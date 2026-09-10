Contactez nous

");}button {display: inline-block;background-color: transparent;border: 1px solid transparent;border-color: transparent;color: var(--color-text-body, #131313);touch-action: manipulation}@media screen and (min-width: 901px) {button:focus,a:focus {outline: 1px auto #3eb8ab;border-color: #3eb8ab;box-shadow: 0 0 5px #3eb8ab;}}.btn {color: var(--color-text-default);}.border-radius {border-radius: 4px;}.header_btn {width: 32px;height: 32px;padding: 0px 0px;display: inline-flex;display: flex;vertical-align: middle;align-items: center;position: relative;text-align: center;justify-content: center;}.header_btn a {font-family: serif;display: flex;width: 32px;justify-content: center;}.svg-icon.save-icon {width: 26px;height: 26px;background-image: var(--icon-set-url);background-position: -272px -60px;display: inline-block;}.thumb-fallback {background-image: url(https://islamonline.net/wp-content/themes/is-login/files/image/gray-fallback.svg?dede);background-size: contain;background-position: center center;width: 40px;height: 40px;overflow: hidden;}.thumb-fallback img {width: 40px;height: 40px;overflow: hidden;}.save-me,.save-me:focus {margin: 0 5px;margin-inline-start: 0;border-radius: 4px;display: flex;align-items: center;border: 1px solid var(--color-brand-primary);border: 1px solid var(--color-border-default);min-width: 36px;min-height: 36px;padding: 0;flex-wrap: nowrap;justify-content: center;}.save-me.border-0 {border-color: transparent;}.save-me.active {background: var(--color-button, #9c1b44);border: 1px solid var(--color-brand-primary);color: #fff;border-radius: 4px;}.save-me:before {content: '';width: 26px;height: 26px;background-image: var(--icon-set-url);background-size: var(--icon-set-width);transform: var(--icon-set-scal);background-position: -226px -34px;}.save-me.active:before {background-position: -2px -162px;filter: brightness(2);}#my_saved_modal .modal-dialog,.modal-dialog {width: 400px;max-width: 93%;margin: 60px 13px;float: inline-end;}.saved-list {display: 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var(--Typography-AR-Body-sizeBase, 16px);line-height: 160%;display: flex;align-items: flex-start;gap: 6px;padding: 15px;}html[dir="ltr"] .info-box {text-align: left;direction: ltr;font-family: inherit;}.icon-search {background-image: var(--icon-set-url);background-size: var(--icon-set-width);transform: var(--icon-set-scal);background-position: -66px -31px;filter: brightness(100);padding: 8px 16px;font-family: sans-serif;}.contrast-icon {background-position: -256px -34px;}.moon-icon {background-position: -268px -52px;}.sun-icon {background-position: -268px -52px;}.hide-image-container .img-icon {background-position: -2px -35px;}.text-icon {background-position: -96px -35px;}.text-icon.xl {background-position: -126px -60px;}.f-size {color: var(--color-button-secondery, #943855);font-size: 10px;}.reset-svg {background-position: -67px -100px;}.increase-svg {background-position: -418px -67px;}.decrease-svg {background-position: -2px -99px;}.decrease-svg:hover,.increase-svg:hover {background-color: transparent !important;filter: brightness(0.4) contrast(.8) sepia(5) hue-rotate(280deg);}.icon-facebook {background-position: -291px -99px;}.icon-whatsapp {background-position: -451px -99px;}.icon-twitter {background-position: -354px -99px;}footer .svg-icon {filter: brightness(1.5);}.icon-youtube {background-position: -257px -99px;}.icon-instagram {background-position: -386px -99px;}.icon-google-news {background-position: -418px -99px;}.icon-tiktok {background-position: -32px -260px;}.icon-bluesky {background-position: -66px -260px;}.icon-soundcloud {background-position: -321px -100px;}.icon-mail {background-position: -276px -114px;}.btn_search {background: none;width: auto;padding: 0;border: 0;}.publish_your_article_btn2,.display-on-mobile {display: none;}.top-bar {display: flex;align-items: center;justify-content: space-around;padding: 0 0px 2px 0px;display: flex;height: 44px;align-items: center;align-content: center;gap: 6px var(--Header-GapSm, 6px);flex: 1 0 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var(--color-background-input);color: var(--color-text-body);font-size: 16px;}input[type='radio'] {visibility: hidden;width: 0px;height: 0px;}input[type='radio']:after {width: 16px;height: 16px;border-radius: 15px;top: 2px;left: 0px;position: relative;background-color: #d1d3d1;content: '';display: inline-block;visibility: visible;border: 2px solid #e7e7e7;}input[type='radio']:checked:after {background-color: #9c1b44;} Contactez nous - إسلام أون لاين Menu | AR EN Menu IslamOnline Créer un article Bénévole AR EN Menu AccueilÀ propos de MuhammadChariaFiqhArchivesContactez-nous | Create Article Volunteer AccueilContactez nous Contactez nous Nom E-mail Message Support technique Éditeur Tél : 0097444567777 E-mail : info@islamonline.net Paramètres et Apparence × Contraste Masquer l'image Taille du texte Agrandir le texte 16 Réduire le texte Réinitialiser Mes Enregistrements × Recherche propulsée par Fanar AI ×