Comment se fait-il que certaines personnes soient capables de traverser les défis les plus rudes, les climats les plus difficiles et les situations les plus éprouvantes, tout en gardant une démarche empreinte de calme ?

D’autres y parviennent moins aisément ; pour eux, maîtriser leur colère, leur frustration, leur haine devient alors, en soi, un climat hostile. Quand cela arrive, ils finissent par combattre une tempête avec leurs propres pluies torrentielles, leurs éclairs et leur tonnerre.

En tant que musulmans, il est impératif de suivre les pas du Prophète Muhammad (paix sur lui), comme nous suivrons aussi les traces des Prophètes précédents qui furent confrontés à des adversités sans pareil. La clé profonde de leur persévérance était de n’avoir qu’un seul objectif : plaire à Dieu. Et si Dieu était satisfait d’eux, ils n’avaient alors plus rien à craindre.

L’exemple de patience du Prophète à Ta’if

Le Prophète Muhammad décrivit son épreuve à Ta’if comme le jour le plus amer de sa vie. Il s’était rendu à Ta’if avec Zayd ibn Harithah, pour être ensuite bombardé de pierres par les enfants du village.

Les chefs de Ta’if continuèrent d’ordonner à leur peuple de se moquer et de les railler, tandis qu’ils étaient lapidés jusqu’à saigner abondamment des pieds.

Une fois arrivé dans un lieu sûr, le Prophète n’exprima pourtant ni colère ni désir de vengeance envers ceux qui l’avaient maltraité ; au contraire, il chercha refuge auprès du Seigneur, L’invoquant non pas pour qu’Il se venge, mais pour Sa protection.

Combien de musulmans sont capables de garder un tel calme en temps d’épreuve ?

{Et votre Seigneur dit : Invoquez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, refusent de M’adorer entreront certes en Enfer, humiliés.} (40:60)

Chacun connaît la tempête parfaite, celle qui fait tomber même la personne la plus solide dans les abîmes du désespoir. Chacun est éprouvé à un moment ou à un autre de sa vie ; et quelle que soit la difficulté, la résolution demeure toujours la même : se tourner vers Dieu.

Pourtant, malgré cette directive coranique, certains trouvent difficile de gérer la situation : ils développent des angoisses à chaque pas, craignent l’incertitude et cherchent une lueur au milieu de la destruction.

Le stress, les épreuves et la promesse de soulagement

Le stress, tel que les humains le connaissent, est inévitable tout au long de la vie ; et certaines formes de stress, lorsqu’elles deviennent chroniques, peuvent mener à des issues fatales. Bien qu’il y ait une directive forte pour éviter l’effusion de sang, la violence ne peut parfois être évitée, et l’histoire prophétique montre que des morts étaient inévitables même lors des batailles les plus calmes en Islam. Mais même face à la mort, les musulmans les plus pieux comprenaient ce que signifiait mourir pour la cause d’Allah.

Chaque tempête parfaite est prédestinée. Le Coran l’affirme. Cela peut être aussi simple que subir le harcèlement d’un membre de la famille, perdre un emploi, se séparer d’un être aimé, ou être opprimé par un dirigeant tyrannique.

D’une manière ou d’une autre, toutes ces tempêtes ont été façonnées pour correspondre aux besoins, aux personnalités et aux forces uniques de chaque individu. Ainsi, à chaque message qui parvient à une personne, il y a une raison de bien, et les promesses de récompenses sont nombreuses.

Même si une nation ou un individu semble souffrir, Dieu promet qu’un apaisement surviendra pendant, voire après, la destruction provoquée par la tempête.

Les peuples du Moyen-Orient traversent une tempête décisive qui transforme le paysage de leurs nations. Ce qui n’était au départ que des protestations pacifiques s’est transformé en une part notable de violence et d’effusion de sang ; et pourtant, même ceux qui se trouvent pris sous les tirs croisés peuvent rester calmes et combattre la tyrannie par des du‘a sincères, des prières et la solidarité entre compatriotes, quelles que soient leurs confessions.

Même dans les pires calamités, Dieu accorde un soulagement. Ainsi, les musulmans doivent se rappeler qu’à chaque difficulté succède une paix ; qu’à chaque tempête parfaite succède une période de calme qui apaise l’angoisse et récompense les justes — même s’il faut attendre l’Au-delà pour que cela s’accomplisse pleinement. C’est une promesse du Coran qui ne sera jamais rompue.

Le Du’a (invocation) comme arme face à l’angoisse

Afin de trouver la sérénité au milieu du sang, de la violence et de la mort, le Prophète Muhammad rapporte que le du‘a (invocation) est le moyen idéal pour contrer la tension et la tristesse, car cela conduira à l’intercession dans l’Au-delà, par le Prophète Muhammad lui-même. Sans du‘a et sans résilience, les musulmans ont tout à perdre.

