Le Coran est le plus précieux des dons qu’Allah ait accordés à l’humanité. Il est le miracle des miracles, attestant la prophétie du Prophète Muhammad ﷺ, ainsi que la source éternelle de la guidance divine, de la guérison, de la lumière et de la miséricorde. Il apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont conscients d’Allah et constitue un avertissement pour les insouciants et les insolents. Il renferme une sagesse inépuisable ; il est la quintessence du savoir des anciens comme des modernes, le Discernement décisif, un Esprit venant d’Allah et une révélation descendue d’En-Haut dans le cœur du Messager.

Enfin, il est notre corde de salut, notre défenseur ou notre accusateur au Jour du Jugement dernier. Il est donc impératif que nous répondions à la Parole divine de la manière la plus appropriée.

Voici quelques conseils qui peuvent nous aider à tirer pleinement profit du Coran.

1. Contempler la grandeur de la Parole et la majesté sublime de Celui qui la prononce

Pour tirer véritablement profit du Coran, il est indispensable que notre esprit et notre cœur soient remplis d’un profond sentiment de révérence et de crainte respectueuse devant cette Parole majestueuse et devant son Auteur : le Créateur et le Seigneur souverain de tous les êtres.

Allah dit à ce sujet :

« Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l’aurais vue s’humilier et se fendre par crainte d’Allah. » (Al-Hashr, 59:21)

2. Garder toute sa présence d’esprit

Nous ne pouvons espérer tirer profit du Coran si nous ne lui accordons pas toute notre attention. Il est donc indispensable d’écarter toutes les distractions.

Il peut être utile de prendre les dispositions nécessaires pour favoriser une concentration adéquate : se purifier aussi bien physiquement qu’intérieurement, s’asseoir confortablement dans une attitude détendue, et ainsi de suite.

3. Méditer

Puisque le principal objectif de la lecture de la Parole n’est autre que de réfléchir à son message, nous devons nous y consacrer avec attention.

‘Alî a dit :

« Il n’y a aucun bien dans l’adoration sans connaissance ; il n’y a aucun bien dans la lecture sans méditation. »

C’est pourquoi les sources rapportent que le Prophète, ses Compagnons et les Salaf as-Sâlih (les pieux prédécesseurs) répétaient souvent le même verset afin d’en méditer plus profondément les significations.

4. Écarter les voiles et les obstacles

Il arrive souvent que l’on soit empêché de parvenir à une véritable méditation en raison de nombreux voiles et obstacles qui se dressent entre nous et une juste compréhension du Coran. Parmi eux :

Une préoccupation excessive pour les règles extérieures de la récitation et l’articulation des sons, au point d’être entièrement absorbé par ces aspects et de ne plus accorder l’attention nécessaire à la méditation sur les significations.

pour les règles extérieures de la récitation et l’articulation des sons, au point d’être entièrement absorbé par ces aspects et de ne plus accorder l’attention nécessaire à la méditation sur les significations. L’imitation aveugle d’une secte, d’une école ou d’une idéologie particulière, ainsi qu’un attachement fanatique à celle-ci, de sorte que nos idées préconçues et nos préjugés nous empêchent de percevoir les significations plus profondes de la Parole.

d’une secte, d’une école ou d’une idéologie particulière, ainsi qu’un attachement fanatique à celle-ci, de sorte que nos idées préconçues et nos préjugés nous empêchent de percevoir les significations plus profondes de la Parole. La persistance dans les péchés ou l’orgueil , par lesquels le miroir du cœur se couvre de rouille et devient ainsi incapable d’accéder aux véritables éclairages spirituels.

, par lesquels le miroir du cœur se couvre de rouille et devient ainsi incapable d’accéder aux véritables éclairages spirituels. L’attachement dogmatique à une œuvre particulière de tafsîr, au point de considérer à tort que son auteur aurait épuisé l’ensemble des significations du Coran dans son commentaire, aussi éloquent et profond soit-il. Car le Coran est inépuisable dans la profondeur de ses significations.

5. S’identifier aux significations des versets lus et y répondre avec sensibilité

Lorsque vous lisez les versets qui évoquent les attributs d’Allah, gardez à l’esprit Sa nature incomparable et Son absolue unicité.

Lorsque vous lisez les versets qui parlent de la création d’Allah, contemplez la manifestation de la puissance divine telle qu’elle se révèle dans Son œuvre, afin d’être conduit à reconnaître la grandeur et la puissance d’Allah.

Lorsque vous lisez les versets qui décrivent le Paradis, nourrissez pour lui un désir si ardent qu’il vous conduise spontanément à rechercher la miséricorde d’Allah.

Lorsque vous lisez les descriptions de l’Enfer, laissez-vous saisir par la crainte et implorez Allah de vous préserver de ses tourments.

6. Se représenter qu’Allah vous parle directement à travers le Coran

Comme le disait le regretté Dr Iqbal :

« Aucun conseil de qui que ce soit ne m’a été aussi bénéfique que celui de ma mère, qui me disait : “Mon fils, lorsque tu lis le Coran, représente-toi intérieurement qu’Allah te parle à travers lui !” »

C’est pourquoi Muhammad ibn Ka‘b al-Qurazî, l’un des savants de la génération qui suivit celle des Compagnons du Prophète, a dit :

« Celui qui a reçu le Coran, Allah lui a certainement parlé ! »

7. Être sensible et réceptif

L’imam al-Ghazâlî dit :

« Pour tirer profit du Coran, trois de nos facultés doivent participer à l’acte de récitation : la langue, l’esprit et le cœur. »

Ainsi, la langue articule les sons, l’esprit en saisit les significations et le cœur devient réceptif, accueillant l’exhortation et le conseil.

8. Développer en soi les qualités des serviteurs du Tout-Miséricordieux

L’objectif ultime de la révélation est de transformer notre être intérieur de telle manière que nous incarnions les idéaux et l’éthique du Coran. C’est pourquoi le Prophète a été décrit par ‘Â’ishah comme un Coran vivant.

Il faut donc lire, méditer sur le message et agir en conséquence, comme le faisaient les Compagnons du Prophète ﷺ, en unissant ainsi le savoir à la pratique.

9. Saluer le Messager, transmetteur de la Parole

Nous ne pouvons dissocier le Message du Messager, car il est le meilleur interprète de la Parole et celui qui en a incarné le sens de manière vivante. Nous devons donc constamment adresser au Prophète nos salutations de paix et nos bénédictions.

Car sans un amour profond pour le Messager, nous ne pouvons véritablement apprécier les révélations qu’Allah lui a transmises par l’intermédiaire de l’ange Jibrîl.

Puisse Allah répandre à jamais Ses bénédictions les plus choisies et Sa paix sur Son serviteur et Messager Muhammad, sur sa famille et ses Compagnons. Et puisse-t-Il nous accorder à tous l’honneur de rejoindre leur noble compagnie après avoir quitté ce monde éphémère. Âmîn.