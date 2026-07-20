Il y a quelque chose qui me préoccupe depuis un certain temps : la prise de conscience que tant de musulmans, en particulier parmi les jeunes, ne s’engagent pas avec le Coran comme ils le devraient.

Au lieu de le lire et d’essayer de le comprendre, beaucoup estiment que le Coran est trop complexe, trop long, trop répétitif, trop sacré, intimidant, voire dangereux, et finissent ainsi par éviter complètement cet exercice.

Certains ont même été mis en garde par d’autres contre le fait de le lire et de tenter d’en former leur propre compréhension. Cela ne devrait certainement pas être le cas. Je tiens à préciser d’emblée que je ne suis pas une savante en sciences islamiques et que je n’ai pas étudié formellement les sciences coraniques. Mais cela n’est pas une condition préalable pour lire le Coran, s’engager avec lui et en tirer profit, comme je vais le montrer ci-dessous.

Allah dit : « Voici le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute ; il contient une guidance pour ceux qui sont conscients d’Allah, ceux qui croient à l’invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que Nous leur avons accordé ; ceux qui croient à la révélation descendue sur toi, Muhammad, et à ce qui fut révélé avant toi ; ceux qui ont une foi certaine en l’au-delà. Ceux-là suivent la guidance de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussiront. » (Al-Baqarah 2:2-5)

La première chose qui nous est donc dite est que ce Coran est la vérité et qu’en tant que tel, il contient une guidance — et, dans d’autres passages, une guérison — pour l’humanité. Le Coran n’a pas été révélé exclusivement pour un groupe particulier de personnes, savants ou autres. Il a été révélé pour tous, et il est compréhensible à différents niveaux, allant du plus simple au plus complexe et profond, du partiel au global. Vous n’avez pas besoin de le comprendre dans ses sens les plus complexes et les plus profonds pour en tirer bénéfice dans votre vie. Votre lecture du Coran parlera nécessairement à vos propres circonstances, et cela, nul autre sur terre ne peut le faire à votre place, aussi savant soit-il.

Les conditions à considérer lors de la lecture du Coran

Il existe toutefois certaines conditions pour bénéficier de cette guidance, conditions qui sont exposées avant même que vous ne commenciez à lire en espérant en tirer profit.

Premièrement, vous devez être conscient de Dieu. Cela comporte plusieurs significations. Avoir Dieu à l’esprit et savoir qu’Il est toujours présent constitue le commencement de la sagesse. Cela vous amène automatiquement à réfléchir au bien et au mal au niveau le plus fondamental et le plus intime. Si vous croyez qu’Il vous voit à tout moment et dans chaque état, vous essayerez au moins d’agir en conséquence. Préserver vos sens du mal et des mauvaises actions, et vous efforcer d’accomplir ce qui est juste ou meilleur, devient alors un objectif de votre existence.

vous devez être conscient de Dieu. Cela comporte plusieurs significations. Avoir Dieu à l’esprit et savoir qu’Il est toujours présent constitue le commencement de la sagesse. Cela vous amène automatiquement à réfléchir au bien et au mal au niveau le plus fondamental et le plus intime. Si vous croyez qu’Il vous voit à tout moment et dans chaque état, vous essayerez au moins d’agir en conséquence. Préserver vos sens du mal et des mauvaises actions, et vous efforcer d’accomplir ce qui est juste ou meilleur, devient alors un objectif de votre existence. Deuxièmement, cela signifie naturellement que vous croyez en l’invisible, non seulement en votre Seigneur, mais aussi en tout ce qu’Il explique ou promet et que vous ne pouvez pas percevoir immédiatement. Pensez-y ainsi : nous croyons en de nombreux phénomènes scientifiques que nous ne verrons jamais, mais que tel scientifique ou tel groupe de scientifiques a expliqués ou théorisés. Qu’en est-il alors des vérités réelles que nous transmet Allah, Celui qui sait toute chose ?

