La bonté envers les parents est un droit humain majeur ; il n’est guère de droit plus sérieux et plus noble que celui-ci. Si vous négligez de vous en acquitter, vous vous exposez à l’humiliation et au blâme ici-bas comme dans l’au-delà.

La bonté envers les parents est l’une des portes du Paradis. Cette règle a été établie afin d’honorer les parents, de les accompagner convenablement dans cette vie, de subvenir à leurs besoins et d’abaisser devant eux l’aile de l’humilité.

1. Le soleil et la lune de la vie

Dans ce monde, les parents sont pour leurs enfants comme le soleil et la lune. Par eux, l’enfant trouve sa lumière sur le chemin, dissipe sa solitude et éprouve un sentiment de réconfort. Ils sont comme le soleil et la lune dans le rêve de Yûsuf (Joseph) عليه السلام. Yûsuf عليه السلام raconta son rêve à son père :

﴿Ô mon père ! J’ai vu onze étoiles, ainsi que le soleil et la lune ; je les ai vus prosternés devant moi.﴾

— Sourate Yûsuf, 12:4

Le père est comme le soleil : il travaille durant la journée pour subvenir aux besoins de ses enfants.

il travaille durant la journée pour subvenir aux besoins de ses enfants. La mère est comme la lune : elle veille la nuit par amour et par tendresse pour ses enfants.

Les parents pleurent de joie lorsque leurs enfants rient. Ils se soucient de leur bonheur et supportent les difficultés pour leur bien. Ils restent eux-mêmes affamés pour nourrir leurs enfants et assoiffés pour leur donner à boire. Ils se consument comme une bougie afin d’éclairer le chemin de leurs enfants. Tel est le cœur d’une mère :

Et le cœur de la mère de Moïse devint vide.﴾

— Sourate Al-Qasas, 28:10

Tels sont aussi les yeux d’un père :

﴿Et ses yeux blanchirent de chagrin, et il était accablé.﴾

— Sourate Yûsuf, 12:84

2. Le mérite et les conséquences

Quel bonheur pour l’enfant qui quitte ce monde alors que ses parents sont satisfaits de lui, ou dont les parents quittent ce monde alors qu’ils sont satisfaits de lui ! Quelle vie heureuse et pure !

Lorsque la mère d’Iyâs ibn Mu‘âwiya mourut, il éclata en sanglots. Lorsqu’on lui demanda la raison de ses larmes, il répondit : « Deux portes du Paradis m’étaient ouvertes. Par la mort de ma mère, l’une de ces portes s’est refermée. » (Tahdhîb al-Kamâl, 3/436)

À l’inverse, quel malheur pour l’enfant qui désobéit à ses parents ou dont les parents mécontents quittent ce monde ! C’est une immense perte, un égarement et un éloignement de la miséricorde d’Allah.

Allah ordonne à l’être humain d’être bon envers ses parents au moment même où Il lui ordonne de L’adorer :