À propos de nous

Bienvenue sur votre portail, IslamOnline.net, créé pour vous, enrichi par votre présence et rendu plus utile à chacune de vos visites. Sur IslamOnline.net, nous nous efforçons de vous fournir les informations dont vous avez besoin sur l’Islam et ses civilisations, l’univers et ses transformations, l’actualité et ses analyses, ainsi que les informations et services généraux devenus indispensables au XXIe siècle.

IslamOnline.net vise à présenter l’Islam dans son unité, sa vitalité et sa capacité à accompagner les réalités contemporaines dans tous les domaines.

Notre devise est : crédibilité et distinction.

Notre objectif est qu’IslamOnline.net soit digne de votre confiance. Pour y parvenir, nous faisons appel à des experts du monde entier, issus de différentes religions, origines ethniques et cultures, spécialisés dans l’économie, les médias, la sociologie, la technologie, les arts et d’autres domaines, en tant que contributeurs, auteurs et consultants.

Toutefois, sauf indication contraire explicite, les articles, consultations, avis juridiques islamiques et opinions publiés sur ce portail représentent uniquement les points de vue de leurs auteurs. IslamOnline.net s’est établi comme un espace de débat ouvert et de libre réflexion, mais ne peut être tenu responsable des opinions exprimées dans ses nombreuses pages.

Internet a ouvert un vaste champ de possibilités en matière de communication. Nous nous engageons à tirer parti de ces possibilités afin d’atteindre les plus hauts niveaux d’intégrité, de précision du contenu et de professionnalisme créatif dans la conception. Nous travaillons avec rigueur afin que le contenu, les informations et les idées d’IslamOnline.net soient présentés de manière professionnelle, avec une distinction qui les rende crédibles et attractifs.

Notre mission

Créer un portail islamique mondial unique, offrant des services aux musulmans comme aux non-musulmans.

Devenir une référence pour tout ce qui concerne l’Islam, ses sciences, sa civilisation et sa communauté.

Allier crédibilité du contenu, excellence de la conception, et vision lucide, équilibrée et humaine de l’actualité et des réalités contemporaines.

Nos objectifs

Œuvrer pour le bien de l’humanité, conformément aux enseignements de l’Islam.

Contribuer à l’élévation de la communauté musulmane en particulier, et de l’humanité en général.

Soutenir les principes de liberté, de justice et de droits humains.

Renforcer les valeurs et la morale aux niveaux individuel, familial et communautaire.

Élargir la présentation de l’Islam, mettre en évidence son caractère global, montrer la complémentarité de son système et de ses lois, affirmer son équilibre, son équité et son applicabilité en tout lieu et en tout temps, et présenter la tolérance ainsi que la dimension humaine de ses prescriptions.

Renforcer les liens d’unité et d’appartenance entre les membres de la communauté musulmane, et soutenir l’échange d’informations et de cultures.

Développer la conscience des événements importants dans les mondes arabe, islamique et mondial.

Renforcer la confiance et l’esprit d’espoir chez les musulmans.

Nature du projet

Un portail multiservices et multilingue, porteur d’un message universel et d’un contenu islamique.

Notre public : tous les êtres humains, musulmans et non-musulmans, sans distinction de frontières géographiques, d’origine ethnique, de religion, de langue, de milieu, de culture ou de genre.

Politiques générales

Présentation mondiale : s’adresser à l’humanité dans son ensemble, sans affiliation à un pays, un parti, un groupe, un conseil ou une organisation, et sans parler au nom de l’un d’entre eux.

Contenu global : présenter une image complète de l’Islam.

Approche équilibrée : adopter la voie médiane de l’Islam, éviter l’extrémisme comme la négligence, et rejeter les opinions déviantes ou marginales.

Traitement objectif : rechercher l’exactitude, adopter la neutralité et éviter les jugements préalables ainsi que les idées préconçues.

Approche morale : éviter la diffamation comme l’éloge excessif des individus, des groupes ou des États ; éviter la propagande, le sensationnalisme, la provocation et l’incitation.