La gratitude est une belle attitude que l’on exprime envers autrui. Elle est une manifestation d’amour et de reconnaissance. Elle n’est liée ni à une époque, ni à un lieu, ni à une religion. Chacun dit « merci », dans sa propre langue, où qu’il soit et à tout moment.

En islam, la gratitude revêt une grande importance et fait l’objet d’une attention particulière.

« Souvenez-vous de Moi, Je Me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers Moi et ne soyez pas ingrats envers Moi. »!– /wp:paragraph –>

Satan a promis, lors d’un dialogue avec Allah, de faire tout son possible pour empêcher les hommes d’être reconnaissants envers Allah :

« Je les guetterai sur Ton droit chemin. Puis je les assaillirai par-devant, par-derrière, par leur droite et par leur gauche. Et Tu n’en trouveras que très peu qui soient reconnaissants. » (Al-Aʿrâf, 7:16-17)

L’exemple prophétique et les formes de gratitude

Le Prophète Muhammad ﷺ had l’habitude de prolonger ses prières durant la nuit. ‘Â’ishah — qu’Allah l’agrée — rapporte :

« Le Prophète priait la nuit si longtemps que ses pieds se fissuraient. Je lui dis : “Ô Messager d’Allah ! Pourquoi fais-tu cela alors qu’Allah t’a pardonné tes fautes passées et futures ?” Il répondit : “Ne devrais-je pas aimer être un serviteur reconnaissant [envers Allah] ?” » (Al-Bukhârî)

Le Prophète ﷺ attire également notre attention sur un point important : il nous a recommandé de témoigner notre reconnaissance aux autres en les remerciant. Il a dit :

« Celui qui ne remercie pas les gens n’a pas remercié Allah. » (Abû Dâwûd et At-Tirmidhî) La prosternation de gratitude constitue une autre manière de remercier Allah pour Ses bienfaits. Lorsqu’un musulman reçoit une faveur, apprend une bonne nouvelle ou est délivré d’une épreuve, il se prosterne pour remercier Allah de Sa faveur. En conclusion, l’un des noms les plus remarquables d’Allah est Ash-Shakûr, c’est-à-dire Celui qui apprécie pleinement les bonnes œuvres et en récompense abondamment les auteurs. Nous devons donc être reconnaissants envers Celui qui nous accorde la santé, une famille, des biens, la paix et la sécurité, ainsi qu’un environnement favorable à notre épanouissement. En reconnaissant les bienfaits d’Allah, nos cœurs trouveront la satisfaction et la paix.

Lorsque vous demandez à un musulman : « Comment allez-vous ? »!– /wp:paragraph –>

Pour beaucoup de musulmans, remercier Allah pour Ses bienfaits et Ses faveurs peut sembler être une simple habitude. Pourtant, c’est une belle habitude que l’on attend du véritable musulman, du croyant qui ne se plaint pas constamment auprès des autres de ce qu’il endure.

Il prend l’habitude de remercier Allah, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il occupe une position élevée dans la société ou non, qu’il soit dans l’aisance ou dans le besoin, en bonne santé ou malade. Il veille à rester reconnaissant envers Allah, qui lui accordera assurément Sa subsistance et l’augmentera encore.

Allah a en effet promis :

« Si vous êtes reconnaissants, Je vous accorderai davantage. » (Ibrâhîm, 14:7)

La plupart d’entre nous rencontrent des difficultés au cours de leur vie. Notre défi consiste à apprendre à nous souvenir d’Allah en toutes circonstances, dans les meilleures comme dans les plus difficiles, et à Lui être toujours reconnaissants, aussi bien dans notre faiblesse que dans notre force. Mais certains pourraient demander : pourquoi une personne pauvre devrait-elle remercier Allah pour sa pauvreté ?

