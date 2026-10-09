Imaginez la scène : vous avez dix minutes de retard ce matin, vous avez mal dormi la nuit dernière, le bébé hurle, vous avez brûlé les tartines, les deux grands refusent de manger et ne cessent de se chamailler, votre mari vous appelle depuis une autre pièce parce qu’il ne trouve pas sa cravate, les enfants viennent de renverser une bouteille de lait sur le sol, le téléphone sonne et vous réalisez soudain que vous avez oublié de laver la robe que vous vouliez porter aujourd’hui… Et voilà que votre mari entre dans la cuisine et vous dit : « Sois patiente ! »

Devriez-vous lui donner un coup de poing ou simplement lui hurler dessus ? Bien sûr que non ! C’est peut-être justement lorsque quelqu’un nous dit « Sois patiente ! » qu’il est le plus difficile de l’être. Et pourtant, c’est précisément à ce moment-là que nous en avons le plus besoin.

Dans les moments de stress, il est bon de pouvoir garder son calme et de ne pas s’emporter. Nous devrions être capables de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration et de murmurer quelque chose comme :

« Ô Allah, aide-moi simplement à traverser les cinq prochaines minutes, puis cette journée ! »

Dans une situation comme celle décrite ci-dessus, être capable de maîtriser sa colère alors que tout semble aller de travers est une grande vertu qu’il faut cultiver. Malheureusement, cette capacité ne vient pas naturellement à tout le monde. (Il serait d’ailleurs utile, si possible, d’apprendre à votre mari à dire : « Laisse-moi t’aider » plutôt que : « Sois patiente ! »)

Prendre soin de son corps aussi bien que de son âme peut également aider. Si votre alimentation ne vous apporte pas suffisamment de fer et de calcium, cela peut diminuer votre capacité à gérer le stress. L’exercice physique régulier contribue lui aussi à soulager le stress. Lorsque vous sentez vraiment que vous allez perdre votre calme, essayez plutôt de faire une longue promenade.

La voie prophétique face à la colère

Mais qu’en est-il de l’âme ? La patience (sabr) vient d’un certain état d’esprit. Et cet état d’esprit découle du fait de suivre les conseils du Prophète Muhammad ﷺ.

Il nous a enseigné que lorsque nous sommes en colère, nous devons nous asseoir et, si nous sommes toujours en colère, nous allonger. Nous devons également dire :

« Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. »

Cela devrait déjà nous donner une idée de l’origine de la colère.

Allah a préparé le Paradis pour ceux qui maîtrisent leur colère

Le Prophète ﷺ nous a également enseigné que l’homme fort n’est pas celui qui est capable de frapper quelqu’un, mais celui qui est capable de se maîtriser lorsqu’il est en colère. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à cela. Convainquez-vous que vous voulez être une personne forte, que vous voulez vous maîtriser, et rappelez-vous souvent qu’Allah a préparé le Paradis pour ceux qui dominent leur colère :

« Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un Paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l’aisance comme dans l’adversité, ceux qui dominent leur colère et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. » (Coran, 3:133-134)

Une récompense aussi immense que le Paradis devrait être une motivation suffisante pour vous pousser à retenir vos mains et à vous mordre les lèvres un peu plus souvent !

Le Coran et l’évocation d’Allah pour apaiser le cœur

Il sera également plus facile de maîtriser votre colère si vous vous habituez à vous souvenir fréquemment d’Allah. Le Coran nous dit :

« N’est-ce point par l’évocation d’Allah que les cœurs se tranquillisent ? » (Coran, 13:28)

Se souvenir fréquemment d’Allah vous rapproche de Lui et Le maintient présent à votre esprit. Lire attentivement le Coran ou l’écouter est une merveilleuse manière de se détendre et de soulager le stress. Si vous êtes simplement en train d’apprendre à le lire, cela peut toutefois devenir une source de stress et aller ainsi à l’encontre de cet objectif. Entraînez-vous à le lire lorsque vous êtes déjà détendu, ou écoutez un enregistrement en fermant les yeux.

Le Prophète ﷺ nous a enseigné une magnifique invocation (douʿâ) à réciter lorsque nous sommes accablés par la tristesse ou la détresse :

« Ô Allah, je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur et fils de Ta servante. Mon front est dans Ta main. Ton commandement sur moi s’accomplit toujours et Ton décret à mon égard est juste. Je Te demande, par tout Nom qui T’appartient, par lequel Tu T’es nommé, que Tu as révélé dans Ton Livre, que Tu as enseigné à l’une de Tes créatures ou que Tu as gardé dans la science de l’invisible auprès de Toi, de faire du Coran la vie de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le moyen de dissiper ma tristesse et de soulager mon anxiété. »

Ainsi, la prochaine fois que vous traverserez l’une de ces journées où tout semble aller de travers, prenez une profonde inspiration, souvenez-vous d’Allah, demandez-Lui la force de vous maîtriser, et prenez un chiffon pour nettoyer le lait renversé !

Que faire lorsque la situation est vraiment difficile ?

Mais que faire si vous êtes confronté à une situation réellement difficile, à quelque chose qui s’inscrit dans la durée et dont vous ne pouvez pas simplement vous sortir ? Par exemple, si votre situation économique vous oblige à vivre avec votre belle-famille, si vous êtes malheureux dans votre mariage, ou si votre enfant naît avec une malformation congénitale grave ?

Dans de telles situations, lorsqu’une personne vous dit : « Sois patiente ! », cela peut donner l’impression qu’elle vous demande simplement de ne rien faire et d’accepter tous les problèmes. Mais le mot arabe sabr, généralement traduit par « patience », signifie bien plus que cela.

Son sens fondamental renvoie à l’idée de retenue et de maîtrise : empêcher son âme de sombrer dans le désespoir et la panique, se préserver du mal, maîtriser ses désirs et persévérer. Avoir du sabr dans ce type de situation signifie rechercher patiemment, rationnellement — et dans la prière — des solutions à ses problèmes, évaluer vos différentes possibilités et demander l’aide d’autrui.

Demander à Allah de changer votre cœur

Pendant que vous recherchez des solutions, demandez toujours l’aide d’Allah. Ne demandez pas seulement que votre situation change ; demandez également qu’Il transforme votre cœur afin de vous permettre de supporter vos difficultés jusqu’à ce que la situation change.

Prier, c’est agir ; ce n’est pas rester passivement assis à supporter les choses. C’est demander à Celui qui est le Seul à pouvoir changer votre situation de le faire. À ce sujet, le Prophète Muhammad ﷺ nous a enseigné :

« L’invocation de chacun d’entre vous sera exaucée tant qu’il ne s’impatiente pas en disant : “J’ai invoqué, mais mon invocation n’a pas été exaucée.” »

Gardez toujours à l’esprit que cette vie est courte. Les épreuves que nous endurons aujourd’hui ne sont rien en comparaison de celles auxquelles nous serons confrontés au Jour du Jugement.