Mais avec les invocations, Dieu y répond, et ces mêmes du‘a remplissent le dû d’une personne en vue de l’intercession. Le Prophète Muhammad a dit :

« Chaque prophète a une invocation spéciale (qui ne sera pas rejetée) par laquelle il supplie (Allah), et moi, je veux réserver une telle invocation pour intercéder en faveur de ma communauté dans l’Au-delà. »!– /wp:paragraph –>

Malheureusement, il y a de nombreuses situations où les croyants oublient d’invoquer Dieu pour Sa miséricorde. Même dans la plus petite calamité, certains oublient l’humilité et ne cherchent pas les moyens de se rapprocher de Dieu. Le mécontentement grandit, le stress fait son œuvre, et les tempéraments commencent à bouillir.

Au lieu de trouver des voies constructives pour sortir d’une situation génératrice de discorde, ce type de personne trouve un apaisement trompeur en blâmant le Seigneur pour ses souffrances. Dans sa colère, il peut même basculer vers l’incrédulité envers son Seigneur, au lieu de trouver le calme qui l’aiderait à transformer sa rage en énergie positive au service de la situation. Dieu dit :

{Et parmi les gens, il en est qui adore Allah comme s’il était au bord (d’un précipice) : si un bien l’atteint, il s’en contente ; mais si une épreuve l’atteint, il se détourne (c’est-à-dire revient à la mécréance après avoir embrassé l’Islam). Il perd ainsi la vie d’ici-bas et l’Au-delà.} (22:11)

Beaucoup de musulmans glissent vers le mécontentement face à un stress excessif, et il y a dans l’humanité de chacun une part de panique face à l’incertitude. Toutefois, proférer des accusations blasphématoires contre le Seigneur conduit à l’autodestruction, car la vertu de la patience est alors rapidement oubliée.

La Patience (Sabr) des Prophètes face aux épreuves

La patience et le calme sont des ingrédients essentiels lorsqu’on invoque Dieu par des du‘a : ils ouvrent la voie à une foi plus forte et à une attitude plus positive face aux calamités d’une tempête. Dieu ordonne la patience même dans les pires scénarios, et demande aux musulmans d’accepter leurs épreuves comme des marches vers des horizons plus verdoyants.

{Et soyez patients. Certes, Allah est avec ceux qui patientent.} (8:46)

{Ceux qui, en ce monde, sont proches d’Allah seront élevés aux plus hauts degrés : « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré avec patience ! Qu’elle est excellente, la demeure finale ! »} (13:24)

L’acceptation et la gratitude sont également nécessaires pour dépasser les épreuves les plus dures. Il peut sembler paradoxal de trouver de la joie dans les malheurs, mais le fait que la promesse de Dieu demeure de récompenser ceux qui patientent et s’attachent au Seigneur dépasse toute forme de joie au cœur même des calamités.

{Certes, avec la difficulté vient le soulagement.} (94:6)

Les Prophètes étaient connus pour avoir subi de plein fouet la violence tout au long de leur mission, et pourtant ils vécurent pour raconter leurs histoires, en invoquant les bénédictions et la guidance de Dieu quoi qu’il leur arrive. Leur degré de patience est incomparable, mais il n’y a aucun mal à imiter leur calme dans les pires situations.

Le Prophète Ibrahim (paix sur lui) fut jeté dans un feu par Nimrod afin de l’éliminer pour toujours. Mais il fut sauvé par sa soumission calme à Dieu :

{Allah dit : « Ô feu ! Sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. »} (21:69)

Il est impossible qu’un feu ardent devienne frais, sauf si Dieu l’ordonne.

Le Prophète Moussa (paix sur lui) invoqua :

{Mon Seigneur est avec moi, Il me guidera.} (26:62), alors qu’il était proche de la noyade ; et tandis que sa vie était en jeu, il ne demanda que la guidance par-dessus toute autre chose.

L’histoire bouleversante du Prophète Ayyub (paix sur lui) vient aussi à l’esprit : Ayyub est rappelé comme l’un des Prophètes les plus patients dans la Sîra islamique — gardant son calme malgré la perte de sa richesse, de sa santé, de sa famille et de tous ses compagnons, et frôlant la mort en homme isolé :

{Et (rappelle-toi) Ayyub lorsqu’il cria vers son Seigneur : « Vraiment, le malheur m’a touché, mais Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux. »} (21:83-84)

Il ne pensait qu’à la miséricorde de Dieu, malgré son épreuve.

Tous les Prophètes, et donc tous les musulmans, traverseront leur tempête parfaite — celle qui correspond à la persévérance de chacun. La clé pour trouver le calme au milieu du chaos et s’élever au-dessus des difficultés est la patience, l’acceptation et la gratitude. Et la clé pour affronter cette tempête parfaite avec un souffle de sérénité est de trouver Dieu et de Lui demander la guidance. Le Prophète Muhammad a dit :

« Sois attentif à Allah, tu Le trouveras devant toi. Connais Allah dans l’aisance, Il te connaîtra dans l’adversité ; sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec l’épreuve, et la facilité avec la difficulté. » (At-Tirmidhi, 2516)

Par Maria Zain