cela signifie naturellement que vous croyez en l’invisible, non seulement en votre Seigneur, mais aussi en tout ce qu’Il explique ou promet et que vous ne pouvez pas percevoir immédiatement. Pensez-y ainsi : nous croyons en de nombreux phénomènes scientifiques que nous ne verrons jamais, mais que tel scientifique ou tel groupe de scientifiques a expliqués ou théorisés. Qu’en est-il alors des vérités réelles que nous transmet Allah, Celui qui sait toute chose ? Troisièmement, il faut accomplir régulièrement vos prières. La prière est votre expression la plus intime de proximité avec Dieu. C’est le moment où vous réalisez que vous faites partie d’une réalité beaucoup plus vaste, une réalité infinie. Votre existence dépasse le simple domaine physique, et votre vie dépasse ce monde connu. La prière exprime non seulement votre foi en ce qui est à venir, mais aussi votre ardent désir de faire pencher la balance en faveur de votre destination ultime espérée : le Paradis. À un niveau plus élevé encore, elle représente bien plus que le désir d’obtenir ce gain, aussi essentiel soit-il. C’est le moment où vous conversez avec Dieu, et cette conversation devient en elle-même une expérience d’une immense douceur. La récompense ultime dans l’au-delà sera de contempler le Visage de Dieu. Je crois qu’il faut avoir véritablement goûté la joie de Sa compagnie dans cette vie pour espérer une récompense aussi magnifique. La prière est un acte d’adoration splendide, porteur de nombreuses récompenses dans cette vie et dans l’autre.

il faut accomplir régulièrement vos prières. La prière est votre expression la plus intime de proximité avec Dieu. C’est le moment où vous réalisez que vous faites partie d’une réalité beaucoup plus vaste, une réalité infinie. Votre existence dépasse le simple domaine physique, et votre vie dépasse ce monde connu. La prière exprime non seulement votre foi en ce qui est à venir, mais aussi votre ardent désir de faire pencher la balance en faveur de votre destination ultime espérée : le Paradis. À un niveau plus élevé encore, elle représente bien plus que le désir d’obtenir ce gain, aussi essentiel soit-il. C’est le moment où vous conversez avec Dieu, et cette conversation devient en elle-même une expérience d’une immense douceur. La récompense ultime dans l’au-delà sera de contempler le Visage de Dieu. Je crois qu’il faut avoir véritablement goûté la joie de Sa compagnie dans cette vie pour espérer une récompense aussi magnifique. La prière est un acte d’adoration splendide, porteur de nombreuses récompenses dans cette vie et dans l’autre. Quatrièmement, pour recevoir la guidance du Coran, il faut donner librement et généreusement de ce qu’Allah vous a accordé. Allah est Celui qui vous donne tout bien que vous possédez, et il est préférable de considérer ce que vous avez comme un dépôt confié. Vous êtes gardien de ce dépôt pour vous-même, pour ceux dont vous êtes naturellement responsable, mais aussi pour d’autres personnes qu’Allah peut placer sur votre chemin au cours de votre vie. Gardez à l’esprit que cette subsistance ne se présente pas uniquement sous une forme matérielle. Elle comprend les biens matériels, mais aussi des réalités immatérielles comme le savoir, le pouvoir, la position, l’amour et toutes sortes de talents. Considérer ces dons comme un dépôt vous maintient dans l’humilité, car il n’existe aucune garantie réelle, si ce n’est celle d’Allah, que vous continuerez à bénéficier de ces bienfaits. Soyez donc généreux envers les autres. Allah est immense dans Sa récompense.

