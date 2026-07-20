Comprendre l’importance de la sīra prophétique est essentiel pour tout croyant souhaitant s’imprégner du modèle du Messager d’Allah ﷺ et en appliquer les leçons au quotidien.

L’étude de la sīra prophétique nécessite une approche approfondie pour comprendre la vie du Prophète ﷺ, suivre sa Sunna, éviter ce qu’il a interdit, et adopter son exemple comme fondement de toute vie. Avant de s’y engager, il convient de bien saisir la nature de cette discipline et ses définitions fondamentales.

Définition de la sīra prophétique

Littéralement, le terme sīra signifie: conduite, manière d’être, état ou comportement d’un individu. Par extension, la sīra nabawiyya (biographie prophétique) désigne le récit de la vie du Prophète ﷺ, comprenant ses actions, ses enseignements et ses campagnes. Dire « j’ai lu la sīra d’untel », c’est dire que l’on a étudié son histoire personnelle.

Pourquoi appelle-t-on cela sīra nabawiyya ?

La sīra du Prophète ﷺ se consacre à trois dimensions essentielles :

La vie du Messager d’Allah ﷺ , depuis les signes précurseurs de sa naissance jusqu’à son retour vers le Très-Haut. La vie de ses Compagnons qui l’ont soutenu dans le combat et ont été fidèles à leurs engagements envers Allah. L’histoire de la propagation de l’islam, débutant par la révélation du verset « Lis » dans la grotte de Ḥirāʾ, transmise par l’ange Jibrīl عليه السلام, jusqu’à la soumission de la péninsule arabique à l’islam et l’entrée massive des peuples dans la religion d’Allah.

Finalité de l’étude de la sīra prophétique

Le premier sujet, à savoir la vie du Prophète ﷺ, concerne le maître de l’humanité, comme il l’a dit lui-même : « Je suis le maître des enfants d’Adam au Jour du Jugement, et ce n’est pas par orgueil. La bannière de la louange sera entre mes mains, et ce n’est pas par orgueil… » (Rapporté authentiquement)

Qu’y a-t-il de plus important sur cette terre que la vie de celui que Dieu a choisi comme modèle suprême?

Le second sujet est celui des Compagnons, ceux que Dieu a qualifiés comme la meilleure communauté: « Vous êtes la meilleure communauté jamais suscitée pour les hommes. » (Sourate Āl ʿImrān, v.110)

Et dont le Prophète ﷺ a dit: « Les meilleurs d’entre vous sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent… » (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

Le troisième sujet est l’expansion universelle de l’islam, la religion parfaite et agréée par Allah pour l’humanité jusqu’à la fin des temps : « Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. » (Sourate al-Māʾida, v.3)

Importance de la sīra prophétique

Étudier la sīra nabawiyya, c’est étudier la vie du meilleur des prophètes, la biographie de la meilleure des communautés, et l’histoire de la plus noble des révélations. « Il y a en effet pour vous dans le Messager d’Allah un excellent modèle à suivre, pour celui qui espère en Allah et au Jour dernier, et qui invoque Allah abondamment. » (Sourate al-Aḥzāb, v.21)

Il nous est donc ordonné de suivre son exemple, et cela n’est possible qu’en étudiant et comprenant sa vie. La sīra met en lumière les actes du Prophète ﷺ, et ceux-ci constituent une application vivante de la Révélation. De même, nous sommes appelés à suivre la voie des premiers croyants, les Compagnons : « Les tout premiers [convertis] parmi les Émigrés et les Auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis dans le bien : Allah les agrée et ils L’agréent. » (Sourate at-Tawba, v.100)

Sources de la sīra prophétique

Les principales sources de la sīra nabawiyya sont :

Le Coran : source première, il contient de nombreux versets relatifs à la vie prophétique. Ses récits sont d’une véracité incontestable et offrent un éclairage précieux sur l’histoire de l’islam naissant.

source première, il contient de nombreux versets relatifs à la vie prophétique. Ses récits sont d’une véracité incontestable et offrent un éclairage précieux sur l’histoire de l’islam naissant. La Sunna authentique : second fondement de la législation islamique, elle regroupe les paroles, les actes, les approbations tacites et les caractéristiques du Prophète ﷺ .

second fondement de la législation islamique, elle regroupe les paroles, les actes, les approbations tacites et les caractéristiques du Prophète . Les ouvrages de shamāʾil (traits du Prophète) : ils détaillent ses vertus, ses habitudes, ses miracles, sa noblesse de caractère et son comportement.

ils détaillent ses vertus, ses habitudes, ses miracles, sa noblesse de caractère et son comportement. Les livres spécialisés de maghāzī et de siyar : rédigés très tôt, ces ouvrages portent sur les campagnes militaires et les épisodes marquants de la sīra.

Objectifs de l’étude de la sīra prophétique

L’étude de la sīra recèle d’innombrables bienfaits, dont voici quelques objectifs extraits de Ṣaḥīḥ al-Athar wa Jamīl al-ʿIbar fī Sīrat Khayr al-Bashar :