dont le savoir est très profond, ou l’interprète du Coran.

C’était un homme très beau, grand, doté d’une grande éloquence. Sa mémoire était telle qu’il mémorisa, en une seule lecture, un poème de quatre-vingts distiques d’Amr ibn Rabiah. Outre sa connaissance profonde de l’exégèse coranique, de la tradition et de la jurisprudence, il était également versé dans la littérature, en particulier dans la poésie de l’époque préislamique de l’Ignorance. Ibn Jarir At-Tabari rapporte, dans son Tafsir, de lui un distique ou un vers en lien avec l’interprétation de presque chaque verset du Coran.

Un jeune érudit parmi les anciens

Il était très aimé des Compagnons. Malgré sa jeunesse, Umar** l’inclut dans son Conseil consultatif, dont les autres membres étaient choisis parmi les anciens Compagnons. Lorsqu’on lui demanda pourquoi il avait inclus ce jeune homme dans le conseil, **Umar mit le conseil à l’épreuve quant à leur niveau de compréhension du Coran. Il les interrogea sur le sens de la sourate An-Nasr :

[Quand vient le secours de Dieu et la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, alors proclame la louange de ton Seigneur et demande Son pardon ; car Il est Celui qui accepte sans cesse le repentir (par grâce et miséricorde).]

Les anciens répondirent : « Elle ordonne au Prophète (que la paix et les bénédictions soient sur lui) de louer Dieu et de demander Son pardon lorsqu’il voit les gens entrer en foule dans l’islam après que le secours de Dieu et la victoire sont venus. » Umar** n’apprécia pas cette réponse et posa la même question à Ibn Abbas : que signifie cette sourate ? Ibn Abbas répondit : « Cette sourate implique que la mort du Messager d’Allah est proche. Car, lorsque les gens entrent en foule dans l’islam, cela signifie que la mission de la Messagerie s’est achevée. » **Umar se tourna vers le conseil et expliqua : « C’est pour cela que je l’inclus parmi vous. »

Modestie et respect du savoir

Ibn Abbas** était très célèbre pour sa pénétration, son savoir profond, sa mémoire vive, sa grande intelligence et sa perspicacité. En outre, il était très modeste. Lorsqu’il entrait dans un lieu où les gens étaient rassemblés, ils se levaient par respect pour lui, mais cela le mettait mal à l’aise et il leur disait : « Je vous en prie, pour l’amour du secours et de la protection (que vous avez donnés au Prophète et aux Émigrés), ne vous levez pas pour moi ! » Bien qu’il fût lui-même l’un des plus savants de la Ummah, **Ibn Abbas témoignait un grand respect aux savants. Par exemple, il aida Zayd ibn Thabit à monter sur son cheval en tenant l’étrier bien en place et expliqua : « On nous a ordonné d’agir ainsi envers nos savants. » En retour, Zayd ibn Thabit lui baisa la main, sans qu’il l’approuve, et déclara : « On nous a ordonné d’agir ainsi envers les proches du Messager d’Allah. »

L’héritage d’une école de pensée

Ibn Abbas** forma de nombreux savants dans chaque branche du savoir religieux. L’école de La Mecque, en jurisprudence, fut fondée par lui. Les grands savants de la génération qui suivit les Compagnons, tels que **Said ibn Jubayr, Mujahid ibn Jabr et Ikrimah, reconnurent que « Ibn Abbas nous a enseigné tout ce que nous savons. »

Le nombre de traditions rapportées par Ibn `Abbas est d’environ mille six cents.