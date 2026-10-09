Parfois, nous avons l’impression que tout devient simplement trop lourd : les fluctuations de notre foi, le fait de retomber sans cesse dans le péché, le sentiment de « ne pas mériter la miséricorde d’Allah ». Les épreuves nous donnent parfois l’impression d’être des châtiments. Nous sommes constamment préoccupés par l’avenir : notre mariage, notre argent, notre carrière, notre pays… Et certaines difficultés nous paraissent tout simplement trop grandes pour être surmontées. Nous savons que nous ne sommes pas censés nous poser cette question, mais elle demeure au fond de notre esprit : « Pourquoi moi ? »

Nous avons tous entendu dire que nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde d’Allah. En apparence, nous essayons de ne pas désespérer, mais le Diable a plus d’un tour dans son sac. Nous avons tendance à désespérer de nous-mêmes et de notre capacité à changer les choses, en particulier face aux bouleversements intérieurs que nous ressentons. Et, au fond, l’effet est le même que celui du désespoir face à la miséricorde d’Allah. Nous n’acceptons pas toujours qu’Allah puisse nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous pensons parfois devoir « mériter » les difficultés que nous traversons, alors qu’Allah ne nous punit pas nécessairement et que nous n’avons pas besoin d’être parfaits.

Cela ne signifie toutefois pas que nous devons cesser de progresser ou de nous remettre en question lorsque nous commettons des erreurs. La clé est de développer notre relation avec Allah au cœur même de l’épreuve. Si nous connaissons Allah, aucune situation n’est désespérée. Aucune tristesse n’est éternelle. Nous percevons alors les épreuves comme elles sont censées l’être : des tests de notre confiance en Allah, qui nous obligent à mettre nos connaissances en pratique et nous rapprochent de Lui.

Ces épreuves peuvent également être un châtiment si nous les laissons nous affecter négativement, au point de nous détourner complètement d’Allah à cause de notre tristesse. Mais la conscience que nous avons de notre propre état et notre compréhension de la miséricorde d’Allah nous permettent de transformer cette épreuve en quelque chose de positif : nous repentir devant Allah et multiplier les bonnes œuvres afin d’effacer nos mauvaises actions.

Le premier exercice consiste à prendre pleinement conscience qu’Allah sait ce que nous traversons. Quelle que soit la peine qui nous atteint, quelle que soit l’épreuve que nous endurons, nous devons comprendre que nous ne sommes jamais seuls. Même si nous avons le sentiment que le monde et ceux qui nous sont les plus proches nous ont abandonnés, Allah est là. Il nous rappelle dans le Coran :

« N’ayez pas peur. Je suis avec vous deux : J’entends et Je vois. » (Tâ-Hâ, 20:46)

À partir du moment où nous reconnaissons qu’Allah est avec nous et qu’Il est proche de nous, une issue demeure possible à nos inquiétudes intérieures.

Il y a des choses que nous devons connaître afin de développer notre relation avec Allah. Il y a ensuite des choses que nous devons faire afin de préserver cette proximité avec Lui. Enfin, il y a des choses auxquelles nous devons aspirer pour parvenir à une relation idéale avec notre Seigneur. Nous prions pour qu’à la fin de cette série, nous ayons tous renforcé notre relation avec Allah.

Développer notre relation avec Allah

En juillet 2006, je regardais un reportage consacré à l’attaque dévastatrice menée par Israël contre le Liban. En voyant les images de corps démembrés et en entendant les appels à l’aide, la frustration et le sentiment d’impuissance que je ressentais étaient accablants.

J’ai donc décidé de prier tout en récitant le Coran. Alors que je récitais, je suis arrivé au verset :

« Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n’avez pas encore subi d’épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et malheur les touchèrent ; ils furent secoués jusqu’à ce que même le Messager et ceux qui avaient cru avec lui disent : “Quand viendra le secours d’Allah ?” Certes, le secours d’Allah est proche. »!– /wp:paragraph –>

Et c’était là la réponse. En tant qu’êtres humains, nous serons éprouvés. Mais cela ne signifie pas que nous passerons toute notre vie dans une difficulté perpétuelle, car « certes, le secours d’Allah est proche ».