pour recevoir la guidance du Coran, il faut donner librement et généreusement de ce qu’Allah vous a accordé. Allah est Celui qui vous donne tout bien que vous possédez, et il est préférable de considérer ce que vous avez comme un dépôt confié. Vous êtes gardien de ce dépôt pour vous-même, pour ceux dont vous êtes naturellement responsable, mais aussi pour d’autres personnes qu’Allah peut placer sur votre chemin au cours de votre vie. Gardez à l’esprit que cette subsistance ne se présente pas uniquement sous une forme matérielle. Elle comprend les biens matériels, mais aussi des réalités immatérielles comme le savoir, le pouvoir, la position, l’amour et toutes sortes de talents. Considérer ces dons comme un dépôt vous maintient dans l’humilité, car il n’existe aucune garantie réelle, si ce n’est celle d’Allah, que vous continuerez à bénéficier de ces bienfaits. Soyez donc généreux envers les autres. Allah est immense dans Sa récompense. Cinquièmement, nous devons croire en cette Révélation et en celles qui furent révélées avant elle. C’est un thème fréquemment répété dans le Coran. Cette Révélation est venue confirmer ce qui avait été révélé auparavant. Et cela comporte de nombreuses leçons importantes. Premièrement, cela confirme qu’Allah est la source de toutes les révélations monothéistes, et qu’Il attend de nous que nous respections et honorions cette vérité. Deuxièmement, cela relie toutes les révélations divines authentiques et rend la foi en elles obligatoire pour chaque musulman. Troisièmement, cela devrait éliminer toute idée de privilège d’un peuple sur un autre. Quatrièmement, cela nous encourage à apprendre de la sagesse et des expériences des autres. Ce ne sont là que quelques possibilités.

nous devons croire en cette Révélation et en celles qui furent révélées avant elle. C’est un thème fréquemment répété dans le Coran. Cette Révélation est venue confirmer ce qui avait été révélé auparavant. Et cela comporte de nombreuses leçons importantes. Premièrement, cela confirme qu’Allah est la source de toutes les révélations monothéistes, et qu’Il attend de nous que nous respections et honorions cette vérité. Deuxièmement, cela relie toutes les révélations divines authentiques et rend la foi en elles obligatoire pour chaque musulman. Troisièmement, cela devrait éliminer toute idée de privilège d’un peuple sur un autre. Quatrièmement, cela nous encourage à apprendre de la sagesse et des expériences des autres. Ce ne sont là que quelques possibilités. Sixièmement, nous devons avoir une foi certaine en l’au-delà. Cela devrait être logique à ce stade. Si vous ne croyez pas en l’au-delà, alors pourquoi accomplir tout ce qui précède ?

La sincérité est une condition essentielle dans notre cheminement. Pour le rappeler, ce Livre offre une guidance à ceux qui sont conscients de Dieu, croient en l’invisible, accomplissent régulièrement la prière, donnent de ce qui leur a été accordé et croient aux révélations. Bien sûr, certains diront qu’il peut y avoir de nombreuses motivations derrière la prière — comme se montrer aux autres — ou derrière l’aumône — comme le fait de se sentir bien. Mais ce n’est pas notre sujet ici.

Croire en l’au-delà favorise la responsabilité personnelle et apporte du réconfort. Le réconfort de savoir qu’en dernière analyse, la justice sera rendue, pour vous-même comme pour tous les autres. Et si vous avez suivi attentivement jusqu’ici, vous reconnaîtrez que ce cheminement est un chemin d’amour et de miséricorde ; et, par la volonté d’Allah, puissions-nous être parmi ceux qu’Il aime.

La dernière condition que je souhaite aborder ici n’est encore qu’implicite à ce stade : le Coran doit être lu avec le cœur. C’est votre cœur qui s’engagera avec le texte et le comprendra.

Comment s’engager avec le Coran ?

S’engager avec le Coran signifie interagir avec le texte, entrer en conversation avec son Auteur, interroger et découvrir. Le Coran est un texte vivant et dynamique, sans équivalent. Je vous garantis que vous en tirerez des significations différentes chaque fois que vous le lirez, à différentes étapes de votre vie. Votre cœur percevra ce que vous lisez différemment selon vos capacités, vos besoins, votre compréhension et votre ouverture.

C’est votre « cœur » qui perçoit. C’est un principe fondamental pour lire et s’engager avec succès avec ce Livre merveilleux. Votre esprit peut recevoir les informations, les rationaliser, les organiser, les hiérarchiser, etc. Mais votre cœur est le centre de la foi, de la guidance et de la compréhension — tout comme il peut devenir le centre de réalités opposées s’il n’est pas éduqué et purifié. Allah dit :

« Il a inscrit la foi dans leurs cœurs et les a soutenus par un esprit venant de Lui… » (Al-Mujadilah 58:22)

« Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur vers la droiture. » (At-Taghabun 64:11) « C’est par le rappel d’Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » (Ar-Ra‘d 13:28)