En effet, la pauvreté est considérée comme l’une des épreuves les plus difficiles par lesquelles Allah éprouve une personne, afin de voir si elle se montre reconnaissante ou non. Si elle fait preuve de gratitude, sa récompense — comme l’a dit le Prophète Muhammad ﷺ — est :

« entrer au Paradis cinq cents ans avant les riches. » (At-Tirmidhî)

Le véritable croyant, qu’il soit pauvre ou riche, doit toujours être reconnaissant envers Allah, quelle que soit sa situation. Il doit avoir la certitude qu’Allah est bienveillant envers Ses serviteurs et qu’Il prend soin de toutes Ses créatures. Il doit être reconnaissant pour les immenses bienfaits qu’Allah lui a accordés, car :

« C’est Lui qui vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien, et Il vous a donné l’ouïe, la vue, l’intelligence et l’affection afin que vous soyez reconnaissants [envers Allah]. » (An-Nahl, 16:78)

La gratitude : un profit pour soi-même

Allah n’a besoin ni de nos remerciements ni de notre gratitude. Bien au contraire, c’est nous qui tirons profit du fait d’être reconnaissants. Allah dit :

« Et Nous avons certes donné à Luqmân la sagesse : “Sois reconnaissant envers Allah.” Celui qui est reconnaissant ne l’est que pour lui-même, et celui qui est ingrat, alors Allah Se suffit à Lui-même et Il est digne de louange. » (Luqmân, 31:12) De nombreux versets du Coran mettent l’accent sur la gratitude envers Allah. Le Coran évoque notamment l’histoire du prophète Hûd — paix sur lui — qui exhortait constamment son peuple à reconnaître les bienfaits d’Allah : « Bâtissez-vous sur chaque hauteur un monument par vaine distraction ? Et construisez-vous des palais comme si vous deviez vivre éternellement ? Et lorsque vous sévissez, vous sévissez avec brutalité. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Craignez Celui qui vous a donné ce que vous connaissez. Il vous a donné des bestiaux et des enfants, ainsi que des jardins et des sources. Je crains pour vous le châtiment d’un Jour terrible. » (Ash-Shuʿarâ’, 26:128-135) Dans ce même récit coranique, le prophète Hûd continua d’exhorter son peuple et de lui rappeler les bienfaits d’Allah, tout en le mettant en garde contre l’ingratitude : « Est-il étonnant pour vous qu’un rappel vous soit venu de votre Seigneur, par l’intermédiaire d’un homme issu de vous, afin qu’il vous avertisse de la mauvaise conséquence qui vous atteindra en raison de votre mécréance ? Ne vous souvenez-vous donc pas qu’Allah vous a établis comme héritiers sur la terre après le peuple de Noé, qu’Il a détruit à cause de ses mauvaises actions, et qu’Il vous a donné une force physique et une puissance supérieures ? Ces bienfaits devraient vous conduire à croire en Allah et à Le remercier, et non à mécroire. » (Al-Aʿrâf, 7:69)

Allah exhorte les croyants à se souvenir de Lui et à Le remercier pour Ses bienfaits :

« Souvenez-vous de Moi, Je Me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers Moi et ne soyez pas ingrats envers Moi. »!– /wp:paragraph –>

Satan a promis, lors d’un dialogue avec Allah, de faire tout son possible pour empêcher les hommes d’être reconnaissants envers Allah :

« Je les guetterai sur Ton droit chemin. Puis je les assaillirai par-devant, par-derrière, par leur droite et par leur gauche. Et Tu n’en trouveras que très peu qui soient reconnaissants. » (Al-Aʿrâf, 7:16-17)

L’exemple prophétique et les formes de gratitude

Le Prophète Muhammad ﷺ had l’habitude de prolonger ses prières durant la nuit. ‘Â’ishah — qu’Allah l’agrée — rapporte :

« Le Prophète priait la nuit si longtemps que ses pieds se fissuraient. Je lui dis : “Ô Messager d’Allah ! Pourquoi fais-tu cela alors qu’Allah t’a pardonné tes fautes passées et futures ?” Il répondit : “Ne devrais-je pas aimer être un serviteur reconnaissant [envers Allah] ?” » (Al-Bukhârî)

Le Prophète ﷺ attire également notre attention sur un point important : il nous a recommandé de témoigner notre reconnaissance aux autres en les remerciant. Il a dit :