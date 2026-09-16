La circoncision féminine, ou plus exactement les mutilations génitales féminines, est une pratique traditionnelle oppressive imposée à la population féminine dans de nombreux pays à travers le monde. Bien que cette coutume soit souvent associée uniquement à des pays africains ou du Moyen-Orient, elle n’est pas limitée à ces régions et survient sporadiquement ailleurs dans le monde (y compris dans l’Occident « soi-disant » libéré). Les raisons avancées pour justifier les mutilations génitales féminines varient, mais partout où elles sont pratiquées, elles sont censées préparer les filles/femmes au mariage en contribuant à garantir la pureté avant le mariage. Elles ont des conséquences physiques et psychologiques extrêmement graves, car il s’agit rarement d’une « opération réalisée avec des “instruments chirurgicaux” ou avec compétence, connaissance de l’anatomie ou usage d’anesthésie » (Seager & Olson, 1986). Malgré le fait que cette « chirurgie sociale » ne fasse pas partie de la foi musulmane (c.-à-d. l’islam), elle existe dans plusieurs pays musulmans. Malheureusement, les musulmans qui pratiquent la circoncision féminine ignorent ou négligent le fait qu’elle n’est pas exigée par la Loi islamique, mais qu’elle n’est qu’une coutume culturelle. Je pense que la seule solution à ce problème est l’éducation, et surtout l’éducation islamique pour les musulmans qui pratiquent la circoncision féminine (dont il existe de nombreux types). Ainsi, je tenterai de proposer une solution islamique comme réponse sociétale à ce problème.

Les quatre types de mutilations génitales féminines

Il existe aujourd’hui quatre types différents d’interventions de circoncision féminine, dont une seule se rapproche du sens du mot « circoncision ».

Premièrement, il y a la méthode Sunna ou « circoncision », qui est la forme la plus légère des mutilations génitales féminines. Le mot « Sunna », qui signifie suivre les traditions du Prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) (le dernier prophète de l’islam), est utilisé ici à tort, car cette pratique n’est pas recommandée par l’islam. La circoncision Sunna, selon El Dareer (1982), « …consiste à enlever seulement l’extrémité du prépuce du clitoris, et est donc analogue à la circoncision masculine » (p. 2). Cette forme légère de mutilation génitale féminine est la moins courante parmi les illettrés du Soudan (musulmans et non musulmans).

La deuxième forme de mutilation génitale féminine, l’excision, implique « …l’ablation du clitoris et des petites lèvres, mais sans suture » (El Dareer, 1982, p. 8).

Troisièmement, la circoncision intermédiaire, comme le rapportent McLean & Graham (1983), nécessite « …l’ablation du clitoris et de certaines parties des petites lèvres ou de la totalité », et « parfois des portions des grandes lèvres sont retirées et suturées » (p. 3). Le type intermédiaire « …présente souvent divers degrés, réalisés selon les exigences des proches de la fille » (McLean & Graham, 1983, p. 3).

Enfin, la procédure pharaonique ou l’infibulation est « …le type le plus ancien et le plus répandu, représentant plus de 80 % des cas étudiés (au Soudan) » (El Dareer, 1982, p. 1). Il existe deux types d’infibulation : la classique et la moderne. L’infibulation classique requiert l’ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres, puis le rapprochement des deux côtés de la plaie par divers moyens. La méthode moderne implique l’ablation du clitoris, des petites lèvres et d’une grande partie de la zone antérieure des grandes lèvres, puis les deux côtés sont suturés ensemble. Souvent, la plaie est refermée avec un mélange d’œuf ou avec des épines, et le saignement est arrêté en versant du thé chaud sur la zone. Parfois, les jambes de la fille sont attachées ensemble et elle reste immobile pendant une à deux semaines afin de permettre la cicatrisation de la plaie (El Dareer, 1982).

Conséquences physiques et psychologiques

L’opération est généralement pratiquée par des femmes âgées du village, formées ou non, sur des filles âgées de quelques jours à peine, ou sur des adolescentes en fin de puberté. L’opération réduit le désir sexuel, diminuant ainsi la tentation pour les filles/femmes d’avoir des rapports sexuels avant le mariage ; cela est fondamental là où la virginité est obligatoire pour la future mariée. Certaines cultures considèrent les organes génitaux féminins comme impurs et, ainsi, « …la circoncision sert littéralement à les lisser et à les purifier rituellement » (Seager & Olson, 1986, p. 19). Certains groupes, en raison de leur ignorance de la biologie humaine, utilisent la circoncision comme moyen de contraception.

La pratique des mutilations génitales féminines entraîne fréquemment divers problèmes physiques/psychologiques et, parfois, elle peut même conduire à la mort. Il existe des complications immédiates et des complications tardives, qui varient selon le type de circoncision pratiqué. Parmi les complications immédiates figurent : hémorragie, choc, gonflement, fièvre, infection de la plaie/non-cicatrisation, rétention urinaire. Parmi les complications tardives possibles : cicatrice douloureuse, abcès vulvaire, kyste d’inclusion, infections urinaires récurrentes, difficulté lors des menstruations, douleur pendant les rapports, difficulté de pénétration.