« N’ont-ils pas parcouru la terre afin d’avoir des cœurs avec lesquels ils comprennent et des oreilles avec lesquelles ils entendent ? Car ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. » (Al-Hajj 22:46)

Comprendre le rôle du cœur dans l’engagement avec le Coran est d’une importance capitale. C’est un Livre qui doit être reçu dans son ensemble. L’esprit ne peut pas simplement choisir, écarter et interpréter comme il le veut. Lorsque cela arrive, vous pouvez vous sentir troublé par certains versets dont vous n’arrivez pas à saisir le sens ou la justification.

Cela est normal si vous ne lisez pas avec votre cœur et si vous ne vous êtes pas engagé à lire le texte dans son ensemble. S’il existe des versets avec lesquels vous vous sentez « mal à l’aise », continuez à lire et à rechercher, posez des questions aux bonnes personnes, et allez au fond de vos préoccupations. Et si vous n’êtes pas satisfait de la première explication reçue, et que votre cœur n’est pas apaisé, interrogez encore et encore jusqu’à trouver la tranquillité.

Lorsque je parle de poser la question à la bonne personne, je suggère de ne pas seulement interroger quelqu’un de savant, mais aussi quelqu’un qui connaît votre monde et votre culture — sujet que nous pourrons peut-être aborder à l’avenir. Gardez également à l’esprit, pour ceux d’entre vous qui lisent des traductions du texte arabe, que même la meilleure traduction implique une part d’interprétation. Il peut être utile de vérifier ce que dit le texte arabe et les différents sens possibles avant de tirer des conclusions.

Lorsque vous vous engagez avec le Coran en ouvrant votre esprit et votre cœur, vous découvrirez que ce Livre est entièrement fondé sur la justice, la miséricorde, la sagesse et le bien — comme l’a expliqué Ibn Al-Qayyim en parlant de la Shari‘ah, dont le Coran constitue la partie majeure. Tout ce qui s’écarte de ces principes a probablement été mal compris, soit parce que cela n’a pas été replacé dans son contexte, soit parce que cela a été généralisé à tort, soit parce que cela implique un biais personnel, entre autres possibilités.

Le Coran est un Livre avec lequel j’espoir sincèrement que vous développerez une relation qui s’étendra tout au long de votre vie. À mesure que cette relation se développera avec le temps, vous constaterez qu’il parle aux différentes périodes et aux divers événements de votre existence, vous encourageant toujours à emprunter la voie la plus facile, la plus bienveillante et la plus juste, envers vous-même comme envers les personnes impliquées dans votre vie. Allah dit :

« Il sait que certains d’entre vous seront malades, que d’autres parcourront la terre à la recherche de la grâce d’Allah, et que d’autres combattront dans le chemin d’Allah. Récitez donc ce qui vous est facile du Coran, accomplissez la prière, acquittez la zakat et faites à Allah un beau prêt. » (Al-Muzzammil 73:20)

Ainsi, même dans la lecture du Coran et le développement de cette relation avec lui, la facilité et le réconfort sont recommandés.

Sur une note plus personnelle, je me suis engagée pour la première fois à lire le Coran dans son intégralité lorsque j’avais dix-neuf ans. Il m’a fallu une année pour le lire du début à la fin avec toute l’exégèse. Depuis, je l’ai terminé plusieurs fois, parfois pour rechercher la guidance, parfois pour la pure joie de me plonger dans ses merveilles. Je suis une personne ordinaire qui souhaite que d’autres personnes ordinaires prennent conscience du trésor que nous possédons dans les paroles et la sagesse de Dieu.

Il se peut que vous soyez attiré par certains chapitres plus que par d’autres, peut-être pour leurs significations, peut-être pour leurs qualités rythmiques, ou encore pour la facilité de leur récitation. Vous pouvez le lire dans les moments d’épreuve, pendant Ramadan, avant de dormir ou aux premières heures du matin. Quels que soient votre engagement et vos raisons, gardez ce Livre près de votre cœur et tournez-vous vers lui pour y trouver réponses, soulagement et compagnie.

Par Basma Abdelgafar