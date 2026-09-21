L’imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H) fut l’un de ces imams bien guidés qui vécurent durant les premiers siècles de l’Hégire. Ces imams étaient des modèles pour les gens. Ils manifestaient la piété, des valeurs morales élevées, et une adhésion sincère à la Sunnah du Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui). Ainsi, les gens acquirent confiance dans l’approche saine de ces imams et dans leur application sincère de la religion.

Ces imams bien guidés donnaient des cours impressionnants dans les mosquées, où les chercheurs de savoir venaient en grand nombre pour écouter l’interprétation d’un verset, demander l’explication d’un hadith, ou solliciter une fatwa. Les gens tenaient ces imams en très haute estime et se conformaient à leur guidance afin d’être sauvés dans l’Au-delà.

Naissance et origine

Né en Rabi Awwal 164 H (novembre 780 EC), l’imam Ahmad appartenait à une noble lignée des Bani Shayban à Bagdad.

Son père mourut avant sa naissance. Sa mère prit soin de lui et l’éleva de la manière la plus appropriée. Elle veillait à ce qu’il apprenne les différentes disciplines du savoir répandues à cette époque. Ainsi, il mémorisa le Noble Coran et s’appliqua avec enthousiasme à la science du Hadith. Il se levait à l’aube pour être le premier étudiant à assister au cercle de science de son shaykh. Durant son adolescence, il rejoignit le cercle d’Abu Yusuf, disciple de l’imam Abu Hanifah et premier à occuper le poste de juge en chef. Son cercle était d’une splendeur indescriptible. Il attirait des chercheurs de savoir, des savants, ainsi que des juges de diverses classes et rangs. L’imam Ahmad assista à ce cercle durant quatre ans. Il mit par écrit tout ce qu’il y apprit, ce qui forma une grande quantité de feuillets. Il assistait aussi au cercle de l’imam Hasheem ibn Basheer As-Solamy, grand savant du Hadith à Bagdad. De plus, chaque fois qu’il apprenait qu’un savant compétent était arrivé à Bagdad, il cherchait à acquérir le savoir auprès de lui. À ce titre, il apprit auprès de grands savants : Naeem ibn Hammad, Abd** al-Rahman ibn Mahdi, et **Umayr ibn `Abdullah ibn Khaled.

Un chercheur de savoir

Les chercheurs de savoir de cette époque étaient connus pour leurs voyages dans la quête du savoir religieux, en particulier du Hadith. Malgré le coût élevé et l’éloignement de tels voyages, ils parcouraient le monde musulman où vivaient les juristes éminents et les savants du Hadith afin d’acquérir le savoir.

L’imam Ahmad commença son voyage béni dans la quête du Hadith en 186 H (802 EC), à l’âge de 22 ans. Il se rendit à Bassora, Koufa, Ar-Riqqa, au Yémen, et au Hijaz (c’est-à-dire La Mecque et Médine) où il rencontra un certain nombre de savants et juristes éminents de la Ummah, tels que Yahya ibn Said** Al-Qattan, Abu Dawud At-Tayalisi, Waki ibn Al-Jarraah, Abu Muawiyah Ad-Darir, Sufyan ibn **Uyainah, et Ash-Shafei. Il se consacra à étudier auprès d’Ash-Shafei pendant un certain temps, au cours duquel il apprit le fiqh (jurisprudence islamique) et ses fondements. Il était un chercheur de savoir si dévoué qu’Ash-Shafei dit à son sujet qu’il n’y avait à Bagdad personne de plus savant en religion et plus habile à mémoriser les hadiths que l’imam Ahmad. Sa grande passion pour la quête du Hadith l’amena à supporter volontairement toute difficulté. Malgré son immense savoir et sa haute position parmi les savants éminents, il continuait à rechercher le savoir auprès d’autrui. Bien que ses shaykhs et ses collègues attestassent de l’abondance de son savoir, il n’éprouvait aucune gêne à s’asseoir parmi les étudiants pour recevoir la science d’autres personnes. Voyant l’imam Ahmad tenir l’encrier par lequel il écrivait ce qu’il apprenait, l’un de ses contemporains commenta : « Ô père de Abdullah, [tu t’assieds parmi les étudiants] malgré le haut niveau de savoir que tu as atteint. Tu es l’imam des musulmans [en science] ! » La réponse de l’imam Ahmad fut : « Avec l’encrier [je demeure] jusqu’à ce que j’aille à la tombe. »

Un enseignant

Il convient de noter que l’imam Ahmad prit place pour enseigner et émettre des fatwas à Bagdad en 204 H (819 EC), la même année où l’imam Ash-Shafei mourut. L’imam Ahmad fut ainsi un grand successeur d’un prédécesseur éminent. Il avait deux cercles de transmission : un cercle particulier à son domicile pour ses étudiants assidus, et un cercle général à la mosquée après la prière de Asr pour les gens ordinaires et, de manière générale, les chercheurs de savoir.

L’imam Ahmad traitait ses étudiants avec cordialité et décrivait leurs encriers avec lesquels ils consignaient les hadiths qu’il leur transmettait comme les agneaux de l’islam. De plus, il était si honnête et si méticuleux dans la transmission des hadiths qu’il ne rapportait jamais un hadith à moins qu’il ne provienne d’une source écrite, bien qu’il fût très réputé pour la finesse de sa mémoire.

Il est également mentionné que l’imam Ahmad mémorisa environ un million de narrations provenant des Compagnons et des Tab`in (la première génération après le Prophète Muhammad).

Son épreuve

L’épreuve commença lorsque le calife Al-Ma’moun déclara en 218 H (833 EC) son appel à considérer le Coran comme une créature, à l’instar de toutes les créatures. […]

Sa mort

Après une vie riche en grandes réalisations, l’imam Ahmad décéda le 12 Rabi` Thani 241 H (30 août 855 EC), à l’âge de 77 ans. Il fut enterré à Bagdad.