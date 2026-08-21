Le Dr Monzer Kahf, éminent économiste et conseiller musulman, déclare :

« Notre riche patrimoine de fiqh comporte des avis selon lesquels les enfants d’un fils ou d’une fille décédé(e) avant ses peuvent être considérés parmi les héritiers. Cette question est connue sous le nom de Al-Wasiyyah Al-Wajibah, c’est-à-dire le testament obligatoire, qui peut être imposé par la législation de l’État. »

Plusieurs législations familiales inspirées de la charia dans des pays musulmans ont adopté cette approche, notamment en Égypte, en Syrie, en Algérie et dans d’autres pays.

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : la loi prévoit que les enfants d’un enfant décédé reçoivent la part qui serait revenue à leur père, à condition que cette part ne dépasse pas le tiers de l’ensemble de la succession.

Si elle dépasse le tiers, ils ne reçoivent que ce tiers, tandis que le reste revient à l’oncle et à la tante. Cette situation ne se produit que lorsque le grand-père ne laisse derrière lui qu’un seul fils et une seule fille en plus des petits-enfants concernés.