Les mutilations génitales féminines sont largement pratiquées en Afrique et au Moyen-Orient, où « l’excision et l’infibulation sont pratiquées par des musulmans, des catholiques, des protestants, des coptes, des animistes et des non-croyants » (McLean & Graham, 1983, p. 7). McLean & Graham (1983) soutiennent que de nombreux pays continuent de pratiquer la circoncision féminine, notamment « …plus de vingt en Afrique, de l’Atlantique à la mer Rouge, à l’océan Indien et à la Méditerranée orientale » (p. 6). Elle a également été signalée dans d’autres parties du monde où des femmes non consentantes sont opérées. Par exemple, en Suède, il existe des récits de mutilations pratiquées sur les filles d’immigrés dans des hôpitaux suédois. « En France, des femmes originaires du Mali et du Sénégal seraient connues pour faire venir une “exciseuse” en France une fois par an afin d’opérer leurs filles dans leurs appartements » (p. 6). Même au Canada, il y a eu au moins un cas signalé d’une femme africaine (une jeune mariée) qui a été désinfibulée (retrait des sutures) à son domicile par une autre femme africaine. Bien sûr, plusieurs autres femmes ont dû la maintenir au sol pour que cette douloureuse épreuve puisse avoir lieu.

L’impact de l’éducation et de l’ignorance religieuse

D’une manière générale, l’éducation a eu un grand impact sur la prévalence de la circoncision féminine, en particulier parmi les Soudanais. El Dareer (1982) affirme que « l’effet de l’éducation religieuse est démontré par le fait que la circoncision la plus couramment choisie par les pères instruits à la Khalwa (c.-à-d. une scolarité coranique ou islamique) était le type Sunna » (p. 22). De plus, des preuves statistiques montrent qu’il existe une relation certaine entre le niveau d’instruction des parents et le type de circoncision choisi. Les données indiquent que les parents hautement instruits ont tendance à ne pas circoncire leurs filles du tout, ou s’ils le font, ils préfèrent le type Sunna ou intermédiaire plutôt que le pharaonique. La majorité des mères étudiées et près de la moitié des pères étaient illettrés. Parmi ces parents illettrés, la majorité choisissait pour leurs filles la forme la plus sévère de circoncision féminine (c.-à-d. la pharaonique). Il vaut peut-être la peine de mentionner que les parents illettrés seraient aussi dépourvus d’instruction islamique, et seraient donc incapables de lire le Coran et la Sunna (les paroles du Prophète Muhammad – que la paix soit sur lui). Par conséquent, ces parents ignoreraient les véritables enseignements de l’islam et seraient enclins à adopter les pratiques superstitieuses de la culture dominante.

Lightfoot-Klein (1989) déclare qu’il y a une « …absence quasi totale de circoncision féminine dans la plupart des pays islamiques aujourd’hui », et que cela « …ne semble pas avoir pour origine l’islam » (p. 41). Selon Hosken (1982), « dans de nombreux pays africains, une femme non excisée est considérée comme illégitime et ne peut hériter d’argent, de bétail ou de terres » (p. 3). Cette pratique constitue une violation grave des droits de la femme au regard de la Loi islamique, où son droit à l’héritage et à la propriété est garanti indépendamment des coutumes locales.

Le Coran ne fait aucune référence à la circoncision féminine et elle n’est pas une exigence pour les femmes musulmanes, bien qu’elle soit obligatoire pour les hommes musulmans. Le Dr Hassan M. Hathout, de la Faculté de médecine de l’Université du Koweït, soutient qu’« il est incorrect d’affirmer que la circoncision féminine est Sunna (tradition) en islam. Seule la circoncision masculine est Sunna en islam, une tradition héritée du Prophète Abraham qui a perduré et est encore pratiquée dans le judaïsme » (McLean & Graham, 1983, p. 7).

L’islam, tel qu’il est révélé par le Coran et les traditions du Prophète (que la paix soit sur lui), considère l’instinct sexuel « …comme un appétit naturel à satisfaire, certes avec modération et dans des conditions particulières » (Lightfoot-Klein, 1989, p. 64). « Satisfaire son désir sexuel », pour l’homme et la femme musulmans, ne doit se faire que dans le cadre du mariage. En fait, « l’islam a une attitude très positive envers l’activité sexuelle, pour les hommes et pour les femmes, tout en l’accompagnant d’une insistance stricte sur la fidélité et la chasteté » (Lightfoot-Klein, 1989, p. 64).

La solution par l’éducation islamique

La circoncision féminine est un problème social, car elle touche des mères élevées dans ces « cultures de la circoncision » et, à leur tour, touchera leurs filles. Mes idées pour résoudre ce problème tournent autour de la nécessité d’attaquer le problème à sa racine, en permettant ainsi à la coutume de s’éroder progressivement. Cela peut être accompli par l’éducation islamique au sein des groupes musulmans qui pratiquent la circoncision féminine. Quant aux autres non-musulmans qui pratiquent des mutilations génitales, on pourrait peut-être les instruire sur l’anatomie humaine de base et sur les droits humains. Le raisonnement derrière une telle « chirurgie sociale » semble avoir pris naissance dans l’esprit d’hommes superstitieux qui craignaient la sexualité féminine, peut-être en raison de leurs propres sentiments d’insécurité. La forte réponse sexuelle féminine était perçue comme une menace pour la domination masculine et devait donc être « réprimée », pour ainsi dire. En fin de compte, les femmes sont devenues responsables de la perpétuation de la coutume et figurent parmi ses plus ferventes partisanes.

