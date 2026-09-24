« J’avais acheté beaucoup de nouveaux foulards et j’aimais les assortir à mes vêtements », raconte Silvia.

En réalité, je ne peux pas dire qu’il y a eu un premier jour précis où j’ai commencé à porter le hijab. J’ai commencé à me couvrir progressivement et, après de nombreux essais, j’ai fini par le porter tous les jours et, depuis, je ne l’ai plus quitté, in shâ’ Allah.

Lorsque je me suis convertie à l’islam, durant l’été 2002, je vivais encore chez mes parents. Au début, je pensais pouvoir être une bonne musulmane sans porter de foulard sur la tête. Je pensais que je ne trouverais jamais le courage de sortir ainsi, d’affronter les personnes que je connaissais depuis mon enfance, d’entrer dans un magasin ou simplement de poursuivre ma vie avec cette nouvelle tenue.

De plus, je n’étais pas vraiment convaincue que Dieu voulait que nous couvrions notre corps et nos cheveux. J’étais encore en partie influencée par l’idée chrétienne selon laquelle « la foi est dans le cœur » et que l’apparence extérieure n’a pas tellement d’importance.

Puis, à mesure que j’en apprenais davantage sur l’islam, mon point de vue a progressivement changé. J’ai compris qu’en islam, il n’y a pas de séparation entre le corps et l’esprit, entre les actes et la spiritualité. Avant de prier, nous purifions notre corps aussi bien que notre cœur. Lorsque nous prions, nous nous prosternons à la fois avec notre front et avec notre esprit.

1. Le premier pas et la découverte du foulard

Lorsque j’ai compris cela, mon désir de porter le hijab s’est renforcé. Pourtant, je pensais toujours que je n’aurais jamais le courage de franchir le pas. J’admirais les musulmanes qui portaient des foulards très élégants, mais je ne comprenais pas comment elles faisaient ! Je devais apprendre à porter correctement un foulard, au moins pour pouvoir prier chez moi et à la mosquée.

À cette époque, j’achetais des livres dans la seule librairie islamique de Milan. J’avais remarqué que la jeune femme qui y travaillait était très pratiquante et très sympathique. Un jour, je suis entrée dans la boutique alors qu’elle était seule et j’ai trouvé le courage de lui demander :

« Excusez-moi, pourriez-vous m’apprendre à porter le foulard ? »*

Ma question l’a surprise. Elle ne savait pas que j’étais musulmane, mais elle n’a rien dit. Elle a fermé la boutique, retiré son propre voile et m’a montré lentement comment le mettre. Puis elle m’en a donné un et j’ai essayé de le mettre moi-même. J’ai alors découvert que c’était très facile à porter ! C’était mon premier hijab, un foulard blanc tout simple. Je l’ai beaucoup aimé. Il est toujours avec moi et je le porte encore parfois, même s’il est désormais ancien.

2. Dans les rues de Milan : entre trac et fierté

Le lendemain, je l’ai mis dans mon sac et je suis partie à l’université. J’avais trouvé une salle vide où je pouvais prier sur mon lieu de travail. Puis le téléphone a sonné. C’était la jeune femme de la librairie. Je lui avais donné mon numéro la veille et elle me demandait de l’accompagner à la mosquée — c’était un vendredi.

J’ai accepté, puis je me suis rendu compte que, certes, j’avais un foulard sur la tête, mais que le reste de mes vêtements n’était pas vraiment adapté pour aller à la mosquée. Je portais une longue jupe, mais elle s’ouvrait lorsque je marchais, et les manches de ma chemise n’étaient pas assez longues.

Que pouvais-je faire ? J’ai marché à tout petits pas, comme une geisha, pour éviter que ma jupe ne s’ouvre, jusqu’à atteindre un magasin situé à côté de l’université. J’y ai acheté des épingles et je les ai utilisées pour fermer ma jupe. Je devais probablement avoir l’air d’une musulmane punk ! Puis j’enfilé une veste — alors que nous étions en été ! — et je suis partie à la mosquée.

C’était donc la première fois que je marchais dans les rues de Milan avec mon hijab. Je sentais les regards des gens posés sur moi. Mon visage avait des traits très italiens et ma tenue n’était pas typiquement islamique. Surtout, lorsque je devais parler et que les gens comprenaient que j’étais italienne, j’attirais énormément l’attention ! Je dois avouer que j’étais gênée, mais en même temps, j’étais fière de mon foulard. Je l’aimais et je me sentais bien avec.

3. Vers la naturalité et la confiance en Allah

Avec l’arrivée de l’automne, puis de l’hiver, il devint plus facile de trouver des vêtements adaptés. J’ai alors commencé à porter le foulard chaque fois que j’en avais la possibilité — et chaque fois que je’étais certaine de ne rencontrer aucun membre de ma famille.

Un jour, j’ai rendu visite à une amie à Bologne et j’ai gardé mon hijab pendant tout mon séjour. Peut-être parce que je m’y étais habituée et que je le portais naturellement, les gens ont eux aussi cessé de me regarder avec insistance. Ce n’est que lorsque je parlais qu’ils semblaient surpris.

Quelques mois plus tard, je me suis mariée et j’ai déménagé dans un autre pays. Personne ne me connaissait là-bas et c’était le moment idéal pour commencer à porter le hijab. Durant les premiers jours, j’étais encore un peu gênée, puis c’est devenu la chose la plus naturelle au monde. Lorsque je me préparais à sortir, je mettais mes chaussures et mon hijab. Je n’aurais jamais oublié de mettre mes chaussures avant de sortir ; de la même manière, je n’allais plus jamais oublier de mettre mon hijab !

J’ai acheté beaucoup de nouveaux foulards et j’aimais les assortir à mes vêtements. Je sais que le hijab est une question de pudeur, mais nous pouvons aussi être élégantes en le portant.

4. Surmonter l’angoisse professionnelle

Ma seule crainte était de ne pas pouvoir trouver de travail à cause de mon hijab. Et, même si j’avais la foi, ma foi n’était pas encore assez forte pour maintenir mon cœur en paix. Il m’arrivait de ne pas pouvoir dormir la nuit à cause des pensées que j’avais concernant la difficulté de trouver un emploi où l’on accepterait que je porte le hijab.

J’aurais dû garder à l’esprit ces magnifiques versets du Coran :

« Et quiconque est pieux envers Allah, Il lui donnera une issue favorable et lui accordera Ses dons par des voies qu’il ne soupçonne pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint certainement Son dessein. Allah a assigné une mesure à toute chose. »

(At-Talâq, 65:2-3)

Et, effectivement, al-hamdou lillâh, j’ai réussi à trouver deux emplois quelques semaines seulement après avoir commencé à porter le hijab !

Conclusion : Un cheminement étape par étape

Pour terminer mon récit, j’aimerais dire aux femmes nouvellement converties que nous pouvons parfois subir des pressions de la part d’autres musulmanes qui, bien intentionnées, nous encouragent à porter le foulard, voire un jilbâb, peu de temps après notre conversion.

Mon conseil personnel serait de prendre les choses avec calme, étape par étape. À mesure que la foi grandit et que l’amour de l’islam s’approfondit, le port du hijab viendra naturellement. En revanche, cela n’a pas de sens si nous sommes contraintes de le porter.

Rappelons-nous que le verset qui a rendu le hijab obligatoire pour les femmes musulmanes fut révélé alors que le Prophète vivait à Médine, à une époque où la foi des croyants était devenue forte et où ils étaient prêts à obéir à tous les commandements d’Allah. C’était là une sagesse d’Allah : attendre ce moment. C’est avec cette même sagesse que nous devrions pratiquer notre religion.