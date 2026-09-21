Il existe, dans l’esprit des gens, une amnésie concernant 1 000 ans de civilisations musulmanes, chinoises et indiennes durant la période 700-1700 de l’ère commune. Notre système éducatif néglige largement cette période. Au lieu de se concentrer sur l’Europe, où une grande partie de ces siècles est survolée comme relevant des « Âges sombres » et/ou du « Moyen Âge », les programmes scolaires — en particulier ceux des matières STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi que la matière du sport — ont tendance à sauter cette période, en revenant en arrière depuis la Renaissance européenne directement vers les civilisations romaine et grecque, en ignorant largement les savants ou les inventions issus de cultures non européennes.

Une amnésie de 1000 ans : le sport dans l’héritage musulman

Fig. 1 : Schémas de la persistance de l’amnésie et de son élimination.

Un danger possible de cette amnésie est qu’elle engendre un complexe de supériorité dans le caractère européen tout en provoquant, simultanément, un complexe d’infériorité dans le caractère des autres. Le schéma suivant clarifie le problème et la manière dont il peut être résolu. Il montre l’écart de 1001 ans (amnésie) et comble cet écart de manière appropriée avec les civilisations chinoise, perse, indienne et musulmane.

Pour une cohésion sociale efficace et un respect interculturel, il est essentiel d’aller plus loin et d’enrichir toutes les autres matières enseignées, y compris le sport, par des contributions d’autres cultures — en particulier celles issues de l’héritage musulman, et plus spécifiquement de l’Espagne musulmane — sans lesquelles la Renaissance européenne n’aurait pas eu lieu.

Le thème du sport dans l’héritage musulman mérite une attention particulière. Même les musulmans ne sont pas conscients de l’ampleur des contributions que le monde musulman classique a apportées au développement du sport. Par exemple, nous associons tous le cricket à la « britishness » ; pourtant, ce jeu est né dans le nord de l’Inde vers 700 de l’ère commune et s’est déplacé vers l’ouest, atteignant son apogée lorsque les Britanniques l’ont adopté comme le leur. Un autre jeu est le polo, un sport ancien venu de Perse et d’Afghanistan. Les musulmans l’appréciaient beaucoup. Des manuscrits présentent des miniatures d’hommes et de femmes jouant ensemble sur le même terrain.

On croit que le Prophète Muhammad aimait le sport. Les traditions du Prophète rapportent qu’il a fait la course avec son épouse ‘Aïcha. Elle a remporté le premier sprint, mais a perdu au second tour. Il encourageait les parents à enseigner aux enfants la natation, l’équitation et le tir à l’arc.

Le mot arabe pour sport est Riyâdah. Il est intéressant de noter que le même mot est utilisé pour les mathématiques et que les soufis l’employaient pour désigner l’exercice de l’âme. Dans l’héritage musulman, le sport a été associé à l’entraînement du corps, de l’esprit et de l’âme. Le comportement sportif était généralement lié à une haute moralité et à une conduite exemplaire, telles que la chevalerie, la fiabilité et la générosité. Lorsque les musulmans atteignirent l’Espagne, la Sicile, Istanbul (Constantinople) et d’autres régions du monde, ils arrêtèrent tous les sports qui infligeaient du tort aux joueurs, comme les combats de gladiateurs et autres pratiques semblables. On se demande si ces musulmans auraient permis le knock-out en boxe.

Nous avons récemment constaté une hausse du nombre de sportifs et de sportives issus du monde musulman participant aux Jeux olympiques. Ce qui retient l’attention, c’est le pourcentage élevé de femmes participantes. Mais ce qui est particulièrement notable, c’est l’apparition de femmes musulmanes portant le hijab et concourant avec un code vestimentaire « conforme à la Chari’a », c’est-à-dire que seuls le visage et les mains des femmes doivent être visibles. Lorsque, en 2008, la Bahreïnienne Ruqaya al-Ghasara remporta sa médaille d’or au 100 m et au 200 m, elle secoua le monde par sa tenue couvrant tout son corps.

L’héritage des maîtres musulmans de kung-fu

Une amnésie de 1000 ans : le sport dans l’héritage musulman

Un héritage important de l’islam en Chine est représenté par le kung-fu musulman, développé au fil de l’histoire par des maîtres musulmans, qui ont uni dans leur effort et leur entraînement la perfection physique et la perfection spirituelle. La courte étude suivante, par Mohammed Khamouch, ainsi que l’article plus long mentionné ci-dessous du même auteur, analysent cet héritage et mettent en lumière ses différentes dimensions historiques et culturelles.

Qui a rédigé le premier manuel de tir à l’arc « utile » ?

Une amnésie de 1000 ans : le sport dans l’héritage musulman

Dans cet article, nous examinerons plusieurs manuels de tir à l’arc rédigés à la fois dans le monde islamique et en Occident, dans le but de déterminer lequel est le plus ancien manuel utile de tir à l’arc. Notre enquête est guidée par des critères en fonction desquels les documents ont été sélectionnés, tels que la disponibilité du texte, l’existence d’une version anglaise (originale ou traduite) et son caractère complet dans la couverture des techniques de tir à l’arc. Sur la base de ces critères, il s’est avéré que le plus ancien manuel utile de tir à l’arc est un ouvrage écrit vers 1368 par Taybugha Al-Ashrafi Al-Baklamishi Al-Yunani, The Complete Manual of Archery for Cadets, connu dans les travaux universitaires sous le nom de Saracen Archery.

par Salim Al-Hassani