Si l’on éduquait les hommes et les femmes des villages sur les conséquences négatives de la circoncision féminine et si l’on exposait les arguments islamiques qui s’y opposent, il pourrait alors exister une base de dialogue. Puisque le Coran et les traditions du Prophète (que la paix soit sur lui) n’encouragent pas les mutilations génitales, les savants musulmans pourraient prononcer des sermons sur ce sujet afin d’en décourager la pratique répandue.

Plusieurs arguments, fondés sur la Loi islamique, pourraient être établis et servir à faire pencher l’opinion en faveur de l’éradication de cette pratique inhumaine. Premièrement, la Sunna (Hadith) ou traditions du Prophète (que la paix soit sur lui) stipulent clairement que l’on ne doit pas se nuire physiquement (ou mentalement) à soi-même ni nuire aux autres. Les mutilations génitales féminines entreraient très certainement dans la catégorie de « nuire à soi-même ou aux autres » et, par conséquent, du point de vue islamique, c’est une chose répréhensible.

Comme mentionné plus haut, l’islam encourage l’homme et la femme à rechercher la satisfaction et l’épanouissement sexuels après le mariage. En outre, l’homme musulman est tenu, par la tradition islamique, d’être doux avec son épouse et de veiller à ce qu’elle soit sexuellement satisfaite. Bien sûr, cela devient un défi difficile pour le mari si son épouse a été circoncise. Le divorce survient parfois dans de telles situations, où l’homme se sent rejeté (en raison de la froide insensibilité de l’épouse circoncise, ou même de la douleur) et coupable de son incapacité à satisfaire son épouse. Ainsi, la circoncision peut devenir la cause de problèmes domestiques et d’une épouse malheureuse.

Cela contredit le Hadith dans lequel les hommes sont encouragés à traiter leurs épouses, leurs mères et leurs filles avec la plus grande compassion et la plus grande bonté. Il est dit (dans la tradition de la Sunna) que les meilleurs des hommes sont ceux dont les épouses sont heureuses avec eux. Dans le Hadith, il est indiqué que, pour entrer au paradis, on doit traiter sa mère avec la plus grande affection et le plus grand soin, car « le paradis est sous les pieds des mères ». La dignité, le respect et les droits accordés à la femme musulmane par l’islam n’ont pas besoin d’être davantage soulignés, sinon pour dire que ces droits humains fondamentaux sont refusés aux femmes musulmanes comme non musulmanes par les mutilations génitales féminines.

Pour répéter, les personnes qui pratiquent la circoncision féminine suivent une tradition qui remonte aux temps préislamiques, car « c’était une coutume importée de l’Égypte dans l’Antiquité et elle n’avait absolument rien à voir avec la religion » (Lightfoot-Klein, 1989, p. 13).

Afin d’éradiquer lentement cette coutume de manière complète, McLean & Graham (1983) soutiennent que la circoncision féminine devrait être remplacée par une autre coutume culturelle, afin de compenser son absence. Cela est requis à cause de toutes les réjouissances, chants, battements de tambour et échanges de cadeaux qui ont lieu dans les jours précédant la circoncision de toute fille. Essentiellement, la fille est traitée comme une future mariée et reçoit même de l’or et des vêtements neufs à porter. Mais elle n’est pas une mariée ; elle va en réalité être mutilée et peut-être même mise à mort. L’islam encourage la célébration des femmes, des filles et des bébés au moment de la naissance, lorsqu’une fête spéciale appelée « aqeeqah » leur est offerte. De plus, les amis et les proches sont encouragés à rendre le jour du mariage aussi festif que possible en battant du tambour, en chantant des chants islamiques et en embellissant la mariée.

En islam, hommes et femmes sont tenus d’être vierges avant le mariage et, par conséquent, cela devient un acte personnel de foi. Que le musulman choisisse ou non de se conformer à la Loi islamique est une décision individuelle entre le Créateur (Très-Loin de toute imperfection) et Sa créature. Aucun de nous, dans la tradition islamique, n’est tenu responsable des actes d’un autre et, par conséquent, l’islam n’encouragerait jamais les mutilations génitales comme moyen de dissuasion contre l’infidélité. La motivation d’un musulman pour s’abstenir des relations sexuelles avant le mariage et des relations adultères doit venir de l’intérieur, et relève de la mesure dans laquelle le musulman craint, aime et croit en Dieu (Très-Loin de toute imperfection) et en Son livre sacré, le Coran.

Par Asmaa Ibrahim Hassan

Article de recherche (1995) – FGM : un problème social déconcertant (solutions y afférentes)*

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