Que signifie donc le fait de traverser une épreuve ? Est-ce qu’Allah est en colère contre nous ? Et s’il n’existait aucune issue ? Chaque fois que nous traversons une difficulté, certaines choses doivent être pour nous des certitudes. Allah nous dit dans le Coran :

« […] Allah fera venir, après la difficulté, l’aisance. » (At-Talâq, 65:7)

Certaines difficultés sont si accaparantes que nous ne parvenons plus à nous concentrer sur autre chose que le problème lui-même. Mais nous devons nous rappeler que si nous voulions dénombrer les bienfaits d’Allah, nous n’en serions pas capables. Nous rappeler les autres bienfaits présents dans notre vie nous aide à considérer l’épreuve dans le contexte plus vaste de notre existence. Le simple fait que vous puissiez vous prosterner et vous écrier : « Ô Allah ! » est déjà un bienfait qui dépasse tous les autres.

Pourquoi les épreuves ?

Il y a une finalité derrière l’épreuve, et cette finalité est liée à notre état intérieur et à notre relation avec Allah. Allah possède 99 Noms, et il devrait nous suffire de savoir qu’Il est le Très Miséricordieux, le Très Juste et le Très Sage. Votre épreuve ne vous est pas imposée par un être quelconque et dépourvu de raison, mais par Allah, qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire.

Les épreuves sont un moyen de nous purifier. Le Prophète ﷺ a dit :

« Aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune peine, aucune souffrance ni aucune détresse n’atteint le musulman, même s’il ne s’agit que de la piqûre d’une épine, sans qu’Allah n’en expie par cela une partie de ses péchés. » (Al-Bukhârî)

Notre objectif ultime est d’obtenir l’agrément d’Allah et le Paradis, et aucun d’entre nous n’accomplit véritablement l’adoration d’Allah comme Il mérite d’être adoré. Beaucoup d’entre nous négligent de demander régulièrement pardon, de réfléchir à leur état et de revenir vers Allah. Ces épreuves, aussi lourdes soient-elles, allègent notre charge au Jour du Jugement lorsque nous y répondons avec patience.

Les épreuves ont également pour fonction de nous rappeler notre raison d’être. Si nous sommes éloignés d’Allah, l’épreuve vise généralement à nous rapprocher de Lui. Quelle que soit la négligence dans laquelle nous nous sommes engagés, l’épreuve devrait nous faire comprendre que nous n’avons personne — absolument personne — en dehors de Lui.

Si nous sommes proches d’Allah, l’épreuve vient tester notre résilience. Sommes-nous proches d’Allah uniquement dans les moments de facilité, ou notre confiance s’étend-elle également aux périodes de difficulté ? Lorsque nous sommes éprouvés, abandonnons-nous les bonnes œuvres que nous avions l’habitude d’accomplir ? Allah décrit de telles personnes dans le verset suivant :

« Et parmi les gens, il en est qui adorent Allah sur le bord. S’il lui arrive un bien, il en jouit tranquillement ; mais s’il lui arrive une épreuve, il tourne son visage dans l’autre direction. Il perd ainsi ce monde et l’au-delà. Telle est la perte évidente. » (Al-Hajj, 22:11)

Cela peut sembler paradoxal, mais les épreuves sont également une manifestation de l’amour d’Allah. Le Prophète ﷺ a dit :

« Lorsqu’Allah aime un serviteur, Il l’éprouve. » (At-Tirmidhî)

Dans un hadith qudsî, Allah dit à Jibrîl de retarder la réponse à l’invocation d’un serviteur, car Allah aime entendre sa voix (At-Tabarânî). Parfois, la réponse à une épreuve réside précisément dans ce besoin d’Allah, dans ces longuës heures passées durant la nuit et dans ces larmes de sincérité pour atteindre la sérénité du cœur.