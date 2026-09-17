Devenir bénévole

Le Coran dit : « Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit : "Je suis du nombre des Musulmans" » (Fussilat : 33)

Abu Hurairah (Qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté :

Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Quand l'homme meurt, son œuvre s'interrompt à l'exception de trois choses : une aumône continue, une science dont on tire profit, ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. » (Mouslim).



Abu Hurairah (Qu'Allah soit satisfait de lui) a également rapporté :

Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Quiconque appelle à une bonne voie aura une récompense égale à celle de tous ceux qui le suivront, sans que leur récompense n'en soit diminuée. Et quiconque appelle à un égarement supportera un péché égal à celui de tous ceux qui le suivront, sans que leurs péchés n'en soient diminués. » [Mouslim].



Abu Umamah (Qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté :

Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « ... Allah, Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, et même la fourmi dans son trou et le poisson (dans l'eau) invoquent en faveur de ceux qui enseignent le bien aux gens. » [At-Tirmidhi].



Sahl bin Sa'd (Qu'Allah soit satisfait de lui) a rapporté :

Le Prophète (ﷺ) a dit à 'Ali (Qu'Allah soit satisfait de lui) : « Par Allah, qu'Allah guide par toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. » [Al-Bukhari et Mouslim].

Il s'agit d'une invitation de l'Association Culturelle Al-Balagh à rejoindre le programme de bénévolat sur le site web IslamOnline.

À PROPOS DE NOUS

Islam Online est un site web à but non lucratif affilié à l'Association Culturelle Al-Balagh, au Qatar, œuvrant pour diffuser la culture islamique et présenter les principes, les règles et l'éthique de la vraie religion aux musulmans et autres par le biais d'internet. Son objectif est de fournir un contenu de haute qualité en arabe, en anglais et en français.

Nous valorisons la diversité et les différentes compétences, c'est pourquoi nous disposons de plusieurs départements de bénévolat qui offrent de multiples opportunités de contribution.

Le projet couvre les domaines suivants :

Voix off Si vous avez le talent et le matériel d'enregistrement, nous avons des documents que nous aimerions enregistrer et télécharger sur le site pour en faire profiter le public. Design graphique Le bénévole doit avoir de l'expérience et des compétences en conception graphique et infographique, pour pouvoir contribuer à la création de graphiques et d'images qui mettent en valeur le contenu. Motion design Ce domaine nécessite des compétences dans la création et la conception de clips visuels courts ou d'animations. Traduction Le bénévole peut contribuer à traduire nos articles dans plusieurs langues afin de faire profiter un plus grand nombre de lecteurs. Rédaction de contenu Les écrivains et les experts distingués peuvent contribuer à la diffusion de la culture islamique en fournissant des connaissances scientifiques, des recherches et des articles qui profitent aux lecteurs, aux chercheurs et aux étudiants en les publiant sur notre site web. Le bénévole contribuera à l'enrichissement qualitatif et unique du contenu en rédigeant des articles ou des études utiles. Gestion des réseaux sociaux Interagissez avec le public via les réseaux sociaux et contribuez à la promotion de nos projets et activités. Élargissez la portée du contenu à un public plus large grâce aux réseaux sociaux. Référencement naturel (SEO) Contribuez à améliorer le classement de notre site web sur internet grâce à des stratégies de référencement (SEO). Programmation et développement d’applications et de sites web Si vous êtes développeur ou si vous avez de l'expérience dans le développement d'applications ou la conception de pages web, vous pouvez participer au développement de nos projets numériques. Programme de bug bounty Le programme de découverte des vulnérabilités est une initiative visant à rendre nos produits et services numériques plus sûrs et plus stables. Nous invitons les personnes intéressées et spécialisées en sécurité de l'information à nous aider à découvrir des vulnérabilités et des erreurs dans nos systèmes.